কী ধুয়ে ফেলবেন, কী এড়াতে হবে এবং কীভাবে অর্থ সাশ্রয় করবেন

কীভাবে আপনার ডিশ ওয়াশারকে সঠিক উপায়ে ব্যবহার করবেন: দীর্ঘায়ু এবং পরিষ্কার খাবারের জন্য বিশেষজ্ঞ টিপস
ডিশ ওয়াশার একটি সুবিধাজনক এবং অর্থনৈতিক সরঞ্জাম। এটি দক্ষতার সাথে কাজ করে এবং বছরের পর বছর ধরে স্থায়ী হয় তা নিশ্চিত করার জন্য, আপনার খাবারগুলি সঠিকভাবে লোড করা, উপযুক্ত ডিটারজেন্টগুলি ব্যবহার করা এবং একটি রুটিন রক্ষণাবেক্ষণ পরিকল্পনা অনুসরণ করা অপরিহার্য। আপনার মেশিনটির সর্বাধিক কীভাবে তৈরি করা যায় তা এখানে এবং কার্যকরভাবে।
ছবি: ভেকস্টক দ্বারা ফ্রিপিক ডিজাইন করেছেন,
ডিশ ওয়াশার
কীভাবে আপনার ডিশ ওয়াশারটি সঠিকভাবে লোড করবেন
ডিশ ওয়াশারগুলি সর্বোত্তম পরিষ্কারের জন্য ডিজাইন করা হয়েছে, তবে আইটেমগুলির সঠিক স্থান নির্ধারণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই সুপারিশগুলি অনুসরণ করুন:
লোয়ার র্যাক
- এখানে বড় এবং ভারী ময়লাযুক্ত আইটেমগুলি রাখুন: হাঁড়ি, প্যান এবং গভীর প্লেট।
- প্লেটগুলি উল্লম্বভাবে এবং একসাথে বন্ধ করুন যাতে জল সমস্ত পৃষ্ঠে পৌঁছতে পারে।
উপরের র্যাক
- চশমা, কাপ এবং সসারগুলির জন্য এই স্থানটি ব্যবহার করুন।
- টিপিং এবং বাম্পিং রোধ করতে তাদের মনোনীত দাগগুলিতে মগগুলি রাখুন।
তৃতীয় স্তর বা শীর্ষ ট্রে
- পাত্র এবং ছুরি জন্য আদর্শ। জল প্রবাহের অনুমতি দেওয়ার জন্য এগুলি অনুভূমিকভাবে বা একটি কোণে অবস্থান করুন।
সোজা প্রাচীরযুক্ত হাঁড়ি
- এগুলিকে উল্টে রাখুন এবং কিছুটা কোণযুক্ত করুন যাতে জল নিষ্কাশন করতে এবং সমস্ত পৃষ্ঠে পৌঁছতে পারে।
কাটারি
- নীচের দিকে মুখ করে ছুরি ব্লেড সহ ঝুড়িতে একে অপরের সমান্তরাল ফ্ল্যাটওয়্যার রাখুন।
ডিশ ওয়াশারে কি ধুয়ে ফেলবেন না
এর বহুমুখিতা থাকা সত্ত্বেও, সবকিছু ডিশ ওয়াশারের অন্তর্ভুক্ত নয়। নিম্নলিখিত আইটেমগুলি ধুয়ে এড়িয়ে চলুন:
- কাঠের পাত্র এবং বোর্ড: তারা ওয়ার্প বা ফুলে উঠতে পারে।
- পাতলা প্লাস্টিক: এটি উচ্চ উত্তাপের নিচে গলে বা বিকৃত করতে পারে।
- তামা, অ্যালুমিনিয়াম বা রৌপ্য দিয়ে তৈরি ধাতবওয়্যার: এটি কলঙ্ক বা দাগ দিতে পারে।
- স্ফটিক এবং সূক্ষ্ম গ্লাস: ফোগিং এবং মাইক্রো ক্র্যাকের প্রবণ।
- ননস্টিক কুকওয়্যার: বারবার ধোয়া আবরণ ক্ষতি করতে পারে।
- তীক্ষ্ণ আইটেম (ছুরি, গ্রেটার): তাপ এবং ডিটারজেন্টগুলি নিস্তেজ ব্লেড এবং ক্ষতি হ্যান্ডলগুলি।
ডান ওয়াশ চক্র নির্বাচন করা
প্রতিটি ধোয়া চক্র একটি উদ্দেশ্য পরিবেশন করে। আপনার প্রয়োজনের জন্য কীভাবে সেরাটি নির্বাচন করবেন তা এখানে:
- 40–50 ° C: হালকা ময়লা খাবার এবং প্রতিদিনের ব্যবহারের জন্য।
- 50–60 ° C: বয়স্ক খাবারের অবশিষ্টাংশ এবং চায়ের দাগের জন্য।
- 60–70 ° C: পোড়া-অন গ্রীস এবং আরও শক্ত মেসেসের জন্য।
- 70–80 ° C: মাংস প্রস্তুতির পরে জীবাণুনাশক এবং স্যানিটাইজিংয়ের জন্য।
শক্তি দক্ষতার জন্য, ইকো মোড ব্যবহার করুন – এটি জল এবং বিদ্যুতের খরচ হ্রাস করে।
ধোয়ার জন্য কী ব্যবহার করবেন
একটি ঝলকানি পরিষ্কার নিশ্চিত করতে এবং আপনার ডিশ ওয়াশারের জীবন প্রসারিত করতে, সঠিক পণ্যগুলি চয়ন করুন:
- ক্যাপসুল বা ট্যাবলেট: সুবিধাজনক এবং সমস্ত-ইন-ওয়ান-ডিটারজেন্ট, ধুয়ে দেওয়া সহায়তা এবং লবণ।
- জেল: সংক্ষিপ্ত চক্র এবং কম তাপমাত্রার জন্য আদর্শ।
- গুঁড়ো: ম্যানুয়ালি ডোজ করার সময় কার্যকর, তবে সূক্ষ্ম কাঁচের জিনিসপত্র স্ক্র্যাচ করতে পারে।
- লবণ: শক্ত জল নরম করে এবং চুনকোষ প্রতিরোধ করে।
- ধুয়ে ফেলুন: চকচকে যোগ করে এবং গ্লাসে রেখাগুলি প্রতিরোধে সহায়তা করে।
কীভাবে ডিশ ওয়াশাররা আপনাকে অর্থ সাশ্রয় করে
- জল: প্রতি চক্র প্রতি 16 লিটার পর্যন্ত ব্যবহার করে-হাত ধোয়ার চেয়ে কম।
- বিদ্যুৎ: ব্যয় কাটাতে দ্বৈত-হারের মিটার দিয়ে রাতে মেশিনটি চালান।
- ডিটারজেন্টস: চক্র প্রতি ব্যয় হ্রাস করতে বাল্কে কিনুন।
নিয়মিত ডিশ ওয়াশার রক্ষণাবেক্ষণ
- দরজার সিলগুলি পরিষ্কার করুন: গন্ধ এবং ব্যাকটেরিয়া বিল্ডআপ প্রতিরোধ করে।
- ফ্লাশ স্প্রে অস্ত্র: ব্লকগুলি অপসারণ করতে ব্রাশ বা সংকুচিত বায়ু ব্যবহার করুন।
- ফিল্টার বজায় রাখুন: নিয়মিত খাবারের ধ্বংসাবশেষ এবং গ্রীস সরান।
- সংবহন সিস্টেমটি ধুয়ে ফেলুন: পাইপ এবং পায়ের পাতার মোজাবিশেষে ক্লোগগুলি এড়াতে বিশেষ ক্লিনার ব্যবহার করুন।
আপনার ডিশওয়াশারকে বছরের পর বছর দক্ষতার সাথে চলমান রাখতে, এটি সঠিকভাবে লোড করুন, সঠিক ডিটারজেন্টগুলি চয়ন করুন এবং নিয়মিত এটির যত্ন নিন। গোপনীয়তা মানের যত্ন এবং মননশীল ব্যবহারের মধ্যে রয়েছে।