কুইবেক, অন্টারিও এবং আটলান্টিক | তাপ তরঙ্গ অব্যাহত থাকে
News

কুইবেক, অন্টারিও এবং আটলান্টিক | তাপ তরঙ্গ অব্যাহত থাকে

সোমবার আবার কিউবেক, অন্টারিও এবং চারটি আটলান্টিক প্রদেশগুলিতে গরম এবং আর্দ্র।


এনভায়রনমেন্ট কানাডা সমস্ত দক্ষিণ অন্টারিও এবং দক্ষিণ কুইবেক সহ পূর্ব দেশের অনেক অঞ্চলের জন্য তাপ সতর্কতা প্রকাশ করেছে।

সর্বাধিক তাপমাত্রা দিনের বেলা নির্দিষ্ট খাতে 35 ডিগ্রি সেলসিয়াসে পৌঁছতে পারে, সমান হিউডেক্স সূচক বা 40 এর কাছাকাছি থাকে।

তাপটি আটলান্টিক কানাডায়ও আক্রমণ করে, যেখানে নিউ ব্রান্সউইক, নোভা স্কটিয়া এবং প্রিন্স এডওয়ার্ড দ্বীপের বেশিরভাগ অংশই নিউফাউন্ডল্যান্ড এবং ল্যাব্রাডরের নির্দিষ্ট অঞ্চলের মতো তাপের সতর্কতার বিষয়।

ফেডারেল এজেন্সি অনুসারে, বুধবারের জন্য নির্ধারিত একটি শীতল ফ্রন্ট পাস না হওয়া পর্যন্ত তাপ এবং আর্দ্রতা থাকবে।

এই অবস্থার অধীনে, এনভায়রনমেন্ট কানাডা তাপের কারণে এবং ভাল হাইড্রেট করার কারণে ক্লান্তির লক্ষণগুলি পর্যবেক্ষণ করার পরামর্শ দেয়।

ব্রিটিশ কলম্বিয়াতে, বেশিরভাগ ভ্যানকুভার দ্বীপ, সানশাইন কোস্টের পাশাপাশি দক্ষিণ ব্রিটিশ কলম্বিয়া অঞ্চল, ফ্রেজার ক্যানিয়ন, দক্ষিণ থম্পসন এবং দক্ষিণ ওকানাগান দ্বীপের বেশিরভাগ ক্ষেত্রে তাপের সতর্কতা কার্যকর রয়েছে।



