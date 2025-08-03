কীমো লেগোস বিমানবন্দর টার্মিনাল পুনর্নির্মাণকে রক্ষা করে, সমালোচকদের বিশ্বব্যাপী ব্যয় অধ্যয়ন করতে বলে

বিমান ও মহাকাশ উন্নয়ন মন্ত্রী, ফেস্টাস কীমো (সান), টার্মিনালের পুনর্নির্মাণের সমালোচকদের আহ্বান জানিয়েছেন মুরতালা মুহাম্মদ আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর (এমএমআইএ), লাগোস, প্রকল্পের মূল্য নিয়ে প্রশ্ন করার আগে আধুনিক বিমানবন্দর তৈরির বিশ্বব্যাপী ব্যয় সম্পর্কে নিজেকে শিক্ষিত করার জন্য।
তার অফিসিয়াল এক্স হ্যান্ডেলের একটি পোস্টে কীমো ব্যাখ্যা করেছিলেন যে ফেডারেল এক্সিকিউটিভ কাউন্সিল (এফইসি) ব্যুরো অফ পাবলিক প্রকিউরমেন্টের (বিপিপি) দ্বারা সম্পূর্ণ পর্যালোচনা করার পরে টার্মিনালের বিস্তৃত ওভারহুলকে অনুমোদন দিয়েছে।
“আমি আমাদের স্বদেশীদেরকে গত কয়েক বছরে অ্যাঙ্গোলার মতো আফ্রিকার মতো বিশ্বজুড়ে নির্মিত বেশিরভাগ আধুনিক বিমানবন্দরগুলির ব্যয়কে কেবল গুগল করতে উত্সাহিত করি। আপনি আমার সাথে একমত হবেন যে পাবলিক সংগ্রহ ব্যুরো জাতির জন্য একটি দুর্দান্ত কাজ করেছে,” কীমো জানিয়েছেন।
তিনি বলেন, ওবাসানজো-নেতৃত্বাধীন সামরিক শাসনের অধীনে ১৯ 1979৯ সালে কমিশন করা টার্মিনাল ওয়ান দীর্ঘদিন ধরে এর নকশার সক্ষমতা ছাড়িয়ে গেছে এবং এখন গুরুতর পরিধান এবং উপচে পড়া ভিড় ভুগছে।
“আমরা বছরের পর বছর ধরে এই বিল্ডিংটি প্যাচ করছি, তবে এটি এখন পুরোপুরি হ্রাস পেয়েছে। আমরা যা শুরু করছি তা হ’ল একটি সম্পূর্ণ স্ট্রিপ-ডাউন এবং আধুনিক আন্তর্জাতিক মান মেটাতে পুনর্নির্মাণ,” তিনি উল্লেখ করেছিলেন।
কীমো টার্মিনাল দুটি সম্প্রসারণেরও ঘোষণা করেছিল, যার মধ্যে বিমানের এপ্রোন বৃদ্ধি, আগত এবং প্রস্থানের জন্য স্বতন্ত্র রিং রোডগুলি নির্মাণ এবং পূর্ববর্তী ডিজাইনের ত্রুটিগুলি ঠিক করার জন্য উপরের প্রস্থান স্তরে একটি সংযোগকারী সেতুর সংযোজন অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।
তিনি নাইজেরিয়ানদের আশ্বাস দিয়েছিলেন যে প্রকল্পটির কোনও বিদেশী loans ণের প্রয়োজন হবে না।
“এটি কোনও loan ণ প্রকল্প নয়। ভর্তুকি অপসারণ থেকে প্রত্যক্ষ লাভগুলির মধ্যে একটি পুনর্নবীকরণ হোপ ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভলপমেন্ট ফান্ডের মাধ্যমে এটি অর্থায়ন করা হবে।”
স্বচ্ছতা নিশ্চিত করার জন্য, কীমো বলেছিলেন যে মন্ত্রণালয় সাংবাদিক, নাগরিক সমাজ গোষ্ঠী এবং আইন প্রণেতাদের জন্য কাজের অগ্রগতি এবং গুণমান নিরীক্ষণের জন্য নিয়মিত সুবিধা সফরের আয়োজন করবে।
তিনি আরও উল্লেখ করেছেন যে উচ্চ ট্র্যাফিকের কারণে লোগোসকে জরুরিভাবে জরুরিভাবে আপগ্রেড করা অবকাঠামো প্রয়োজন, আবুজা, পোর্ট হারকোর্ট এবং কানোতে নতুনভাবে নির্মিত টার্মিনালগুলি বর্তমানে 30 শতাংশের ক্ষমতার নিচে কাজ করছে।
