কী বুকানিয়ার্স খেলোয়াড় একটি আঘাতের সাথে কাজ করছেন

ট্যাম্পা বে বুকানিয়ার্স তাদের প্রথম সপ্তাহে তাদের কোনও মূল খেলোয়াড় ছাড়াই থাকবে।
প্রশস্ত রিসিভার জ্যালেন ম্যাকমিলান মরসুমের ওপেনারকে মিস করবেন এবং সম্ভবত আরও বেশি সময় বেরিয়ে আসবেন।
“বুকানিয়ার্সের প্রধান কোচ টড বাউলস বলেছেন, ডাব্লু জ্যালেন ম্যাকমিলান মারাত্মকভাবে চাপা ঘাড়ে পড়েছিলেন এবং মরসুমের সূচনা সহ সময় মিস করবেন। ম্যাকমিলান বর্তমানে ঘাড়ের ধনুর্বন্ধীতে রয়েছেন,” 33 তম দলের আরি মিরভ এক্সকে লিখেছেন।
#বুকস এইচসি টড বাউলস জানিয়েছেন, ডাব্লুআর জ্যালেন ম্যাকমিলান মারাত্মকভাবে চাপা ঘাড়ে পড়েছিলেন এবং মরসুমের শুরু সহ সময় মিস করবেন।
ম্যাকমিলান বর্তমানে ঘাড়ের ধনুর্বন্ধনী। pic.twitter.com/rpc2qdimcg
– এরি মাইরভ (@মাইসপোর্টসআপডেট) আগস্ট 19, 2025
ম্যাকমিলান পিটসবার্গ স্টিলার্সের বিপক্ষে প্রিসন খেলায় ক্যাচ করার চেষ্টা করে তার মাথার পিছনে অদ্ভুতভাবে পড়ে গেলেন।
স্টিলার্স ডিফেন্সিভ ব্যাক ড্যারিল পোর্টার জুনিয়র তাকে আঘাত করেছিলেন এবং তাঁর দেহটি তার লাফ দিয়ে মাঝপথে ভাঁজ হয়ে গেছে বলে মনে হয়েছিল।
ভাগ্যক্রমে, ম্যাকমিলান মেডিকেল কর্মীদের দ্বারা মূল্যায়ন করার পরে মাঠের বাইরে চলে যেতে সক্ষম হন, তবে তাকে পরীক্ষার জন্য তাকে হাসপাতালে নিয়ে যেতে হয়েছিল।
বোলস বলেছিলেন যে আঘাতের পরিমাণ এবং প্রকৃতি ক্যারিয়ার-হুমকিস্বরূপ নয়।
তবুও, তিনি কোনও রিটার্নের জন্য কোনও টাইমলাইন দিতে চাননি এবং তারা সম্ভবত এটি দ্বিতীয় বর্ষের খেলোয়াড়ের সাথে ধীরে ধীরে নিয়ে যাবে।
ম্যাকমিলান ২০২৪ সালের নিয়মিত মরসুমের চূড়ান্ত পাঁচ সপ্তাহে লিগ-শীর্ষস্থানীয় সাতটি টাচডাউন অভ্যর্থনা নিয়ে শুরু করেছিলেন।
বুকসও ক্রিস গডউইন ছাড়াই রয়েছেন কারণ তিনি গোড়ালি শল্য চিকিত্সা থেকে ফিরে আসার পথে কাজ চালিয়ে যাচ্ছেন এবং পিইপি তালিকা থেকে সক্রিয় করা হয়নি।
এরই মধ্যে, কোয়ার্টারব্যাক বাকের মেফিল্ড প্রবীণ মাইক ইভান্সের দিকে ফিরে যাবেন এবং পাসিং গেমটিতে রুকি এমেকা এগবুকার প্রতিশ্রুতি দেবেন।
পরবর্তী: টড বোলস শিলো স্যান্ডার্স সম্পর্কে তাঁর সৎ চিন্তাভাবনা প্রকাশ করেছেন