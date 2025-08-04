কীভাবে মে/জুন 2025 এর ফলাফলগুলি চেক করবেন

এখানে ক্লিক করুন: 2025 সালের মে/জুন কীভাবে চেক করবেন
প্রতিভা মিডিয়া নাইজেরিয়া জানিয়েছে যে পশ্চিম আফ্রিকার পরীক্ষা কাউন্সিল (ডব্লিউইইসি) নাইজেরিয়ার ২৩,০০০ স্কুল জুড়ে ১.৯ মিলিয়ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী দ্বারা গৃহীত মে/জুন ২০২৫ সালের পশ্চিম আফ্রিকার সিনিয়র স্কুল শংসাপত্র পরীক্ষার (ওয়াসেস) ফলাফল প্রকাশ করেছে।
সোমবার ফলাফলের ঘোষণা দিয়ে ডাব্লুএইকের জাতীয় অফিসের প্রধান (এইচএনও) আমোস ড্যাঙ্গুট বলেছেন, পরীক্ষার পরিচালনার সময় কিছু চ্যালেঞ্জ থাকা সত্ত্বেও মুক্তির দিকে পরিচালিত সমস্ত প্রক্রিয়া সফলভাবে শেষ করা হয়েছিল।
ডাংট বলেছিলেন, “আজ, আমি আপনাকে ঘোষণা করে খুশি যে ফলাফল প্রকাশের দিকে পরিচালিত সমস্ত প্রক্রিয়া শেষ হয়েছে।”
তিনি স্বীকার করেছেন যে, পরীক্ষার সময়কালে কিছু আঘাত থাকা সত্ত্বেও, ডাব্লুএইসি একটি মসৃণ এবং বিশ্বাসযোগ্য পরীক্ষা প্রক্রিয়া নিশ্চিত করতে তাদের কাটিয়ে উঠতে সক্ষম হয়েছিল।
নাইজা নিউজ জানিয়েছে যে ডাংট আগের বছরের তুলনায় সামগ্রিক শিক্ষার্থীদের পারফরম্যান্সে একটি উল্লেখযোগ্য হ্রাস প্রকাশ করেছে।
“এই বছর প্রার্থীদের পারফরম্যান্সে 33.8 শতাংশ হ্রাস রয়েছে,” তিনি প্রকাশ করেছিলেন।
ডাব্লুএইসি 2025 ফলাফল পরীক্ষা করার পদ্ধতি
আপনার ডাব্লুএইসি ফলাফলগুলি অ্যাক্সেস করার বিভিন্ন উপায় রয়েছে, আপনাকে এগুলি সুবিধামত পরীক্ষা করার অনুমতি দেয়।
1। ওয়েকের অফিসিয়াল ওয়েবসাইটের মাধ্যমে অনলাইন
W ডাব্লুএইসি ফলাফল-চেকিং পোর্টালটি দেখুন।
Your আপনার ডাব্লুএইসি পরীক্ষার নম্বর লিখুন।
Your আপনার পরীক্ষার বছর নির্বাচন করুন (2025)।
Your আপনার পরীক্ষার ধরণ, অর্থাত্ স্কুল প্রার্থীর ফলাফল চয়ন করুন।
Your আপনার স্ক্র্যাচ কার্ডে পাওয়া কার্ড সিরিয়াল নম্বরটি প্রবেশ করান।
Your আপনার স্ক্র্যাচ কার্ড থেকে ব্যক্তিগত পরিচয় নম্বর (পিন) ইনপুট করুন।
Your আপনার ফলাফলগুলি দেখতে “জমা দিন” বোতামে ক্লিক করুন।
2। এসএমএসের মাধ্যমে
Format ফর্ম্যাটে একটি এসএমএস প্রেরণ করুন: WEACExamnumberpin পরীক্ষায় 32327 এ।
• উদাহরণ: WAEC1234567890121234567890122025।
WAWEC কোড এবং আপনার বিশদগুলির মধ্যে কোনও স্থান নেই তা নিশ্চিত করুন।
• নোট করুন যে কেবলমাত্র এমটিএন, জিএলও এবং এয়ারটেলের ব্যবহারকারীরা এই এসএমএস পদ্ধতিটি এন 30 এ ব্যবহার করে তাদের ফলাফলগুলি পরীক্ষা করতে পারবেন।
• প্রেরণের পরে, আপনি আপনার ফলাফল সহ একটি বার্তা পাবেন।
3 .. ওয়েক মোবাইল অ্যাপ্লিকেশন ব্যবহার করে
Google গুগল প্লে স্টোর বা অ্যাপল স্টোর থেকে ডাব্লুএইসি মোবাইল অ্যাপ্লিকেশনটি ডাউনলোড করুন।
App অ্যাপ্লিকেশনটি খুলুন এবং আপনার পরীক্ষার নম্বর এবং পিন ব্যবহার করে আপনার ফলাফলগুলি পরীক্ষা করার জন্য নির্দেশাবলী অনুসরণ করুন।