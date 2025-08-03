You are Here
কুই-গন জিনের স্টার ওয়ার্সের মৃত্যু সম্পর্কে লিয়াম নিসন সত্যিই কেমন অনুভব করছেন
স্টার ওয়ার্স: দ্য ফ্যান্টম মেনেস, কুই-গন জিন একটি রেড ফোর্স ফিল্ডের পিছনে দাঁড়িয়ে আছে
লুকাসফিল্ম

তিনি বেশিরভাগ “স্টার ওয়ার্স” ফ্যানডম দ্বারা উপেক্ষা করা যেতে পারে তবে কুই-গন জিন (লিয়াম নিসন) “দ্য ফ্যান্টম মেনেস”, “স্টার ওয়ার্স” সাগা-র প্রথম (বা চতুর্থ) পর্বের অন্যতম দুর্দান্ত অংশ ছিল। এমন একটি মুভিতে যা প্রায়শই খুব আলোচ্য এবং মায়াময় হিসাবে চিহ্নিত হয়, কুই-গন জিনিসগুলিকে বিন্দুতে রাখে। তিনি সরাসরি এবং স্টোইক, জ্ঞানী এবং মৃদু ছিলেন। তরুণ আনাকিনের (জ্যাক লয়েড) সাথে তাঁর স্বাস্থ্যকর সম্পর্ক ছিল এবং তিনি তরুণ ওবি-ওয়ানের একজন ভাল পরামর্শদাতা ছিলেন বলে কোনও সন্দেহ ছিল না।

তা সত্ত্বেও, লিয়াম নিসন কীভাবে কুই-গন বেরিয়েছিলেন তাতে বিশেষ খুশি ছিলেন না। “দ্য ফ্যান্টম মেনেস” এর শেষের কাছাকাছি, সম্ভবত মুভিটির একমাত্র দৃশ্যে এটিতে কিছু আসল সংবেদনশীল প্যাথো রয়েছে, কুই-গনকে সেই দুর্যোগপূর্ণ ডার্থ মৌল দ্বারা হত্যা করা হয়েছে। মৌল তার দ্বৈত-ব্লেড লাইটাসবার দিয়ে তাকে পেটের মধ্য দিয়ে ছুরিকাঘাত করে এবং তাকে মেঝেতে মারা যায়। এটি একটি মর্মান্তিক পরিণতি এবং নিসন যেমনটি রেখেছিলেন, একটি অযোগ্য।

“আমি ভেবেছিলাম আমার মৃত্যু কিছুটা ন্যাপি-পপি ছিল,” তিনি অভিযোগ করেছিলেন একটি সাম্প্রতিক জিকিউ সাক্ষাত্কার। “আমার এই জেডি মাস্টার হওয়ার কথা। আমার চরিত্রটি তার জন্য পড়েছিল ‘ওহ আমি তোমার মুখের জন্য যাচ্ছি, সাইক আমি তোমার পেটে যাচ্ছি!’ ওহ, দয়া করে খুব কমই জেডি। “

https://www.youtube.com/watch?v=3yaug3xh7oq

কুই-গনের মৃত্যু আরও বিব্রতকর যখন আপনি বিবেচনা করেন যে ডার্ট মৌলের দ্বৈত-ব্লেড লাইটাসবার যে কোনও ধরণের গুরুতর লড়াইয়ের জন্য অবিশ্বাস্যভাবে অদক্ষ। তাঁর লাইটসবার নিয়মিত কোনওটির নমনীয়তা সবেমাত্র রয়েছে, কারণ তিনি প্রক্রিয়াটিতে নিজেকে না কাটলে সোজা ছুরিকাঘাতের গতির চেষ্টাও করতে পারেন না। এবং, যে কোনও বাচ্চা যেমন একটি মৌল-স্টাইলের সাবার ব্যবহার করে একটি প্লে-লাইটসাবার যুদ্ধ জয়ের চেষ্টা করেছিল আপনাকে বলতে পারে, দ্বৈত-ব্লেড সাবারের সাথে লড়াই করা অনেকটা হাতে আঘাত হানার সহজ উপায়। প্রতিপক্ষের নিজেকে এইভাবে প্রতিবন্ধী সত্ত্বেও কুই-গন এই লড়াইয়ে জিততে পারেনি? অসম্মানজনক, আমি বলব।

কেন কুই-গনের মৃত্যু এত গুরুত্বপূর্ণ ছিল, এমনকি এটি নির্বোধ হলেও


স্টার ওয়ার্স: দ্য ফ্যান্টম মেনেস, ওবি-ওয়ান চিৎকার করছে 'না!' তিনি যেমন কুই-গন মারা যেতে দেখলেন
লুকাসফিল্ম

যদিও নিসনের স্বাদগুলির জন্য কুই-গন খুব সহজেই মারা গিয়েছিলেন, এটি ওবি-ওয়ান এবং আনাকিন উভয়ের উপর তার মৃত্যুর প্রভাব থেকে বিরত হয় না। যদি কুই-গন মারা না যায়, তবে তিনিই ছিলেন জেডি উপায়ে আনাকিনকে প্রশিক্ষণ দেওয়ার জন্য। তার মাস্টার হিসাবে একজন যুবক, অপ্রস্তুত ওবি-ওয়ানের সাথে আটকে থাকার পরিবর্তে আনাকিন পরিবর্তে বুদ্ধিমান এবং আরও ধৈর্যশীল কুই-গন থাকতেন। খুব ভাল সুযোগ রয়েছে যে, কিছু বিকল্প টাইমলাইনে যেখানে কুই-গন কখনও মারা যায় নি, আনাকিন কখনই অন্ধকারের দিকে ঝুঁকতেন না এবং দুষ্ট সাম্রাজ্যটি কখনই গ্যালাক্সিটি দখল করতে পারত না।

সম্ভবত সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ, কুই-গন তার মহৎ, বিশুদ্ধতম আকারে প্রাক-এমপায়ার জেডি অর্ডারকে উপস্থাপন করেছিলেন। বাকি প্রিকোয়েল ট্রিলজি জেডি অর্ডারটিকে দুর্নীতিগ্রস্থ এবং আত্মতুষ্ট হিসাবে উপস্থাপন করে। কুই-গন, ইতিমধ্যে, সুস্পষ্ট মন এবং শব্দ মূল্যবোধের জেডি, এমন কেউ যিনি সম্ভবত প্যালপাটাইনের চুক্তিটি খুব তাড়াতাড়ি শুষ্ক করে দিতেন যদি তিনি সুযোগটি পেতে বেঁচে থাকেন।

এবং নিসনের চরিত্রের মৃত্যুর দৃশ্যের সাথে কুইবলস সত্ত্বেও, তিনি এই চরিত্রে ফিরে দেখেন বলে মনে হয়। একই জিকিউ সাক্ষাত্কারে নিসন ২০২২ ওবি-ওয়ান প্রিকোয়েল সিরিজে কুই-গনের ক্যামিওর প্রতিফলন ঘটায়, “ওহ, এটি কেবল একটি ছোট্ট দৃশ্য ছিল। ওবি-ওয়ান একটি উট এবং ধরণের বলেছিলেন, ‘মাস্টার, আমি আপনাকে সর্বত্র খুঁজছিলাম,’ আমি সবসময় এখানে এসেছি। ‘ আমি যেমন একটি লাইন ছিল।



