কুইর লাভ সিজন 2 (দুটি অগোছালো হুক আপ সহ)

আলটিমেটাম: কুইর প্রেম সিজন 2 অত্যন্ত নাটকীয় ছিল, বেশ কয়েকটি উল্লেখযোগ্য কেলেঙ্কারী যা দর্শকদের ব্যস্ততা এবং শোয়ের জনপ্রিয়তায় অবদান রেখেছিল। 2 বছরেরও বেশি ব্যবধানের পরে, কুইর প্রেম 2 মরসুমে ফিরে এসেছে। কুইর প্রেম একটি স্পিন অফ আলটিমেটাম: বিবাহ বা এগিয়ে যানযা 2024 সালের ডিসেম্বরে তার তৃতীয় মরসুম প্রচার করেছিল।

কুইর প্রেম মরসুম 1 2023 সালের জুনে আত্মপ্রকাশ করেছিল এবং প্রাইড মাসের প্রবণতা অব্যাহত রেখেছে, কুইর প্রেম প্রাইড মাসের সময় প্রিমিয়ার 2 মরসুম। মরসুম 2 এ ছয়টি নতুন দম্পতি বৈশিষ্ট্যযুক্ত যারা তাদের সম্পর্কের ক্ষেত্রে একটি চৌরাস্তাতে ছিল। অংশীদারদের মধ্যে একজন বসতি স্থাপনের জন্য প্রস্তুত ছিলেন, অন্যটির দ্বিধা ছিল। উভয় পক্ষই এর মাধ্যমে স্পষ্টতার সন্ধান করছিল আলটিমেটাম পরীক্ষা।

কুইর প্রেম অভিনেত্রী জোয়ানা গার্সিয়া সুইশার দ্বারা হোস্ট করেছেন, যিনি কুইর সম্প্রদায়ের অংশ নন, তিনি একজন মিত্র। দ্বিতীয় মরসুমে মেল ভিটাল এবং মেরি অ্যাঞ্জেলাইন, মাগান মৌরাদ এবং ডায়না ম্যাথিউজ, অ্যাশলে জনসন এবং মেরিতা প্রোডার, এজে এবং ব্রিটনি থম্পসন, ব্রিজেট ম্যাটলফ এবং কাইল নীল, এবং হ্যালি ড্রেক্সলার এবং পিলার এবং পিলার ক্লিয়ারিটি চেয়েছিলেন সাত সপ্তাহের অভিজ্ঞতা।

ফর্ম্যাট কুইর প্রেম একই হিসাবে বিবাহ বা এগিয়ে যান। অংশগ্রহণকারীদের তাদের মূল অংশীদারদের সাথে একটি চূড়ান্ত রাত রয়েছে তারা ভেঙে যাওয়ার আগে এবং অন্য কাস্ট সদস্যদের সাথে এক সপ্তাহের জন্য তারিখের জন্য তারা কার সাথে বিচারের বিবাহ চান তা নির্ধারণ করার জন্য। তারপরে তারা প্রতিটি দম্পতি আলটিমেটাম প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার আগে আরও তিন সপ্তাহের জন্য তাদের মূল অংশীদারদের সাথে ফিরে আসার আগে তিন সপ্তাহের জন্য ট্রায়াল বিয়েতে প্রবেশ করে।

তারা তাদের মূল অংশীদারদের সাথে বা তাদের ট্রায়াল ম্যারেজ অংশীদারদের সাথে একা ছেড়ে যেতে পারে। শোটির ভিত্তিটি এমন কিছু দম্পতিদের কাছে পুরস্কৃত বলে প্রমাণিত হয়েছে যারা তাদের সম্পর্কের ক্ষেত্রে তাদের প্রয়োজনীয় স্পষ্টতা অর্জন করেছে। তবে দম্পতিদের কেউই অনিচ্ছাকৃত অভিজ্ঞতা থেকে বেরিয়ে আসে নি এবং নিজের এবং তাদের অংশীদারদের সম্পর্কে আরও কিছু না শিখিয়ে।

যে বলেছে, কুইর প্রেম মরসুম 2 এর কাস্ট সদস্যরা একে অপরের মধ্যে, তাদের মূল অংশীদার এবং একটি গোষ্ঠী হিসাবে প্রচুর উত্তেজনা সহ্য করেছে। দ্বিতীয় মরসুমে ছয়টি কেলেঙ্কারী বাকিদের মধ্যে দাঁড়িয়ে আছে।

শুধুমাত্র সবচেয়ে জটিল অভিজ্ঞতা আছে



মাগান এবং ডায়না প্রবেশ করল কুইর প্রেম মৌসুমের স্বল্পতম সম্পর্কের মধ্যে, দেড় বছর একসাথে থাকার পরে। তাদের মূল বিষয়গুলি মাগান তার পরিবারের কাছে দাঁড়াতে রাজি না হওয়ার সাথে রয়েছে, যারা তার দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করছে না।

ডায়না আলটিমেটাম জারি করেছিলেন এবং ডেটিংয়ের সপ্তাহের সময় মাগান কারও সাথে সংযোগ স্থাপন করছিলেন না এবং ডায়নার সাথে সাক্ষাত করেছিলেন যাতে তাকে পরীক্ষা ছেড়ে দেওয়ার জন্য অনুরোধ করা হয়। ডায়নাকে থাকার জন্য মাগানকে কথা বলতে হয়েছিল, এবং তারপরে মাগান হ্যালির সাথে সংযোগ স্থাপন করে শেষ করলেন সপ্তাহের শেষের দিকে।

মাগান তাড়াতাড়ি চলে যেতে চাইলে জিনিসগুলি কীভাবে কার্যকর হয় তা খুঁজে পাওয়ার পরে পুরোপুরি হাস্যকর বলে মনে হয়। হ্যালির সাথে তার বিয়েতে ঝুঁকির পরে, ডায়না দ্বারা বিভিন্ন স্তরে বিশ্বাসঘাতকতা করা এবং তারপরে ডায়না এবং হ্যালি উভয়কেই 180 টি করার পরে মাগানের শোতে সবচেয়ে জটিল অভিজ্ঞতা ছিল।

এজে ছিল প্রথম দিকের খলনায়ক



অন্যান্য কৌতুকপূর্ণ এবং ভ্রু উত্থাপন পরিস্থিতি যা এজে জড়িত ছিল। এজে, যিনি তাদের পাঁচ বছরের সম্পর্কের ক্ষেত্রে ব্রিটনি দ্বারা আলটিমেটাম জারি করেছিলেন, তিনি সংক্ষিপ্ত হয়ে পড়ার ভয় পেয়েছিলেন এবং ব্রিটনিকে তার প্রাপ্য সমস্ত কিছু না দেওয়ার ভয় পেয়েছিলেন। যাইহোক, যখন এটি পরিষ্কার হয়ে যায় তখন যন্ত্রণার মুখটি দ্রুত বিলুপ্ত হয়ে যায় এজে আবার অবিবাহিত হয়ে উঠল। ডেটিংয়ের সময়কালে, এজে তার খেলাটি চালু করেছিল এবং মেরিতা, ব্রিজেট এবং মেরির ভারী আগ্রহকে আকর্ষণ করেছিল।

এজে প্রতিটি মহিলাকে কীভাবে সে তাদের সাথে সংযুক্ত করেছে এবং কীভাবে তারা তার পছন্দের তালিকার শীর্ষে দাঁড়িয়েছিল সে সম্পর্কে খুব অনুরূপ জিনিসকে বলেছিল। ব্রিজেট যখন ধরা শেষ হয়েছিল তখন এজে এর খেলা তাকে কামড়াতে এসেছিল। পছন্দের সময়, ব্রিজেট যখন বিচারক বিবাহের অংশীদারকে বেছে নেওয়ার কথা আসে তখন এজে তার অনুভূত অলৌকিক পদ্ধতির জন্য ডেকেছিল।

স্পটিফাই-গেট ব্যাখ্যা করা হয়েছে



মেল, যিনি ডেনাকে ফোন করেছিলেন “ঝামেলা” ধারাবাহিকভাবে, ডায়নাকে তার বিচারের বিবাহের অংশীদার হিসাবে বেছে নিয়েছিলেন। দু’জন একসাথে কথা বলার পরে খুব দ্রুত এবং গভীর সংযোগ তৈরি করেছিলেন। এই কাছাকাছি বাড়ার অল্প সময়ের মধ্যেই তাদের প্রথম চুম্বন ছিল, যার ফলে আরও শারীরিক ঘনিষ্ঠতা দেখা দেয়। ক্যামেরাগুলি তাদের শয়নকক্ষে চলছে শোরগোলগুলি ধরেছিল।

যাইহোক, পৃথক আলটিমেটাম-দাতা এবং আলটিমেটাম-রিসিভার ককটেল পার্টির পরে, এটি স্পষ্ট হয়ে উঠল যে মেল এবং ডায়না কিছু লুকিয়ে ছিল। যখন ব্যক্তিগতভাবে মেরি দ্বারা মুখোমুখি হন, মেল তার মুখের সাথে দায়নার সাথে যৌন মিলনের বিষয়ে মিথ্যা বলেছিলএবং মেরি তাকে বিশ্বাস করতে বেছে নিয়েছিল। স্পটিফাই-গেটের পরে ডায়না কেবল মাগানে পরিষ্কার এসেছিল।

স্পটিফাই-গেটটি পরিবর্তনের সময় ঘটেছিল যখন মাগান এবং হ্যালি ব্যাখ্যা করেছিলেন যে তারা জানতেন যে মেল এবং ডায়না তারা সংগীত অ্যাপ্লিকেশন থেকে যা প্রত্যক্ষ করেছিলেন তার কারণে যৌনতা করছেন।

“হ্যালি এবং আমি আমাদের শয়নকক্ষে বসে ছিলাম, এবং হঠাৎ করেই টিভি চালু হয় It এটি স্পটিফাইয়ে যায় It এটি আপনার উভয় অ্যাকাউন্টে লগ ইন করে And এবং সমস্ত কিছু সেক্স প্লেলিস্ট রয়েছে You