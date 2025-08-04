কুখ্যাত সিরিয়াল কিলার – এবং তাদের তারকা চিহ্নগুলি

যদিও জ্যোতিষ এবং অপরাধমূলক মনোবিজ্ঞান পৃথক ক্ষেত্র, এটি নিদর্শনগুলি দেখতে আকর্ষণীয় – যদিও তারার লক্ষণ এবং সহিংস আচরণের মধ্যে কোনও বৈজ্ঞানিক সম্পর্ক নেই।
এখানে তাদের তারকা লক্ষণগুলির সাথে বিশ্বের কয়েকটি সর্বাধিক পরিচিত সিরিয়াল কিলারদের একটি তালিকা রয়েছে।
♈ মেষ (মার্চ 21 – এপ্রিল 19)
- ডোনাল্ড “পিই উই” গ্যাসকিনস – মার্চ 13, 1933
- জন রেজিনাল্ড ক্রিস্টি – এপ্রিল 8, 1899
♉ বৃষ (এপ্রিল 20 – 20 মে)
- মার্থা বেক – 6 মে, 1920 (“একাকী হৃদয় খুনি” এর অংশ)
- এইচ এইচ হোমস – 16 ই মে, 1861
♊ মিথুন (মে 21 – 20 জুন)
- জেফ্রি ডাহ্মার – 21 মে, 1960
- ডেভিড বার্কোভিটস (স্যামের পুত্র) – জুন 1, 1953
♋ ক্যান্সার (21 জুন – 22 জুলাই)
- রবার্ট মডসলে – 26 জুন, 1953
- কার্ল পানজরাম – জুন 28, 1891
♌ লিও (জুলাই 23 – আগস্ট 22)
- মাইরা হিন্দি – জুলাই 23, 1942
- জন জর্জ হাই (অ্যাসিড বাথ খুনি) – জুলাই 24, 1909
♍ কুমারী (আগস্ট 23 – সেপ্টেম্বর 22)
- এড – আগস্ট 27, 1906
- রিচার্ড অ্যাঞ্জেলো – আগস্ট 29, 1962
- অ্যালবার্ট ডিসালভো (বোস্টন স্ট্র্যাংলার) – সেপ্টেম্বর 3, 1931
♎ লিব্রা (সেপ্টেম্বর 23 – 22 অক্টোবর)
- বেভারলি অ্যালিট – অক্টোবর 4, 1968
- অ্যাঞ্জেলো বুওনো (হিলসাইড স্ট্র্যাংলার) – অক্টোবর 5, 1934
- পেড্রো লোপেজ – 8 ই অক্টোবর, 1948
♏ বৃশ্চিক (23 অক্টোবর – 21 নভেম্বর)
- ন্যানি ডস – নভেম্বর 4, 1905
- জোসেফ জেমস ডিএঞ্জেলো (গোল্ডেন স্টেট কিলার) – নভেম্বর 8, 1945
- বেল গুনেস – নভেম্বর 11, 1859
- চার্লস ম্যানসন – নভেম্বর 12, 1934 (কাল্ট লিডার, সরাসরি সিরিয়াল কিলার নয় বরং হত্যার সাথে যুক্ত)
♐ ধনু (নভেম্বর 22 – 21 ডিসেম্বর)
- টেড বুন্ডি – নভেম্বর 24, 1946
- এডমন্ড কেম্পার – ডিসেম্বর 18, 1948
♑ মকর (ডিসেম্বর 22 – জানুয়ারী 19)
- হ্যারল্ড শিপম্যান – 14 জানুয়ারী, 1946
♒ অ্যাকোরিয়াস (জানুয়ারী 20 – ফেব্রুয়ারি 18)
- লুইস গারাভিটো – 25 জানুয়ারী, 1957
- গ্যারি রিডওয়ে (গ্রিন রিভার কিলার) – ফেব্রুয়ারী 18, 1949
♓ মীন (ফেব্রুয়ারী 19 – 20 মার্চ)
- আইলিন উওরনোস – ফেব্রুয়ারী 29, 1956
- রিচার্ড রামিরেজ – ফেব্রুয়ারী 29, 1960
- ডেনিস সারি (বিটিকে কিলার) – মার্চ 9, 1945
- জন ওয়েন গেসি – মার্চ 17, 1942
নির্দিষ্ট তারা লক্ষণগুলি কি আরও সাধারণ?
বৃশ্চিক, মীন, লিব্রা, জেমিনি এবং কুমারী প্রায়শই উপস্থিত হয় তবে এটি কাকতালীয় হতে পারে।
এই লক্ষণগুলির সাথে সম্পর্কিত বৈশিষ্ট্যগুলি (যেমন মিথুনের দ্বৈততা, মীন রাশিতে আবেগ, কুমারীতে আবেশ) কখনও কখনও প্রত্যাবর্তনমূলকভাবে ফৌজদারি নিদর্শনগুলির সাথে যুক্ত হয় – তবে আবার কোনও বৈজ্ঞানিক ভিত্তি নেই।
