কুকি বিড়াল ‘কৌতুকপূর্ণ আত্মা’ নতুন বাড়িতে জ্বলজ্বল করার জন্য অপেক্ষা করছে

নিবন্ধ সামগ্রী
টরন্টো হিউম্যান সোসাইটিতে চার বছর বয়সী ঘরোয়া শর্ট কেশিক মহিলা গ্রহণের অপেক্ষায় থাকায় কুকি দ্য ক্যাট আপনার চিরকাল পোষা প্রাণী হতে পারে।
নিবন্ধ সামগ্রী
টিএইচএসের মুখপাত্র লুকাস সলোয় বলেছেন, কুকি মূলত একটি বিপথগামী, তবে জুনে তাকে আশ্রয়ে আত্মসমর্পণ না করা পর্যন্ত একটি বাড়িতে ছিলেন।
নিবন্ধ সামগ্রী
“আমি একটি নোট দেখেছি যে যখন সে চাপ পেয়েছিল তখন তার লিটার বাক্সের বাইরে কিছু দুর্ঘটনা ঘটবে এবং এটি কিছুটা বেশি ঘটছিল, আমার মনে হয়,” তিনি বলেছিলেন।
আরও পড়ুন
-
মাথার উপর স্পাইক সহ ‘ফ্রাঙ্কেনবুনিজ’ আমেরিকানদের ভয় দেখিয়ে
-
মহিলা সিংহকে খাওয়ানোর জন্য ডেনমার্ক চিড়িয়াখানায় কন্যার পনি দান করে দাঁড়িয়ে আছেন
সোলোই বলেছিলেন যে কুকির জীবন কঠোর হয়েছে এবং নতুন মানুষের কাছে উষ্ণতর হতে পারে কিছুটা সময় নিতে পারে।
“মূলত, কুকির যাত্রা সহজ ছিল না,” সলোয় বলেছেন।
“তাকে রাস্তাগুলি থেকে উদ্ধার করা হয়েছিল। এই সুন্দরী মেয়েটি তার আগের বাড়িতে মানুষের সঙ্গ উপভোগ করতে শিখেছে। এখনই তিনি এখনও চুদাচুদি টাইপ করেন না। মূলত, তিনি প্রচুর পেটিং বা ছিনতাইয়ের বিষয়ে খুব বেশি নিশ্চিত নন, তবে আমরা তার স্পর্শে আরও স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করার জন্য মৃদু স্পর্শ এবং ডি-সংবেদনশীলতা এবং পাল্টা-ঘনত্বের ব্যবহার করার জন্য কাজ করছি।”
নিবন্ধ সামগ্রী
সলোয় বলেছেন কুকি পরিবর্তনের কারণে চাপ পেতে পারে, সুতরাং “স্থিতিশীলতা, ধৈর্য এবং কেবল বাড়িতে তার স্থান অনুভব করার জন্য তার স্থান দেওয়া” এর মতো বিষয়গুলি মূল বিষয়।
“আমরা একটি স্থিতিশীল, শান্ত বাড়ি এবং একজন রোগী গ্রহণকারী যিনি তার চাহিদা বোঝেন তার সাথে বিশ্বাস করি, কুকি আবার নিরাপদ এবং সুরক্ষিত বোধ করবে,” সলোয় বলেছেন।
“বর্তমানে, আশ্রয়টি কুকির জন্য বেশ অভিভূত এবং তিনি বেশ ভয় পেয়েছেন এবং প্রত্যাহার করেছেন, তবে যারা তাকে জানেন তারা উদ্বেগের নীচে বলেছেন যে একটি কৌতুকপূর্ণ আত্মা কেবল সঠিক মুহুর্তটি জ্বলজ্বল করার অপেক্ষায় রয়েছেন So
প্রস্তাবিত ভিডিও
আদর্শভাবে, সোলোই বলেছিলেন, কুকি যে বাড়িতে যাচ্ছে সেখানে অন্য পোষা প্রাণী থাকবে না এবং ছোট বাচ্চারা ঠিক আছে “যতক্ষণ না তারা মৃদু এবং খুব বেশি জোরে না হয়।
সোলোই বলেছিলেন, “একটি শান্ত বাড়ি এবং যার সাথে তার সাথে সময় কাটাতে এবং তার বিশ্বাস তৈরি করতে সহায়তা করার ধৈর্য রয়েছে,” সলোয় বলেছেন।
কুকি গ্রহণ করতে আগ্রহী যে কেউ দেখতে পারেন টরন্টোহুমানসোসিয়সিটি.কম গ্রহণ প্রক্রিয়া শুরু করতে।
আপডেট: বাসিল, মাবেল এবং পেনি, গত মাসের চিরকালের বন্ধু কলামে প্রদর্শিত তিন চার বছর বয়সী গিনি পিগগুলি গৃহীত হয়েছিল।
এই নিবন্ধটি আপনার সামাজিক নেটওয়ার্কে ভাগ করুন