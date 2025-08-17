কুকা অ্যাটলেটিকোর পরাজয়ের জন্য আফসোস করে এবং ইগর রাবেলো সম্পর্কে কথা বলতে অস্বীকার করে

কোচ খনির দলকে এই ব্রাসিলিরিওতে তাদের স্টেডিয়ামে প্রথমবারের মতো হেরে যেতে দেখেছিল এবং ব্যর্থতাটিকে ন্যায়সঙ্গত করার চেষ্টা করেছিল
কোচ কুকাকে এই রবিবার (17/8) অ্যাটলেটিকো ফ্যানকে দুটি পরিস্থিতি ব্যাখ্যা করতে হয়েছিল। সুতরাং, প্রথমটিতে ডিফেন্ডার ইগর রাবেলোর প্রস্থান জড়িত, যিনি মিনাস গেরেইস ক্লাবটি ফ্লুমিনেন্সের দিকে ত্যাগ করেছিলেন। ইতিমধ্যে দ্বিতীয়টি গ্রামিওর কাছে পরাজয়কে 3-1 গোলে উদ্বেগ প্রকাশ করেছে, এমআরভি অ্যারেনায়, এর ফলস্বরূপ বর্তমান ব্রাসিলিরিওর প্রিন্সিপাল হিসাবে অপরাজিত রেকর্ডটি শেষ হয়েছিল।
“রাবেলোর প্রস্থান সম্পর্কে কথা বলা হালকা হবে, আমি কথা বলব না। ভিক্টর (ফুটবল পরিচালক) আছেন। তারপরে, তারা যদি এ সম্পর্কে তাঁর সাথে কথা বলতে চান তবে কথা বলতে চাই। আমি এ সম্পর্কে কিছু বলব না। দুর্ভাগ্যক্রমে, লায়ানকো আহত হয়েছিল। সেখানে ইগর রাবেলো ছিল, আর নেই।
অ্যাটলেটিকো স্কোরিংটি খুলল, তবে গ্রিমিও ম্যাচ হয়ে যায় এবং ফলাফলের সাথে রিলিগেশন অঞ্চল থেকে দূরে সরে যায়। কুকা স্বীকৃত লক্ষ্যগুলি এবং দলের পারফরম্যান্সের জন্য দুঃখ প্রকাশ করেছিল। এখন মোরগটি 25 পয়েন্ট অনুসরণ করে এবং তাই টেবিলের নীচের অর্ধেক থেকে যায়।
কুকা অ্যাটলেটিকোর ব্যর্থতাগুলিকে সম্বোধন করে
“আমাদের এই ত্রুটিটি হওয়ার পরে অনেক দিন হয়ে গিয়েছিল। আজ আমাদের প্রতিরক্ষার বৈশিষ্ট্য ছিল না। আমরা এভাবে দুটি লক্ষ্য নিয়েছি। প্রথমটি আপনাকে অসুস্থ করে তোলে, দ্বিতীয়টি আপনাকে ধ্বংস করে দেয়। তিনি গোলের জন্য কাজ করেন এবং সেটের দুটি গোল সরবরাহ করেন। সুতরাং আমরা মন খারাপ করি,” কোচ বলেছিলেন।
এবং তিনি যোগ করেছেন:
“আমি বলতে পারি না। আমি যদি জানতাম তবে আমি বিপরীতটি করতাম এবং দু’বার ভাল খেলতাম। আমরা যা করতে পারি তা করি, আমাদের সর্বোত্তম চেষ্টা করি। কখনও কখনও এটি আমাদের থেকে দূরে চলে যায়। যখন এটি খুব বড় ঝরনা নেয়, তখন আপনি আরও একজন লোককে নিয়ে যান, তিনি একজন অতিরিক্ত মানুষকে নিয়ে যাবেন, যেখানে তিনি ইতিমধ্যে একজনকে উন্নত করেছিলেন, যেখানে তিনি আরও কিছু কাজ করেছেন, এবং আরও কিছু কাজ শেষ হয়েছে,”
খেলার আগে, রাবেলো অ্যাটলেটিকোর কাছ থেকে শ্রদ্ধা নিবেদন করেছিলেন এবং শিহরিত হন।
