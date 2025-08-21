কীভাবে ভিপিএনগুলি লোকেদের বর্ধিত সেন্সরশিপ এড়াতে সহায়তা করছে – এবং আরও অনেক কিছু

Zdnet অনুসরণ করুন: আমাদের পছন্দসই গুগল উত্স হিসাবে যুক্ত করুন ক্রোম এবং ক্রোমিয়াম ব্রাউজারগুলিতে।
ভিলনিয়াস, লিথুয়ানিয়া – অনেক ভিপিএন সরবরাহকারী সাম্প্রতিক সময়ে তাদের সফ্টওয়্যার ডাউনলোড এবং ইনস্টলেশন সম্পর্কে একটি উত্সাহ লক্ষ্য করেছেন, গ্রাহকরা তাদের অনলাইন গোপনীয়তা রক্ষায় নতুনভাবে আগ্রহ প্রদর্শন করছেন – এবং ওয়েব সেন্সরকারী নতুন আইন এড়িয়ে চলেছেন।
নর্ড সিকিউরিটির মতো ভিপিএন সরবরাহকারীরা কীভাবে আমাদের ক্রমবর্ধমান গোপনীয়তা-চ্যালেঞ্জযুক্ত বিশ্বে তাদের ভূমিকা দেখেন?
ভিপিএনএস – ভার্চুয়াল প্রাইভেট নেটওয়ার্কগুলির জন্য সংক্ষিপ্ত – এমন সরঞ্জাম যা আপনার ডিভাইস এবং ইন্টারনেটের মধ্যে একটি সুরক্ষিত, এনক্রিপ্টড সংযোগ তৈরি করে অনলাইন গোপনীয়তা এবং সুরক্ষা বাড়ায়।
তারা কীভাবে কাজ করে তা এখানে: আপনি একবার ভিপিএন ডাউনলোড করার পরে – সাধারণত আপনার পিসি, ল্যাপটপ বা মোবাইল ডিভাইসে – আপনি ভিপিএন সরবরাহকারী দ্বারা পরিচালিত একটি সার্ভারের সাথে সংযুক্ত হন এবং আপনার ডিভাইস এবং আপনি যে ওয়েবসাইট বা পরিষেবা পৌঁছানোর চেষ্টা করছেন তার মধ্যে একটি এনক্রিপ্ট করা টানেল তৈরি করা হয়।
ভিপিএনগুলি ব্রাউজিংয়ের জন্য একটি অতিরিক্ত পদক্ষেপ যুক্ত করে এবং আপনার সার্ফিংকে ধীর করতে পারে, তাদের এনক্রিপশন প্রোটোকলগুলি শ্রুতিমধুরতা এবং গুপ্তচরবৃত্তি রোধে সহায়তা করে।
নতুন আইন ‘সেন্সরশিপের জন্য লাইসেন্স’
যুক্তরাজ্যে, তারা এখন দেশের নতুন অনলাইন সুরক্ষা আইনকে বাধা দেওয়ার একটি উপায় হিসাবেও বিবেচিত হয়।
নতুন আইনটি তথাকথিত প্রাপ্ত বয়স্ক বা ক্ষতিকারক সামগ্রীর লক্ষ্য নিয়েছে, বয়স যাচাইকরণ পদ্ধতিগুলি পর্নোগ্রাফি ওয়েবসাইট থেকে উইকিপিডিয়া পর্যন্ত সমস্ত কিছুর উপর চাপিয়ে দেওয়ার আহ্বান জানিয়েছে। যাইহোক, পূর্ববর্তী যুক্তরাজ্যের সরকারগুলি দ্বারা চালু হওয়া অনেক প্রযুক্তি সম্পর্কিত উদ্যোগের মতো, আইনটি ইতিমধ্যে একটি বিপর্যয়-সহজেই বাইপাস করা হয়েছে এবং সামগ্রীর বিস্তৃত দমন করার দিকে প্রথম পদক্ষেপ।
যুক্তরাজ্যের অনলাইন সুরক্ষা আইন একটি ক্রমবর্ধমান সমস্যা হাইলাইট করে। অভিভাবকআইনটিকে “সেন্সরশিপের জন্য লাইসেন্স” হিসাবে অভিহিত করে উল্লেখ করা হয়েছে যে অন্যান্য দেশগুলি মামলা অনুসরণ করতে পারে।
লিথুয়ানিয়ার ভিলনিয়াসে সাম্প্রতিক ভ্রমণে, আমি গ্লোবাল পিআর লরা টায়রিলাইট এবং নর্ডভিপিএন চিফ টেকনোলজি অফিসার মারিজাস ব্রিডিসের নর্ড সিকিউরিটি প্রধানের সাথে বসার সুযোগ পেয়েছি যেখানে আমাদের প্রতিদিনের জীবনে নজরদারি অব্যাহত রয়েছে এমন এক পৃথিবীতে ভিপিএনগুলির ভূমিকা নিয়ে আলোচনা করার জন্য।
নর্ডভিপিএন ডাউনলোডগুলিতে সাম্প্রতিক বৃদ্ধি পর্যবেক্ষণ করেছে এবং প্রবণতাটিকে উদ্বেগজনক বলে বিবেচনা করেছে। যেমন টায়রিট আমাকে বলেছিলেন, পরিবর্তিত আইনগুলির প্রতিক্রিয়া হিসাবে, “লোকেরা যে কোনও সমাধান খুঁজছে, (যখন) তারা গুগল, একটি ভিপিএন সম্ভবত প্রথম জিনিস (তারা এসে আসে)।”
“আরও বড় সমস্যাটি হ’ল উচ্চ আয়ের লোকেরা আমাদের কাছে আসছে বা আমাদের প্রতিযোগীদের যেমন প্রিমিয়াম ভিপিএনএস,” টায়রিলাইট বলেছিলেন। “তবে অন্যান্য লোকেরা, বিশেষত অল্প বয়স্ক লোকেরা, যারা এই আইনটি সুরক্ষার চেষ্টা করছে – তারা ভিপিএনগুলি মুক্ত করতে চলেছে।”
বিনামূল্যে ভিপিএন নিয়ে সমস্যা
কেন এটি একটি সমস্যা? কারণ প্রোটন ভিপিএন এবং উইন্ডসক্রিপশন সহ কয়েকটি লক্ষণীয় ব্যতিক্রমের বাইরে, বেশিরভাগ ফ্রি ভিপিএনগুলি তারা সুরক্ষার জন্য দাবি করে এমন খুব সুরক্ষা এবং গোপনীয়তার ক্ষতি করে। তারা আপনার ব্রাউজিং ডেটা এবং ব্যক্তিগত তথ্য সংগ্রহ করে, ভাগ করে বা বিক্রি করে বা তারা আপনাকে বিজ্ঞাপন দিয়ে বোমা দেয়। তবে যখন আপনার অতিরিক্ত আয় নেই এবং আপনি এমন আইনগুলি দ্বারা হতাশ হন যা আপনাকে আপনার তথ্য হস্তান্তর করার জন্য শক্তিশালী করে তোলে, আপনি নিখুঁত, নিখরচায় সমাধানের মতো দেখতে যা দেখতে পারেন।
এটি কেবল নিখরচায় ভিপিএনগুলির ঝুঁকি নয় যা আইনের চেয়ে বেশি ক্ষতি করতে পারে। সেন্সরশিপ দেয়ালগুলিতে আঘাত করা এড়ানোর চেষ্টা করা ব্যক্তিরা দুর্ঘটনাক্রমে দূষিত সফ্টওয়্যার ইনস্টল করা, কেলেঙ্কারীগুলির জন্য পড়ে যাওয়া বা তাদের ইন্টারনেটের উপস্থিতি আড়াল করার জন্য গা dark ় ওয়েবের দিকে ঘুরিয়ে ক্ষতিকারক সামগ্রীর সংস্পর্শে আসতে পারে।
“বাচ্চাদের সুরক্ষার জন্য অন্যান্য উপায় রয়েছে,” টায়রিট জেডডনেটকে বলেছেন। “যদি সরকারগুলি বেসরকারী খাত এবং সাইবারসিকিউরিটি বিশেষজ্ঞদের সাথে এই সমাধানগুলি বাস্তবায়নের জন্য আরও আলোচনা করতে ইচ্ছুক ছিল তবে উভয় লক্ষ্য অর্জন করা যেতে পারে: জনগণের জন্য গোপনীয়তা রাখুন এবং যারা ক্ষতিগ্রস্থ হতে পারে তাদের সুরক্ষা দিন।”
যুক্তরাজ্য সরকারের অগ্রাহ্যকে বাদ দিয়ে, অন্যান্য দেশগুলি অনলাইন সামগ্রীতে বয়স যাচাইকরণ এবং ক্ল্যাম্পডাউনগুলিও অনুসন্ধান করছে। সুতরাং, ভিপিএনগুলি কোথায় ফিট করে?
আসতে বিস্তৃত সুরক্ষা সমাধান
টাইরিলিট আশা করছেন যে সময়ের সাথে সাথে ভিপিএন গ্রহণের পরিমাণ বাড়বে, এবং কেবল সেন্সরশিপ থেকে বাঁচতে ক্রমবর্ধমান আকাঙ্ক্ষার কারণে নয়। যদি নর্ডভিপিএন এবং এর ভিপিএন প্রতিযোগীরা সাইবারথ্রেটগুলি বাড়ানোর এই সময়ে প্রাসঙ্গিক থাকতে চলেছে, তবে তাদের অবশ্যই কেবল একটি এনক্রিপ্ট করা যোগাযোগ টানেল এবং একটি সার্ভার নেটওয়ার্কের চেয়ে আরও বেশি গ্রাহক সরবরাহ করতে হবে।
উদাহরণস্বরূপ, নর্ডভিপিএন হুমকি সুরক্ষা এবং গা dark ় ওয়েব পর্যবেক্ষণও সরবরাহ করে। আপনি সিকিউর ক্লাউড স্টোরেজ, পাসওয়ার্ড ম্যানেজার, ডেটা লঙ্ঘন সতর্কতা, অ্যান্টিভাইরাস এবং আরও অনেক কিছু সহ ভিপিএনগুলিও খুঁজে পেতে পারেন-তাদের মধ্যে অনেকগুলি জিওলোকেশন ব্লকগুলি বাইপাস করার পরিবর্তে বহু-স্তরযুক্ত সুরক্ষা সমাধান তৈরি করে।
এটি মাথায় রেখে, নর্ড সিকিউরিটি, এর ভিপিএন এআরএম নর্ডভিপিএন এর সাথে একত্রে, এটি ভিপিএন + সুরক্ষা সমাধান সরবরাহকারী হিসাবে ট্র্যাকশন অর্জন অব্যাহত রাখার বিষয়টি নিশ্চিত করার জন্য তার অফারগুলি প্রসারিত করার পরিকল্পনা করেছে।
ব্রিডিস আমাকে বলেছিলেন যে নর্ডভিপিএন -এর 2025 পণ্য পরিকল্পনার মধ্যে অ্যাপের কেন্দ্রীভূত ড্যাশবোর্ডের মানচিত্র থেকে দূরে সরে যাওয়া অন্তর্ভুক্ত রয়েছে, এটি একটি বরং আইকনিক বৈশিষ্ট্য যা আপনি বিশ্বের মানচিত্রে সংযুক্ত সার্ভারটিকে প্রদর্শন করে। এটি একটি পরিবর্তন যা আমি সত্যিই দেখে দুঃখ পেয়েছি, তবে নর্ডভিপিএন বলেছে যে এটি আরও সুবিধাজনক সেটিংস স্থান নির্ধারণের জন্য স্থান তৈরি করে এবং অ্যাপের সমস্যা সমাধানের উন্নতি করে ব্যবহারকারীর অভিজ্ঞতার উন্নতি করবে।
একাধিক অঞ্চল জুড়ে ওয়েবসাইট অ্যাক্সেস উন্নত করার প্রয়াসে, ব্রিডিস আমাকে বলেছিলেন, সার্ভার কভারেজটি এই বছর আরও বেশি স্থানে প্রসারিত করা হবে – যার মধ্যে ভার্চুয়াল অবস্থানগুলি এবং ডেডিকেটেড আইপি ঠিকানা ব্যবহারের বর্ধন অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।
ব্যবহারকারীদের ভিপিএন অ্যাক্সেস বজায় রাখা এবং সেন্সরশিপ ফাইটিং সেন্সরশিপ সম্পর্কে, নর্ডভিপিএন উন্নতি অব্যাহত রেখেছে Nordwhisperএকটি প্রোটোকল যা নিয়মিত ট্র্যাফিককে সীমাবদ্ধ নেটওয়ার্ক নীতিগুলি বাইপাস করতে নকল করে। ওয়্যারগার্ড হ’ল এনক্রিপশনটির গতি এবং ব্যবহারের কারণে ভিপিএন সরবরাহকারীদের দ্বারা ব্যবহৃত অন্যতম জনপ্রিয় প্রোটোকল, তবে নর্ডহিপ্পার ভিপিএনগুলিতে অ্যাক্সেস বাড়ানোর জন্য আরও চতুর ক্রিপ্টোগ্রাফিক ফাংশন ব্যবহার করে যেখানে ইন্টারনেটের সীমাবদ্ধতা থাকতে পারে।
ইতিমধ্যে নর্ডহিস্পার প্রকাশ করা হয়েছে, নর্ডভিপিএন -এর রোডম্যাপটি এক বছরের ক্রমাগত উন্নতির জন্য কল করেছে। সংস্থাটি বর্তমানে তার গবেষণা প্রচেষ্টার অংশ হিসাবে ক্রিপ্টোগ্রাফিক তত্পরতা পেটেন্ট জমা দিচ্ছে।
ব্রিডিস বলেছিলেন, “আমরা নিশ্চিত করতে চাই যে আপনি যেখানেই থাকুন আপনি সংযোগ করতে পারেন।”
আমরা যখন ভিপিএনগুলির ভবিষ্যত বিবেচনা করি, তখন সরবরাহকারীদের অবশ্যই কোয়ান্টাম কম্পিউটিংয়ের উত্থান বিবেচনা করতে হবে।
কোয়ান্টাম কম্পিউটিং এবং এআইয়ের জন্য ব্র্যাকিং
নর্ডভিপিএন “ফসল এখন, ডিক্রিপ্ট পরে” আক্রমণ এড়াতে বিশেষজ্ঞদের সাথে আলোচনার পরে তার অ্যাপ্লিকেশনগুলিতে কোয়ান্টাম-সেফ এনক্রিপশন প্রয়োগ করেছে, যেখানে ভবিষ্যতের কোয়ান্টাম কম্পিউটারগুলি আজকের সাধারণ ক্রিপ্টোগ্রাফি মানদণ্ডগুলি ক্র্যাক করার পরে এখন শোষণের জন্য ডেটা সংগ্রহ করা হয়।
সংস্থাটি দ্রুত সংযোগের বৈশিষ্ট্যগুলিও পরীক্ষা করছে যা সংযোগের সময়গুলি উন্নত করতে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাকে ব্যবহার করে এবং বলেছে যে এআই এর ব্যবহার আপাতত এই ক্ষেত্রের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করা হলেও ভবিষ্যতে নতুন এআই অ্যাপ্লিকেশনগুলির নেটওয়ার্ককে উন্নত করার সুযোগ থাকতে পারে।
“কোয়ান্টাম কম্পিউটিং আসতে চলেছে,” ব্রিডিস জেডডনেটকে বলেছেন। “এখনই সবচেয়ে বড় সমস্যাগুলির মধ্যে একটি হ’ল ত্রুটি সংশোধন, এবং কীভাবে এআই এর জগতের সাথে এটি (কাজ করে) We আমরা তাদের একসাথে একীভূত করতে যাচ্ছি; এটি কেবল সময়ের বিষয় It’s এটি একটি আকর্ষণীয় দশক বা দুটি হতে চলেছে।”
প্রকাশ: লিথুয়ানিয়া, ভিলনিয়াসে আমার ভ্রমণটি নর্ড সিকিউরিটি দ্বারা স্পনসর করা হয়েছিল।