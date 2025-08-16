কীভাবে বিগ ব্যাং থিওরি দুঃখের সাথে এর একটি তারকাদের জন্য শখকে নষ্ট করে দিয়েছে

যদিও “দ্য বিগ ব্যাং থিওরি” 2018 সালে শেষ হয়েছিল যখন জিম পার্সনস অপ্রত্যাশিতভাবে 12 মরসুমের পরে শো থেকে সরে এসেছিল, আমরা এখনও এর ছায়ার নীচে বাস করি যা আজ অবধি সর্বাধিক দেখা টিভি শো হিসাবে এবং তিনটি স্পিন-অফস যা এর উত্তরাধিকারকে বাঁচিয়ে রাখে।
প্রথমত, “ইয়ং শেল্ডন”, যা তারকা জিম পার্সনদের একজন তরুণ প্রতিভা হিসাবে তাঁর অমর চরিত্রের আরও গভীরভাবে খনন করার সুযোগ দিয়েছিল। এর পরে এসেছিল “জর্জি এবং ম্যান্ডির প্রথম বিবাহ”, যা শেল্ডনকে বিছানায় ফেলেছে যাতে এটি তার পরিবারের আরও গড় সদস্যরা যখন আশেপাশে নেই তখন কী তা অন্বেষণ করতে পারে। এবং এখন আলোর গতির চেয়ে দ্রুত আমাদের দিকে উড়ন্ত হ’ল “স্টুয়ার্ট মহাবিশ্বকে বাঁচাতে ব্যর্থ হয়েছে,” যে সম্পর্কে একটি এইচবিও ম্যাক্স কমেডি কমিক শপ নার্ডস স্টুয়ার্ট ব্লুম (কেভিন সুসমান) এবং ব্যারি ক্রিপকে (জন রস বোই) “রোজক্রান্স এবং গিল্ডার্নস্টার্নকে তাদের চেষ্টা হিসাবে চিকিত্সা হিসাবে বিবেচনা করে এবং স্পষ্টতই ব্যর্থ হয়েছে, এবং স্পষ্টতই ব্যর্থ হয়েছে।
“দ্য বিগ ব্যাং থিওরি,” এর শিরোনামের নামগুলির মতো, নিজের কাছে একটি মহাবিশ্ব তৈরি করেছে এবং আমরা এখন সকলেই শোয়ের জেগে বাস করি এবং সিরিজের তারকারাও এর ব্যতিক্রম নয়। সাইমন হেলবার্গ হর্নডগ লিওনার্ড হিসাবে শোতে কাজ করার সময় তাঁর ফুসফুসের শীর্ষে চিৎকার করার একটি প্রাক্কো আচারটি তুলেছিলেন, তবে এটি দরিদ্র মিষ্টি কুনাল নায়ায়ার যিনি তাঁর “প্রিয়” শখটি শোয়ের প্রচুর সাফল্য দ্বারা তার জন্য নষ্ট করেছিলেন – ফ্যাশন।
রাজের ‘হাস্যকরভাবে ঘৃণ্য’ পোশাক অভিনেতার জন্য ‘নষ্ট’ ফ্যাশন রয়েছে
“দ্য বিগ ব্যাং থিওরি” এর সমস্ত 279 এপিসোড জুড়ে আপনি দুটি কাজ করার জন্য কুনাল নায়ারের হতাশ রোমান্টিক রাজ কোথ্রাপালিকে গণনা করতে পারেন: মহিলাদের সামনে শব্দহীনভাবে নিঃশব্দ হয়ে উঠুন এবং টিভিতে দেখা সবচেয়ে রঙিন-সংঘর্ষের পোশাকের কমপক্ষে চারটি স্তর পরিধান করতে পারেন।
নয়ায়ার একটি উপস্থিতি তৈরি করেছে “অফিসিয়াল বিগ ব্যাং থিওরি পডকাস্ট,” যেখানে তিনি শোয়ের কাস্টে যোগ দেওয়ার মতো কী তা পুনর্বিবেচনা করেছিলেন। ভক্তরা হয়ত জানেন যে তাঁর পরিচিতিটি কমপক্ষে বলার মতো অশান্ত ছিল, সিবিএস তাকে শুরুর ঠিক আগে তাকে গুলি করে এবং শোরুনার চক লরে তাকে ফিরিয়ে আনার জন্য লড়াই করে। নয়িয়ার খুব কমই জানত যে রাজ এবং তার হাস্যকর সোয়েটারদের অংশটি খেলে তার জীবনের অফ-সেটে খাড়া দাম থাকবে।
নয়িয়ার ফ্যাশনকে “তার প্রিয় জিনিসগুলির মধ্যে একটি” বলে ডাকে, কিন্তু যখন তিনি সমস্ত ভয়াবহ পোশাক দেখেছিলেন তখন তিনি রাজ হিসাবে পরতে বাধ্য হবেন, হঠাৎ এটিই তার উপর ছড়িয়ে পড়ে:
“ওহে মানুষ, আমাকে এই পোশাক পরতে হবে।”
নায়ার পোশাক ডিজাইনার মেরি কুইগলির প্রশংসা করার জন্য দ্রুত, যিনি স্পষ্টতই “হাস্যকরভাবে জঘন্য” পোশাকগুলি তৈরি করার জন্য খুব, খুব ভাল কাজ করেছিলেন “যা তবুও” চরিত্রের জন্য হাস্যকরভাবে ভাল “। দুর্ভাগ্যক্রমে কুনালের পক্ষে, পার্শ্ব প্রতিক্রিয়াটি যখন প্রথম সেই ঘৃণ্য পোশাকটি প্রথম রেখেছিল তখন তার প্রত্যাশার চেয়ে স্টিপার হয়ে উঠেছে:
“আমি, কুনাল হিসাবে, প্রতিদিন সেই পোশাক পরতে হয়েছিল, সেই কার্গো প্যান্ট – আপনি জানেন, এটি আমার জন্য নষ্ট হয়ে গেছে I
অতীতে, কুনাল ইঙ্গিত দিয়েছিল যে কাস্ট এবং চরিত্রগুলি আরও কিছুটা পরিপক্ক হয়ে গেলে “দ্য বিগ ব্যাং থিওরি” ফিরে আসতে পারে। আসুন কুনালের পক্ষে আশা করি যে রাজের পোশাকটি কিছুটা পরিপক্ক হয়।