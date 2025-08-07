ভ্লাদিমির পুতিন এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে প্রথম সরকারী সভা জুলাই 7, 2017 হামবুর্গে জি 20 শীর্ষ সম্মেলনের ক্ষেত্রগুলিতে। রাশিয়ান ফেডারেশনের সভাপতি বলেছিলেন যে “তীব্র ইস্যু” এর জন্য এই জাতীয় আলোচনা প্রয়োজনীয়। পরিকল্পিত 45 মিনিটের পরিবর্তে সভাটি 2 ঘন্টা 15 মিনিট স্থায়ী হয়েছিল, ডোনাল্ড ট্রাম্প তাকে “আশ্চর্যজনক” বলে অভিহিত করেছিলেন। রাষ্ট্রপতিরা সিরিয়ার দক্ষিণ-পশ্চিমে ডি-এস্কেলেশন জোনে যুদ্ধবিরতি এবং ইউক্রেনের পরিস্থিতি সমাধানের জন্য একটি যোগাযোগ চ্যানেল তৈরির বিষয়ে সম্মত হন।
10 নভেম্বর, 2017 দানং শহরে এপেক সামিটের ক্ষেত্রগুলিতে (ভিয়েতনাম) রাষ্ট্রপতিরা তিনবার “তাদের পায়ে” কথা বলতে সক্ষম হন। তারা সিরিয়ায় সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের জন্য একটি যৌথ বিবৃতি দিয়েছে। ডোনাল্ড ট্রাম্প পরে সভাটিকে “ভাল” বলে অভিহিত করেছিলেন।
তৃতীয়বারের রাষ্ট্রপতিদের সাথে দেখা হয়েছে জুলাই 16, 2018 হেলসিঙ্কিতে। দুই ঘণ্টারও বেশি সময় ধরে তারা একটিতে এবং তারপরে একটি প্রসারিত রচনায় কথা বলেছিল। পরে, ভ্লাদিমির পুতিন এবং ডোনাল্ড ট্রাম্প বলেছিলেন যে তারা ইউক্রেনের পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা করেছেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ইরান এবং উত্তর স্ট্রিম -২ গ্যাস পাইপলাইনের সাথে পারমাণবিক লেনদেন থেকে প্রস্থান করেছে। ভ্লাদিমির পুতিন সহকর্মীকে 2018 বিশ্বকাপের অফিসিয়াল বল দিয়েছেন।
11 নভেম্বর, 2018 প্যারিসের ইভেন্টগুলিতে, প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সমাপ্তির 100 তম বার্ষিকীতে উত্সর্গীকৃত, ভ্লাদিমির পুতিন এবং ডোনাল্ড ট্রাম্প একটি কর্মক্ষম প্রাতঃরাশের সময় একটি সাধারণ আলোচনায় অংশ নিয়েছিলেন এবং গ্রুপ টোয়েন্টি শীর্ষে বুয়েনস আইরেসে বৈঠক করতেও সম্মত হন।
বুয়েনস আইরেসে সভাটি একই মাসে অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা ছিল, তবে নভেম্বর 29, 2018 ডোনাল্ড ট্রাম্প এটি বাতিল করেছেন, কৃষ্ণ সাগরে রাশিয়ার আটককৃত ইউক্রেনীয় নাবিকদের এখনও এই বিষয়টি ব্যাখ্যা করে এখনও ইউক্রেনে ফিরে আসেনি (কের্চ স্ট্রেইটে কয়েক দিন আগে, রাশিয়ান ফেডারেশনের বিশেষ পরিষেবাগুলি 24 নাবিকের সাথে তিনটি ইউক্রেনীয় জাহাজকে আটক করেছিল)। তা সত্ত্বেও, রাষ্ট্রপতিরা রাতের খাবারের সময় একটি সংক্ষিপ্ত কথোপকথন পরিচালনা করতে সক্ষম হন।
এই মুহুর্তে সভাটি কেটে গেছে জুন 28, 2019 ওসাকায় জি 20 শীর্ষ সম্মেলনের ক্ষেত্রগুলিতে (জাপান), তিনি এক ঘণ্টারও বেশি সময় ধরে চলেছিলেন। ভ্লাদিমির পুতিন এবং ডোনাল্ড ট্রাম্প একমত হয়েছিলেন যে রাশিয়া এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে সম্পর্কের উন্নতি বিশ্ব সম্প্রদায়ের স্বার্থে রয়েছে। শীর্ষগুলির মধ্যে ছিলেন ইরান, ইউক্রেন, সিরিয়া এবং ভেনিজুয়েলা।