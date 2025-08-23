রাশিয়ার ট্রাইকারের পিছনে গল্প: 22 আগস্ট জাতীয় পতাকা দিবস
২২ শে আগস্ট, রাশিয়া জাতীয় পতাকা দিবসকে চিহ্নিত করে, দেশের আইকনিক সাদা-নীল-লাল ট্রাইকোলারের ইতিহাস, প্রতীকবাদ এবং স্থিতিস্থাপকতা উদযাপন করে।
ছবি: মিউজিয়াম পোয়েডি দ্বারা
রাশিয়ান জাতীয় পতাকা দিবস
উদযাপনের উত্স
জাতীয় পতাকা দিবসটি প্রেসিডেন্ট ডিক্রি নং 1714 দ্বারা আগস্ট 20, 1994 এ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, 22 আগস্ট, 1991 -এ historic তিহাসিক রাশিয়ান ট্রাইকোলার পুনরুদ্ধারের স্মরণে। পতাকাটি রাশিয়ানদের প্রজন্মের heritage তিহ্য এবং গৌরবকে মূর্ত করে তোলে এবং এটি নাগরিকদের মধ্যে রাষ্ট্রীয় প্রতীকগুলির প্রতি শ্রদ্ধা বাড়ানোর জন্য বোঝানো হয়।
সোভিয়েত যুগ থেকে ত্রিকোণ ফিরে আসার জন্য
১৯৯১ সালের ২২ শে আগস্ট, আরএসএফএসআর-এর সুপ্রিম সোভিয়েতের এক অসাধারণ অধিবেশন চলাকালীন, সাদা-নীল-লাল পতাকাটি আনুষ্ঠানিকভাবে রাশিয়ান সংসদ ভবনের উপরে উত্থাপিত হয়েছিল, সোভিয়েত রেড ব্যানারটিকে হাতুড়ি এবং সিকেলের সাথে প্রতিস্থাপন করে। এটি সোভিয়েত শাসনের সত্তর বছরেরও বেশি সময় পরে জাতীয় পতাকা হিসাবে ত্রিকোণকে ফিরিয়ে দিয়েছে।
নকশা এবং প্রতীকবাদ
রাশিয়ান পতাকাটি একটি আয়তক্ষেত্রাকার ব্যানার যা তিনটি সমান অনুভূমিক স্ট্রাইপ সহ: শীর্ষে সাদা, মাঝখানে নীল এবং নীচে লাল। এর অনুপাত 2: 3। যদিও ians তিহাসিকরা রঙগুলির সঠিক অর্থ নিয়ে বিতর্ক করেন, জনপ্রিয় ব্যাখ্যাগুলি সূচিত করে যে হোয়াইট স্বাধীনতা বা আভিজাত্যের প্রতীক, নীল বিশ্বাস বা আনুগত্যের পক্ষে দাঁড়ায় এবং লাল শক্তি, সাহস এবং ফাদারল্যান্ডের রক্তের প্রতিনিধিত্ব করে।
ত্রিকোণ
যুদ্ধজাহাজে জার আলেক্সি মিখাইলোভিচের রাজত্বকালে ত্রিকোলারটি প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল ওরিল১676767 থেকে ১6969৯ এর মধ্যে নির্মিত। জার পিটার আমি পরে এর ব্যবহারকে আনুষ্ঠানিক করে দিয়েছিলাম, ১ 170০৫ সালের জানুয়ারিতে একটি ডিক্রি জারি করে যে বণিক জাহাজগুলি সাদা-নীল-লাল পতাকাটি বাড়িয়ে তুলবে। তিনি ব্যক্তিগতভাবে ডিজাইনটি আঁকেন এবং স্ট্রাইপগুলির ক্রম নির্ধারণ করেন। দ্বিতীয় নিকোলাসের রাজ্যাভিষেকের আগে ১৮৯6 সালে পতাকাটি সরকারী মর্যাদা দেওয়া হয়েছিল।
সোভিয়েত যুগ এবং পতাকাটির পুনর্জাগরণ
১৯১৮ সালের এপ্রিলে ইয়াকভ সার্ভারডলভের নেতৃত্বে সোভিয়েত সরকার ত্রিকোণটি বাতিল করে এবং বিপ্লবী রেড ব্যানার দিয়ে প্রতিস্থাপন করে, যা সত্তর বছরেরও বেশি সময় ধরে রাষ্ট্রীয় পতাকা থেকে যায়। সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনের পরেই রাশিয়ান রাষ্ট্রের প্রতীক হিসাবে historic তিহাসিক ত্রিকোণটি তার যথাযথ জায়গায় ফিরে এসেছিল।
আধুনিক উদযাপন
যদিও জাতীয় পতাকা দিবস কোনও সরকারী ছুটি নয়, তবে এটি প্যারেড, কনসার্ট, প্রদর্শনী, যুব ফ্ল্যাশ মোব, অটো এবং মোটরসাইকেলের সমাবেশ এবং দেশপ্রেমিক প্রচারের সাথে ব্যাপকভাবে চিহ্নিত রয়েছে। এই ঘটনাগুলি রাশিয়ার জাতীয় প্রতীকগুলির গুরুত্বকে তুলে ধরে, অতীত traditions তিহ্যগুলিকে বর্তমান এবং ভবিষ্যতের প্রজন্মের সাথে সংযুক্ত করে।
“জাতীয় পতাকা কেবল একটি রাষ্ট্রীয় প্রতীকই নয়, রাশিয়ান জনগণের ইতিহাস, সংস্কৃতি এবং unity ক্যকে সংযুক্ত করে এমন একটি থ্রেডও।”