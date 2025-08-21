কী নিতে নিখরচায় এবং কী পিছনে থাকতে হবে

নিয়মগুলি ভঙ্গ না করে আপনি কী হোটেল আইটেমগুলি বাড়িতে নিতে পারেন
হোটেল রুম থেকে আপনি কী করতে পারেন এবং কী নিতে পারবেন না তা জেনে বিশ্রী পরিস্থিতি এড়াতে সহায়তা করে এবং আপনার থাকার ব্যবস্থাটিকে আরও উপভোগ্য করে তোলে।
ছবি: commons.wikimedia.org দ্বারা ক্যানেরল 86,
হোটেল রুম
ছোট বিলাসিতা আপনি নিতে পারেন
হোটেল কক্ষগুলি অতিথির থাকার জন্য আরামদায়ক এবং বিশেষ করার জন্য ডিজাইন করা ছোট ছোট বিবরণ দিয়ে পূর্ণ। শ্যাম্পু এবং শাওয়ার জেল এর মিনি বোতল থেকে স্টাইলিশ আনুষাঙ্গিক পর্যন্ত প্রতিটি আইটেম বিলাসিতার স্পর্শ যুক্ত করে। ভাগ্যক্রমে, এই প্রয়োজনীয় অনেকগুলি অতিথিদের বাড়িতে নিয়ে যাওয়ার জন্য বোঝানো হয়।
বেশিরভাগ হোটেল অতিথিদের ভ্রমণ আকারে সাবান, শ্যাম্পু, ঝরনা জেল এবং লোশন নিতে দেয়। আপনি সেগুলি খুলেছেন কিনা তা নির্বিশেষে এই আইটেমগুলি সরবরাহ করা হয়। চা ব্যাগ, কফি, চিনির প্যাকেট, ডিসপোজেবল কাপ এবং কলম, নোটপ্যাডস বা স্থানীয় মানচিত্রের মতো ছোট স্টেশনারি নেওয়াও সাধারণ। উচ্চ-শ্রেণীর হোটেলগুলিতে, অতিথিরা এমনকি শ্যাম্পেন যেমন আগমন, দাঁত ব্রাশ, রেজার, সেলাই কিটস, সুতির প্যাড বা পেরেক ক্লিপারগুলির মতো প্রশংসামূলক অতিরিক্তগুলি খুঁজে পেতে পারেন-এগুলি সমস্তই ব্যক্তিগত ব্যবহারের জন্য ডিজাইন করা হয়েছে এবং এটি গিল্ট ছাড়াই নেওয়া যেতে পারে।
ঘরে কী থাকতে হবে
ছোট টয়লেটরিগুলি ন্যায্য খেলা হলেও অন্যান্য আইটেমগুলি কঠোরভাবে সীমাবদ্ধ। শীট, তোয়ালে, পোশাক, বালিশ এবং কম্বলগুলি পরবর্তী অতিথির জন্য প্রয়োজনীয় তালিকা হিসাবে বিবেচিত হয়। এই আইটেমগুলি গ্রহণ করা হোটেল কর্মীদের জন্য অপ্রয়োজনীয় কাজ এবং হোটেলটির জন্য আর্থিক ক্ষতির সৃষ্টি করে, যা শেষ পর্যন্ত সমস্ত দর্শনার্থীদের প্রভাবিত করে।
ব্যাটারি, ইলেকট্রনিক্স, হ্যাঙ্গার, মদ্যপানের চশমা, কাটলেট বা আলংকারিক আইটেমগুলি অপসারণ করাও নিষিদ্ধ। এগুলি ঘরের কার্যকারিতা এবং স্বাচ্ছন্দ্যের সাথে অবিচ্ছেদ্য এবং তাদের অনুপস্থিতি জরিমানা বা ভবিষ্যতের বুকিংয়ে নিষেধাজ্ঞার কারণ হতে পারে।
চাপমুক্ত থাকার জন্য হোটেল শিষ্টাচার
স্যুভেনির হিসাবে ছোট প্রশংসামূলক আইটেম গ্রহণ করা সম্পূর্ণ গ্রহণযোগ্য, তবে হোটেল সম্পত্তিতে লাইন আঁকানো নিশ্চিত করে যে অতিথি এবং কর্মীরা উভয়ই একটি সম্মানজনক সম্পর্ক উপভোগ করে। থাম্বের একটি সাধারণ নিয়ম: যদি আইটেমটি উপভোগযোগ্য এবং এককালীন ব্যবহারের জন্য ডিজাইন করা হয় তবে এটি আপনার। যদি এটি ঘরের আসবাব বা লিনেনের অংশ হয় তবে এটি পিছনে থাকে।