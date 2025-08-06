কুইবেকের বিরুদ্ধে ফ্রন্টে নাগরিকরা

(সেন্ট-জোনন) লেকের স্ফটিকের উপর সূর্য জ্বলছে। এর ফিরোজা জলের ঝলমলে। তবে সুন্দর গ্রীষ্মের দিনটি তার তীরে জড়ো হওয়া একদল নাগরিকের উদ্বেগকে মুছে দেয় না। প্রাকৃতিক সম্পদ মন্ত্রণালয় বেশিরভাগ বনাঞ্চলকে এটি বেল্ট করার অনুমোদন দিয়েছে, এমনকি যদি এটি এই ধরণের দেহের জলের জন্য “উল্লেখযোগ্য হুমকি” তৈরি করে।
“আপনার পুল ফিল্টারটি সরান, এবং জল সবুজ হয়ে যাবে This তারা ঠিক তাই করতে চলেছে,” মার্ক ডেমারসকে ফেলে দেয়। যখন তিনি আগত কাপগুলি শিখলেন, যিনি 47 বছর ধরে লেক ক্রিস্টালের তীরে ইনস্টল করা হয়েছে তিনি তত্ক্ষণাত্ তার প্রতিবেশীদের সতর্ক করেছিলেন। হ্রদের একটি সমিতি তৈরি করা হয়েছিল, এবং অবকাশকারীরা সাফল্য ছাড়াই মন্ত্রকটিকে পিছু হটতে রাজি করার চেষ্টা করেছিল।
তাদের যুক্তি অসংখ্য। একটি সুরক্ষিত অঞ্চল প্রকল্প জমা দেওয়া হয়েছে এবং এমআরসি দ্বারা সমর্থিত। এটি প্রকৃতি 2030 পরিকল্পনার কাঠামোর মধ্যে প্রস্তাবিত হয়েছিল, পরিবেশমন্ত্রী বেনোয়েট চারেটের দ্বারা চালিত। অঞ্চলটির উচ্চ পরিবেশগত মান রয়েছে। এটি স্কুবা ডাইভিং এবং জল ক্রীড়া যেমন কায়াক এবং প্যাডেল বোর্ডের প্রেমীদের দ্বারা মূল্যবান।
এবং সর্বোপরি, লেক ক্রিস্টাল খুব ভঙ্গুর। তিনি পুষ্টির ক্ষেত্রে ব্যতিক্রমীভাবে দরিদ্র – বিশেষজ্ঞরা বলেছেন হাইপার অলিগোট্রফিক – এবং এটিই তার জলকে এত পরিষ্কার করে তোলে। তারপরে পাহাড়ের উত্স এবং বৃষ্টির জল দ্বারা চালিত এই হেড লেকটি খুব ধীরে ধীরে পুনর্নবীকরণ করা হয়।
এটি প্রাকৃতিক সম্পদ ও বন মন্ত্রক (এমআরএনএফ) কে বোঝায় না, যা এখনও ২০২26-২০২7 এর শীতে কাটাকে অনুমোদন দিতে চায়। যাইহোক, তাঁর নিজস্ব বিশেষজ্ঞরা নির্ধারণ করেছেন, ২০১৩ সালের একটি মতামত অনুসারে, লেক ক্রিস্টাল এবং এর জলাশয় একটি “বন্যজীবন সাইট” গঠন করেছে এবং “এই ধরণের হ্রদের জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হুমকি হ’ল জলাশয়ের বিশাল বনভূমি, রাস্তাগুলি নির্মাণ এবং অবকাশের বিকাশ”।
এমআরএনএফ জবাব দেয় যে এই মতামতটি একটি যথাযথ অধ্যয়ন গঠন করে না এবং শীতের পথগুলি নির্মাণ “নদী এবং হ্রদে পললগুলির ক্ষয় এবং লিচিং এড়াতে” সরবরাহ করা হয়।
পলল
“যদি তারা কেটে ফেলেন, প্রথম বজ্রপাতে, সমস্ত শুকনো ফেনা এবং পললগুলি হ্রদে উঠবে,” লেক প্রতিরক্ষা কমিটির সদস্য জেসমিন গাগননকে ড্রপ করে। তার 23 বছর ধরে সেখানে একটি চ্যাট ছিল, যা তিনি সম্প্রতি বিক্রি করেছিলেন। তবে তিনি এখনও লড়াই চালিয়ে যাচ্ছেন। “আমি ভবিষ্যতের প্রজন্মের জন্য এটি করি,” তিনি ড্রপ করেন।
পাতলা মাটির সাথে, ক্র্যান ডি রোচারে, বনটি পুনরুদ্ধার করতে কয়েক দশক ধরে রাখবে। এবং তারা ভয় করে যে হ্রদটি এর এককতা তৈরি করে তা হারাবে।
নিমফ জেসির সভাপতি জোয়ানি ডুচার্মে তাদের সমর্থন করেন।
এটি একমাত্র স্থানীয় হ্রদ যা এতগুলি পর্যটককে আকর্ষণ করে। আমরা থাকি। লোকেরা এখানে আসতে মন্ট্রিল থেকে যায়। ক্যাম্পাররা এর সুবিধা নিতে আসে।
জোয়ানি ডুচার্মে, নিম্প জেসির সভাপতি
জেডইসিএসের মিশনটি বিশেষত বন্যজীবন বজায় রাখা এবং এই অঞ্চলে অ্যাক্সেসের সুবিধার্থে। মিআমি ডুচার্মে আশ্চর্য যারা বন কাটার পরে ব্যতিক্রমী মানের সৈকত উপভোগ করবেন।
অন্যান্য অনুরূপ মামলা
লেক ক্রিস্টালের ক্ষেত্রে অনন্য থেকে অনেক দূরে। প্রকৃতি ও পার্কস ডু কানাডা, বিভাগ কোয়েবেক (এসএনএপি কোয়েবেক) এর জন্য সোসাইটিয়ের সিইও আলাইন ব্রাঞ্চাউড অনুমান করেছেন যে পরিবেশ মন্ত্রক কর্তৃক অনুরোধ করা প্রায় ৪০০ সুরক্ষিত অঞ্চল প্রকল্পগুলি হ্রাস দ্বারা হুমকির সম্মুখীন হয়েছে। “এগুলি সরকারী জমিতে অবস্থিত যেখানে বন কমানো হতে পারে। কিছু স্বল্প মেয়াদে হুমকি দেওয়া হয়, অন্যরা দীর্ঘ পরিপক্কতার সাথে রয়েছে। তবে যতক্ষণ সুরক্ষা নেই ততক্ষণ লড়াই করার প্রয়োজন হবে,” তিনি বলেছেন।
প্রায় দশ কিলোমিটার দূরে, একটি লড়াইও হারিয়েছিল। সংরক্ষিত বন প্রকল্পের জন্য, অনেক দেরি হয়ে গেছে। জুলাইয়ের মাঝামাঝি সময়ে, সেন্ট-মিশেল করমিলের বহুমুখী কসাইকারীরা সেন্ট-স্ট্যানিস্লাস হ্রদ দ্বারা চ্যাট থেকে কয়েক দশ মিটার মিটার দূরে একটি বনাঞ্চলকে কাটা করেছিলেন।
অল-টেরেন যানবাহন বনের পথে ধূলিকণা উত্থাপন করে। বোর্ডে, দু’জন স্থানীয় বাসিন্দা জোসলিন লালিবার্ট এবং পিয়েরে-অলিভিয়ার ডেল্যান্ড, আমাদের আবাসগুলির সাথে কাট এবং তাদের সান্নিধ্য দেখায়। হাইকিং এবং স্নোমোবাইলের মতো বহিরঙ্গন কার্যক্রমকে হাইলাইট করার জন্য নাগরিকদের এই খাতকে রক্ষা করার ইচ্ছা সত্ত্বেও, প্রাকৃতিক সম্পদ এবং বন মন্ত্রক সেন্ট-স্ট্যানিস্লাস এবং ক্যানো-ডি’অ্যাকর্স হ্রদগুলির নিকটে এবং তাদের শত শত শেলেটগুলির নিকটে 37 হেক্টর একটি অঞ্চলে একটি কাপকে অনুমোদন দিয়েছিল।
“আমি যখন আমার ছেলের কাছে এই সংবাদটি ঘোষণা করেছি, তখন তিনি ব্রেইল শুরু করেছিলেন,” পিয়েরে-অলিভিয়ার ডেল্যান্ড বলেছেন, যিনি তিন ছোট সন্তানের জনক। (আমার বাচ্চারা) সব সময় বাইরে থাকে। ট্রাশাররা মূলত বাসস্থান থেকে কয়েক মিটার অবধি পরিচালনা করতে ছিল। নাগরিক সংহতকরণ বনের কোনও পথ রক্ষা করা এবং এই “বাফার জোন” 60 মিটারে বাড়ানো সম্ভব করে তোলে।
বাতাসটি দু’জনের মুখকে চাবুক মারল, সর্ব-অঞ্চলীয় যানবাহনের উপরে যা বন ও কাটা অঞ্চলগুলি অতিক্রম করে, গাছের সাথে প্রসারিত, ভারী যন্ত্রপাতি দ্বারা ফিরে আসে। পিয়েরে-অলিভিয়ার ডেল্যান্ড বলেছেন, “আমরা কয়েক দিনের মধ্যে একটি সম্পূর্ণ বন থেকে এই সেটিংয়ে যাই।”
গুরুত্বপূর্ণ শিল্প
সেন্ট-স্ট্যানিস্লাস লেকের দক্ষিণ এবং পশ্চিমে ইতিমধ্যে 2018 এবং 2019 সালে কাটা হয়েছে। “তাদের অন্য কোনও খাত নেই যেখানে কাটতে চলেছে, তাই তারা মানুষের দামে চলে যায়,” আরেকটি একত্রিত নাগরিক সুজান ফিলটিউ বলেছেন।
এই অঞ্চলের অন্যান্য অনিবার্য শিল্প (বনজ বাদে) পুনরায় সংযোজন। এটি অবশ্যই সহাবস্থান করতে হবে এবং এই মুহুর্তে সহবাসটি অসম।
সুজান ফিলটিউ, নাগরিক একত্রিত
পৌরসভার মেয়র কার্ল লাকুভি নাগরিকদের অসন্তুষ্টি এবং বন শিল্পের গুরুত্বের মধ্যে ছিঁড়ে গেছে। প্রায় 100 জন, 1,717 বাসিন্দাদের মধ্যে এখনও এই অর্থনৈতিক অঞ্চলে “এই অঞ্চলের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ” কাজ করে। এবং এই শিল্পটি একটি হেডওয়াইন্ডের মুখোমুখি হয়েছে: সেন্ট-মিশেল করাতমিল ২ আগস্ট ঘোষণা করেছিল যে এটি অস্থায়ীভাবে তার কার্যক্রম স্থগিত করেছে: 250 জন কর্মচারী নিজেকে বেকার বলে মনে করেছেন। বিনিময়ে, “কাটগুলি আমাদের পাঠগুলিতে ফিরে আসে It এটি অগ্রহণযোগ্য,” মেয়র বলেছেন।
পদত্যাগ করেছেন, অউবার্গে লে ক্যাবাননের মালিক, মিশেল মিলস, তবে আশা করছেন যে সংরক্ষিত বনের সুরক্ষিত অঞ্চলের জন্য সংরক্ষিত ভাগ্য অন্যদের হিসাবে কাজ করবে। “আমাদের জন্য, এখানে অনেক দেরি হয়ে গেছে। তবে সেন্ট-স্ট্যানিস্লাস লেকের বিষয়ে কথা বলা আইন 97 প্রতিরোধের জন্য ব্যবহৃত হবে, গণহত্যা রোধ করতে হবে এবং আমি আশা করি, হ্রদ এবং আবাসগুলির আশেপাশের বাফার অঞ্চলগুলি বাড়িয়ে তুলুন,” তিনি ড্রপ করেন।
পরিবেশগত সংস্থা স্ন্যাপ কোয়েবেকের আলাইন ব্রাঞ্চাউডকে সর্বাধিক শোচনীয়, এই প্রকল্পগুলি পরিবেশ মন্ত্রক কর্তৃক চালু হওয়া একটি পদ্ধতির থেকেই জন্মগ্রহণ করেছিল, যার জন্য সম্প্রদায়ের সহায়তার জন্য সেক্টরগুলির সনাক্তকরণের জন্য এটি 2030 সালে সুরক্ষিত অঞ্চলের 30 % লক্ষ্যমাত্রায় পৌঁছানোর অনুমতি দেওয়ার জন্য সেক্টরগুলির সনাক্ত করতে হবে। “এবং এমনকি আগামীকাল সকালে যদি তারা সমস্ত গ্রহণযোগ্য ছিল না, তবে তাদের কাছে পৌঁছাতে হবে না, আমাদের কাছে এটি পৌঁছাতে হবে না।
এখানে, রাজ্যের বাম বাহুটি ডান বাহু কী করেছে তা থেকে মুক্তি পেতে আসে, মিঃ ব্রাঞ্চাউডকে অবজ্ঞায় করে। এমনকি তিনি বিশ্বাস করেন যে নাগরিকরা রক্ষা করতে চান এমন সমস্ত অঞ্চল হাতে থাকা এমআরএনএফ, পরিবেশ মন্ত্রকের বিশ্লেষণ শেষ করার আগে গাছ সংগ্রহের জন্য এক্সিলারেটরকে ওজন করে।
এমআরএনএফ একটি উপদ্রব এনেছে এবং বলেছে যে এটি “সুরক্ষিত অঞ্চল প্রকল্পগুলি দ্বারা লক্ষ্যমাত্রা সংগ্রহের জন্য লক্ষ্যযুক্ত খাতগুলিকে অগ্রাধিকার দেয় না”। তাঁর বিশেষজ্ঞরা, তিনি ব্যাখ্যা করেছেন, কাঠের পরিপক্কতা, হস্তক্ষেপের ইতিহাস, শিল্পের প্রয়োজনীয়তা এবং অঞ্চলগুলির প্রাপ্যতা অনুসারে বন বিকাশের পরিকল্পনা করেছেন। এটি সম্মত হয়েছিল, মন্ত্রকের যোগাযোগ অধিদফতরের ইঙ্গিত দেয় যে সুরক্ষিত অঞ্চলের শত শত প্রকল্পের দ্বারা লক্ষ্যবস্তু অঞ্চলগুলি তারা সুরক্ষিত অঞ্চলের অবস্থা না পাওয়া পর্যন্ত ফসল কাটা যেতে পারে।
বিল 97: পাবলিক ফরেস্ট ম্যানেজমেন্টের একটি সংস্কার
প্রাকৃতিক সম্পদ ও বনজ মন্ত্রীর দ্বারা বহন করা, মাটি ব্লাঞ্চেট ভিজিনা, বিল 97 এর লক্ষ্য কুইবেকের প্রায় অর্ধেক অঞ্চল দখল করে থাকা সরকারী বনগুলির পরিচালনার সংস্কার করা। এটি সরবরাহ করে যে বনাঞ্চলের এক তৃতীয়াংশ এখন বন শিল্পের একচেটিয়া ব্যবহারের জন্য সংরক্ষিত থাকবে। একটি দ্বিতীয়টি জাতীয় উদ্যানগুলির মতো সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে করা হবে; এবং তৃতীয়টি বেশ কয়েকটি ব্যবহারকারীর দ্বারা ভাগ করা একটি মিশ্র অঞ্চল হিসাবে সংজ্ঞায়িত করা হবে। সংস্কারের উদ্দেশ্য হ’ল বনটিকে আরও উত্পাদনশীল করে তোলা, বন শিল্পকে “অক্সিজেন” দেওয়া। তবে এটি আদিবাসী সম্প্রদায় এবং পরিবেশগত গোষ্ঠীগুলির দ্বারা দৃ strongly ়ভাবে সমালোচিত হয়েছিল।
Cloé বুর্কুইন, প্রেস