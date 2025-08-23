You are Here
‘কুইয়ার আই’ বাতিল হওয়ার পরে এইচজিটিভি শোতে ববি বার্ক
'কুইয়ার আই' বাতিল হওয়ার পরে এইচজিটিভি শোতে ববি বার্ক

ববি বার্ক তার অনস্ক্রিন ডিজাইনের ক্যারিয়ারের পরবর্তী পর্যায়ে প্রবেশের সাথে সাথে তিনি ফ্যাব ফাইভের কাছে কোনও ছায়া চান না।

দ্য কুইর আই ২০২৩ সালে এই সিরিজটি থেকে বেরিয়ে আসা আলাম সম্প্রতি স্পষ্ট করে জানিয়েছেন যে তিনি তার নতুন এইচজিটিভি সিরিজটি ডেডলাইন পরের দিন ঘোষণা করার ইচ্ছা করেননি যে নেটফ্লিক্স দশম এবং চূড়ান্ত মরসুমের জন্য এলজিবিটিকিউ মেকওভার শোটির পুনরায় বুটটি পুনর্নবীকরণ করছে।

“আমাকে বলতে হবে, আমি আমার মায়ের জীবন শপথ করছি, আমার শো ঘোষণার তারিখ সেট করা হয়েছিল,” বার্ক বলেছেন মানুষ। “না, এটি পরিকল্পনা করা হয়েছিল। শো ঘোষণাগুলি কোনও ঝকঝকে হয় না।”

গত মাসে এইচজিটিভি গ্রিনলিট জাঙ্ক বা জ্যাকপট? বার্ক এবং জন সিনা থেকে, সংগ্রাহকরা তাদের বিশাল এবং অস্বাভাবিক সংগ্রহগুলির সত্যিকারের আর্থিক মূল্য আবিষ্কার করার সাথে সাথে অনুসরণ করে। বার্ক বাড়ির মালিকদের সিদ্ধান্ত নিতে সহায়তা করবে যে তাদের কিছু আইটেম বিক্রি করবেন কিনা তা খুব প্রয়োজনীয় বাড়ির সংস্কারের জন্য অর্থ প্রদানের জন্য।

“এমনকি করমো (ব্রাউন) এর মতো ছিল, ‘মেয়ে, পরের দিন?’ আমি পছন্দ করি, ‘না, না, আমি আপনাকে ইতিমধ্যে পরিকল্পনা করা হয়েছিল।’ “কিছু লোকের মতো ছিল, ‘আপনি কি অপেক্ষা করতে পারতেন না?’ এবং আমি পছন্দ করি, ‘আচ্ছা, হ্যাঁ, তবে না।’

কুইয়ার আই সিজন 5 প্রিমিয়ার তারিখ

আন্তোনি পোরোভস্কি, টান ফ্রান্স, করামো ব্রাউন, ববি বার্ক এবং জোনাথন ভ্যান নেস অন ‘কুইয়ার আই’

নেটফ্লিক্স

বার্ক যোগ করেছেন, “মানে, (নেটফ্লিক্স) যখন ঘোষণা করা হবে তখন সহজেই আমাকে মাথা উঁচু করতে পারত I আমি বলতে চাইছি, আমি (আট) মরসুমের জন্য শোতে ছিলাম, তবে হ্যাঁ, এটি ঠিক আছে।”

এর মূল 2003-’07 ব্র্যাভোতে রান অনুসরণ করে নেটফ্লিক্সের কুইর আই রিবুটটি 2018 সালে আত্মপ্রকাশ করেছিল, শোয়ের ইন্টিরিওর ডিজাইন এবং হোম অর্গানাইজেশন বিশেষজ্ঞ, সংস্কৃতি ও লাইফস্টাইলের ব্রাউন, গ্রুমিংয়ের উপর জোনাথন ভ্যান নেস, ফ্যাশন অন ট্যান ফ্রান্স এবং ফুড অ্যান্ড ওয়াইন সম্পর্কিত আন্তোনি পোরোভস্কি হিসাবে।

বার্ক অনুষ্ঠানটি ছাড়ার পরে, জেরেমিয়া ব্রেন্ট ইন্টিরিওর ডিজাইন শূন্যতা পূরণ করতে গত বছরের মরসুম 9 এর সাথে ফ্যাব ফাইভে যোগদান করেছিলেন।

