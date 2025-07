কুইর প্রেম এবং তাদের বিচারের বিবাহের কুফর?

আলটিমেটাম: কুইর প্রেম সিজন 2 এর বৈশিষ্ট্যযুক্ত মাগান মৌরাদ এবং ডায়না ম্যাথিউজ এবং শোয়ের পরে তারা এখনও একসাথে রয়েছেন কিনা তা খুঁজে বের করার সময় এসেছে। আলটিমেটাম: কুইর প্রেম 2 মরসুম 2 জুলাই 2 জুলাই প্রচারিত এপিসোডগুলির সাথে 25 জুন, 2025 এ প্রথম পর্বের এপিসোডগুলির প্রথম ব্যাচটি বাদ দিয়েছে। কুইর প্রেম একটি স্পিন অফ আলটিমেটাম: বিবাহ বা এগিয়ে যানযা 2024 সালের ডিসেম্বরে 3 মরসুম প্রচার করেছিল। কুইর প্রেম একটি দুই বছরের ব্যবধান ছিল, সুতরাং এর প্রিমিয়ারটি ভক্তদের দ্বারা অত্যন্ত প্রত্যাশিত।

দ্বিতীয় মরসুমে ছয়টি দম্পতি ছিল: মাগান এবং ডায়না, মেল ভিটাল এবং মেরি অ্যাঞ্জেলাইন, হ্যালি ড্রেক্সলার এবং পিলার, কাইল নিল এবং ব্রিজেট ম্যাটলফ, এবং ব্রিটনি থম্পসন এবং এজে। ওজি শোয়ের মতো, কুইর প্রেম একটি নির্দিষ্ট ফর্ম্যাট অনুসরণ করে। অংশগ্রহণকারীরা ব্রেক আপ, অন্য কাস্ট সদস্যদের এক সপ্তাহের জন্য তারিখ করুন এবং তারপরে আলটিমেটাম পছন্দের আগে অতিরিক্ত 3 সপ্তাহের জন্য তাদের মূল অংশীদারদের সাথে ফিরে আসার আগে তিন সপ্তাহ দীর্ঘ ট্রায়াল বিয়েতে প্রবেশ করুন। মাগান এবং ডায়না যুক্তিযুক্তভাবে 2 মরসুমে সবচেয়ে নাটক ছিল।

ডায়না এবং মাগানের সম্পর্কের পটভূমি



শুধুমাত্র এক বছর এবং একটি অর্ধেক



মাগান, 27, এবং 25 বছর বয়সী ডায়না ছিলেন সংক্ষিপ্ত সম্পর্কের মধ্যে এর কুইর প্রেম মরসুম 2 দম্পতি, কেবল দেড় বছর একসাথে ছিল। লেবাননের বংশোদ্ভূত মাগান তার পরিবারের কাছে তার খাঁটি স্ব হিসাবে অগ্রাধিকার দিচ্ছিলেন না এবং এর কারণে তার সম্পর্কের কারণে ভুগছিলেন।

ডায়না ও মাগান দুজনেই তাদের ট্রায়াল ম্যারেজ অংশীদারদের সাথে জড়িত ছিলেন



কিন্তু মাগান ডাইনাকে প্রস্তাব করেছিলেন



যখন দিননা এবং মাগান ডেটিং পর্বে ছিলেন, তখন মাগান কারও সাথে সংযোগ স্থাপন করছিলেন না এবং তাই তিনি তারা পরীক্ষা ছেড়ে দিতে পারে কিনা তা জিজ্ঞাসা করলেন। ডায়না তাকে থাকার বিষয়ে কথা বলেছিলেন এবং মাগান হ্যালির সাথে ডেটিং সপ্তাহের শেষের দিকে সংযোগ স্থাপন করেছিলেন।

বিচারের বিবাহের সময়, মাগান এবং হ্যালি একে অপরের জন্য তাদের আকর্ষণ এবং উপাসনা পরবর্তী স্তরে নিয়ে গিয়েছিল। তারা শারীরিক ঘনিষ্ঠতা ভাগ করে নিয়েছিল এবং এমনকি তাদের বিচারের বিবাহ শেষ হওয়ার আগে “আমি আপনাকে ভালবাসি” বলেছিলেন।

ডায়নার জিনিসের দিক থেকে, তিনি মেলটির সাথে জুটি বেঁধেছিলেন এবং দু’জন দ্রুতই কাছে গেলেন। তারা পুরো প্রথম রাতটি একসাথে কথা বলার জন্য কাটিয়েছিল এবং শেষ পর্যন্ত তাদের একে অপরের সাথে একটি বড় সংযুক্তি তৈরি করতে পরিচালিত করে। তারাও যৌনতা করেছিল, তবে তারা এ সম্পর্কে মিথ্যা বলেছিল।

তাদের সম্পর্কের প্রকৃতি সম্পর্কে সন্দেহ বৃদ্ধি পেয়েছিল এবং পরিবর্তনের সময় যখন মাগান এবং হ্যালি তাদের জঘন্য তথ্যের মুখোমুখি হয়েছিল তখন পরিবর্তনের সময় বিষয়গুলি মাথায় আসে।

“হ্যালি এবং আমি আমাদের শয়নকক্ষে বসে ছিলাম, এবং হঠাৎ করেই টিভি চালু হয় It এটি স্পটিফাইয়ে যায় It এটি আপনার উভয় অ্যাকাউন্টে লগ ইন করে And এবং সমস্ত কিছু সেক্স প্লেলিস্ট রয়েছে You