কীভাবে বিনামূল্যে আরও 15 গিগাবাইট জিমেইল স্টোরেজ পাবেন (এবং পুরানো ফাইলগুলি হারাতে না করে)

প্রতিটি নতুন গুগল ইমেল অ্যাকাউন্ট 15 গিগাবাইট ফ্রি স্টোরেজ সহ আসে – বিনা ব্যয়ে একটি শক্ত অফার। তবে, সেই স্থানটি দ্রুত পূরণ করতে পারে, বিশেষত যেহেতু এটি গুগল ড্রাইভ এবং গুগল ফটোতে ফাইলগুলিও কভার করে।
যদি আপনার ইনবক্সটি অপঠিত নিউজলেটার এবং স্নিগ্ধ স্প্যামের সাথে বিশৃঙ্খল থাকে তবে গুরুত্বপূর্ণ বার্তা না হারিয়ে ঘর পরিষ্কার করার একটি উপায় রয়েছে। সঠিক পদ্ধতির সাথে, নিজেকে নতুন করে শুরু করার সময় আপনি কী গুরুত্বপূর্ণ তা সংরক্ষণ করতে পারেন।
আপনার জিমেইল ইনবক্সটি ম্যানুয়ালি পরিষ্কার করার বা আপনার স্থানীয় ড্রাইভে কিছু উপাদান ডাউনলোড করার বিকল্প রয়েছে। কি ব্যথা, যদিও, তাই না? এবং, সম্ভাবনাগুলি হ’ল, আপনি কেবল সেই গিগাবাইটগুলি আবার স্ট্যাক করা শুরু করার আগে আপনি কেবল এত জাঙ্ক মুছে ফেলবেন।
আমার লক্ষ করা উচিত যে গুগল একটি উপায় সরবরাহ করে আরও স্টোরেজ জন্য অর্থ প্রদান করুন একটি গুগল ওয়ান অ্যাকাউন্টে আপগ্রেড করে। “বেসিক” পরিকল্পনার জন্য 100 জিবির জন্য প্রতি বছর 24 ডলার খরচ হয়। নিখরচায় সমাধানটি আপনার প্রয়োজনীয় ফাইলগুলি ব্যাক আপ করতে এবং আপনার ডেটা ক্ষমতা পুনরায় সেট করার জন্য কয়েকটি পদক্ষেপ নেওয়ার মধ্যে রয়েছে।
1। আপনার ফাইলগুলি ব্যাক আপ করুন, কমপক্ষে অস্থায়ীভাবে
আপনি যদি এই প্রক্রিয়াটির মধ্য দিয়ে যাচ্ছেন তবে আপনি সম্ভবত কয়েক বছর ধরে বিস্তৃত ইমেলগুলি ধরে রাখার বিষয়ে গুরুতর। সুতরাং, একটি অতিরিক্ত সুরক্ষা ব্যবস্থা হিসাবে, আপনার কম্পিউটারে আপনার ইমেলগুলি বা মেঘে ফিরে স্থানান্তরিত করার আগে একটি বাহ্যিক হার্ড ড্রাইভের ব্যাক আপ করা ভাল অনুশীলন।
এটি করতে, যান গুগল টেকআউট এবং আপনি যে পণ্যগুলি রফতানি করতে চান সেগুলি হিসাবে “গুগল ফটো” এবং/অথবা “ড্রাইভ” নির্বাচন করুন, তারপরে অনুরোধগুলি অনুসরণ করুন। (একবার আপনি স্থানান্তরটি শেষ করার পরে, আপনি অন্যান্য ব্যবহারের জন্য আপনার হার্ড ডিস্ক ড্রাইভ (এইচডিডি) মুছতে এবং মুক্ত করতে পারেন)) আপনার ইমেলগুলির পরিমাণ এবং গিগাবাইটের সংখ্যার উপর নির্ভর করে এই প্রক্রিয়াটি কিছুটা সময় নিতে পারে তা সচেতন হন। আপনাকে একটি ধারণা দিতে, সিএনইটির জেসন চুন গুগল টেকআউট ব্যবহার করেছেন একটি টেস্ট জিমেইল অ্যাকাউন্ট সহ যা প্রায় 75,000 ইমেল ধারণ করে এবং এই পাইকারি ডাউনলোডটি সম্পূর্ণ হতে প্রায় দুই ঘন্টা সময় নেয়।
2। আপনার জিমেইলগুলি একটি নতুন ইমেল অ্যাকাউন্টে স্থানান্তর করার জন্য প্রস্তুত
এখন যেহেতু আপনি আপনার ইমেলগুলির একটি অনুলিপি সংরক্ষণ করেছেন, সেগুলি স্থানান্তর করার সময় এসেছে। এটি করতে:
আপনার আসল জিমেইল অ্যাকাউন্টে লগইন করুন এবং উপরের ডানদিকে কোণে গিয়ার আইকনটি ক্লিক করুন। তারপরে “সমস্ত সেটিংস দেখুন” ক্লিক করুন।
ফরোয়ার্ডিং পপ/আইএমএপি ট্যাব নির্বাচন করুন। তারপরে “সমস্ত মেলের জন্য পপ সক্ষম করুন” বিকল্পটি নির্বাচন করুন। (পিওপি পোস্ট অফিস প্রোটোকলকে বোঝায়)।
“যখন বার্তাগুলি পপ দিয়ে অ্যাক্সেস করা হয়” এর অধীনে আপনার কাছে বেশ কয়েকটি বিকল্প থাকবে। স্থানান্তরের পরে আপনার মূল অ্যাকাউন্ট থেকে ইমেলগুলি স্বয়ংক্রিয়ভাবে মুছতে জিমেইলের অনুলিপি মুছুন নির্বাচন করুন।
“পরিবর্তনগুলি সংরক্ষণ করুন” নির্বাচন করুন।
3। একটি দ্বিতীয় (সংরক্ষণাগার) অ্যাকাউন্ট তৈরি করুন এবং আপনার বার্তাগুলি স্থানান্তর করুন
এই মুহুর্তে, আপনি আপনার নতুন অ্যাকাউন্ট তৈরি করতে পারেন এবং সেখানে আপনার সমস্ত বার্তা স্থানান্তর করতে পারেন:
একটি নতুন ইনবক্স-জিরো জিমেইল অ্যাকাউন্ট তৈরি করতে, এখানে যাও। এই নতুনটি আপনার সংরক্ষণাগার অ্যাকাউন্ট হিসাবে পরিবেশন করবে।
আপনার নতুন সংরক্ষণাগার অ্যাকাউন্টে লগইন করুন, উপরের ডানদিকে গিয়ার আইকনটি ক্লিক করুন এবং “সমস্ত সেটিংস দেখুন” নির্বাচন করুন।
অ্যাকাউন্টগুলি নির্বাচন করুন এবং শীর্ষে ট্যাব আমদানি করুন। তারপরে “অন্যান্য অ্যাকাউন্টগুলি থেকে মেল চেক করুন” এর পাশে “একটি মেল অ্যাকাউন্ট যুক্ত করুন” নির্বাচন করুন।
পপ-আপ উইন্ডোতে, আপনার মূল জিমেইল অ্যাকাউন্টের নাম লিখুন, তারপরে “পরবর্তী” নির্বাচন করুন।
“আমার অন্যান্য অ্যাকাউন্ট থেকে ইমেলগুলি আমদানি করুন (POP3)” নির্বাচন করুন এবং তারপরে আবার “পরবর্তী” নির্বাচন করুন।
6। আপনার মূল জিমেইল অ্যাকাউন্টের পাসওয়ার্ড লিখুন।
নোট করুন যে অ্যাকাউন্টগুলি সিঙ্ক করতে আপনার অস্থায়ী গুগল অ্যাপের পাসওয়ার্ডটি হুইপ আপ করতেও হতে পারে। সুতরাং, যদি আপনার আসল জিমেইল অ্যাকাউন্টের পাসওয়ার্ডটি এই পদক্ষেপে কাজ না করে তবে দেখুন একটি অস্থায়ী 16-অঙ্কের পাসকোড তৈরি করতে।
কেবল পাসওয়ার্ডের জন্য একটি নাম তৈরি করুন, যেমন “ইমেল স্থানান্তর”, তারপরে “তৈরি করুন” হিট করুন। আপনার নতুন 16-অঙ্কের পাসকোড সহ একটি পপ-আপ উইন্ডো প্রদর্শিত হবে। এখানে, আপনার এই পাসওয়ার্ডটি বাতিল না করা পর্যন্ত আপনার এটি জোট করা উচিত বা স্ক্রিনশট নেওয়া উচিত। গুগল কেবল একবার আপনাকে এটি প্রদর্শন করবে!
7। একবার আপনি আপনার অ্যাকাউন্টগুলি সিঙ্ক করে, পোর্টটি সন্ধান করুন এবং “995” নির্বাচন করুন
8। পরবর্তী, আপনি তিনটি বাক্স চেক করতে চাইবেন:
9। অবশেষে, “অ্যাকাউন্ট যুক্ত করুন” নির্বাচন করুন।
এরপরে কী, এখন আপনার অ্যাকাউন্টগুলি সিঙ্ক হয়ে গেছে?
আপনার নতুন জিমেইল সংরক্ষণাগার অ্যাকাউন্টটি আপনার প্রাথমিক অ্যাকাউন্টে সাফল্যের সাথে সংযুক্ত করার পরে ইমেল মাইগ্রেশন প্রক্রিয়াটি স্বয়ংক্রিয়ভাবে শুরু হবে। এটি কতক্ষণ সময় নেয় সেগুলিও ইমেলের স্থানান্তরিত হওয়ার পরিমাণের উপর নির্ভর করে। উদাহরণস্বরূপ, সিএনইটি -র 75,000 বার্তার পরীক্ষা স্থানান্তরিত হয়েছে যে সমস্ত বার্তা এবং মিডিয়াগুলির একটি নতুন সংরক্ষণাগারভুক্ত মেল অ্যাকাউন্টে স্থানান্তর সম্পূর্ণ করতে প্রায় দুটি পুরো দিন সময় লেগেছে।
এই পদক্ষেপটি শেষ হয়ে গেলে, আপনার আসল জিমেইল অ্যাকাউন্টটি আপনার সমস্ত বার্তা ট্র্যাশ ফোল্ডারে টস করবে, যা আপনাকে অবশ্যই ম্যানুয়ালি খালি করতে হবে। চুনের মতে, ট্র্যাশ থেকে 75,000 বার্তা মুছে ফেলতে প্রায় এক ঘন্টা সময় লেগেছে।
আরও, মনে রাখবেন যে জিমেইল আপনার খসড়া এবং স্প্যাম ফোল্ডারগুলি স্থানান্তর করবে না। আমার মতে, এটি পরবর্তীকালের জন্য একটি ভাল জিনিস, তবে নিশ্চিত হয়ে নিন যে আপনার খসড়া ফোল্ডারে চারপাশে ঝুলন্ত কোনও আলগা-শেষ বার্তা নেই। পরে শেষ করতে আপনি সর্বদা তাদের নিজের কাছে ইমেল করতে পারেন।
এই মুহুর্তে, স্বয়ংক্রিয় স্থানান্তর প্রক্রিয়াটি বন্ধ করার জন্য তিনটি চূড়ান্ত পদক্ষেপ রয়েছে যাতে আপনি ইনবক্স জিতে নতুন করে শুরু করে আপনার মূল অ্যাকাউন্টটি ব্যবহার চালিয়ে যেতে পারেন।
আপনার নতুন অ্যাকাউন্টে লগইন করুন। গিয়ার আইকনে ক্লিক করুন এবং “সমস্ত সেটিংস দেখুন” নির্বাচন করুন।
অ্যাকাউন্টগুলি নির্বাচন করুন এবং আমদানি ট্যাব। “অন্যান্য অ্যাকাউন্টগুলি থেকে মেল চেক করুন,” আপনার মূল অ্যাকাউন্টের জন্য “মুছুন” নির্বাচন করুন।
“মেইল অ্যাকাউন্ট মুছুন নিশ্চিত করুন” এর অনুরোধ জানানো হলে “ঠিক আছে” নির্বাচন করুন।
আপনি অনন্তকাল কী রাখতে চান তা নির্ধারণ করার জন্য উপরের পদক্ষেপগুলি অনুসরণ করা অগণিত বার্তা এবং মিডিয়াগুলির মাধ্যমে ম্যানুয়ালি চালানোর চেয়ে কমপক্ষে কম কাজ করা। এখন আপনি কয়েক বছর ধরে পুরানো স্টাফ বজায় রাখার সময় একটি পরিষ্কার নতুন ইনবক্স থাকার দীর্ঘ-ভুলে যাওয়া অভিজ্ঞতা উপভোগ করতে পারেন-15 টি বিনামূল্যে গিগাবাইট যেতে হবে।