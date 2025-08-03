You are Here
কুইবেক সিটির দক্ষিণ -পূর্বে ক্র্যাশে তিন শিশু সহ চারজন মারা গিয়েছিলেন: পুলিশ – মন্ট্রিল
কর্মীদের দ্বারা

কানাডিয়ান প্রেস

3 আগস্ট, 2025 12:08 অপরাহ্ন পোস্ট করা হয়েছে

ইউইবেকের প্রাদেশিক পুলিশ জানিয়েছে যে শনিবার প্রাদেশিক রাজধানীর দক্ষিণ -পূর্বে একটি গাড়ি দুর্ঘটনার পরে 10 বছরের কম বয়সী তিন শিশু সহ চারজন মারা গেছে।

কুইবেক প্রাদেশিক পুলিশ বলছে যে ক্ষতিগ্রস্থদের মধ্যে একটি 29 বছর বয়সী ব্যক্তি এবং এবং তিন সন্তানের মধ্যে চৌদ্দের-অ্যাপালাচেস অঞ্চল থেকে রয়েছে।

দুর্ঘটনাটি কুইবেক সিটির প্রায় 65৫ কিলোমিটার দক্ষিণ-পূর্বে সেন্ট-লুক-ডি-বেলচাসে একটি অপরিশোধিত, সরু রাস্তায় সংঘটিত হয়েছিল।

প্রাদেশিক পুলিশ এমন একটি কারণে বলেছে যে তদন্তাধীন রয়েছে, এই গাড়িটি 5:30 টার দিকে এলাকার একটি গ্রামীণ রাস্তায় একটি গাছের দিকে ধাক্কা খায়

প্রথম প্রতিক্রিয়াশীলরা দেখতে পেলেন যে গাড়ির দখলদারদের ভিতরে আটকা পড়েছিল এবং প্রতিক্রিয়াহীন ছিল এবং তাদের ধ্বংসস্তূপ থেকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল যেখানে তাদের পরে মৃত ঘোষণা করা হয়েছিল।

শনিবার মোটরসাইকেলের দুর্ঘটনার সাথে জড়িত আরও দুটি মৃত্যুর রেকর্ড করা হয়েছিল, যা প্রদেশের নির্মাণ ছুটিতে আজ শেষ হওয়া রাস্তায় দু’সপ্তাহের মারাত্মক দুই সপ্তাহ যা ছিল তা যোগ করে।


© 2025 কানাডিয়ান প্রেস



