চার মৌসুম আগে সুপার বাউল জয়ের পরে, লস অ্যাঞ্জেলেস র‌্যামস পরের বছর 5-12 গিয়ে প্লে অফগুলি মিস করে খুব খারাপভাবে কাজ করেছিল।

তারা তখন থেকেই প্রত্যাবর্তন করেছে, এবং গত দুটি মরসুমে তারা 10 টি গেম জিতেছে এবং কিছু স্মার্ট খসড়াটির জন্য পোস্টসেশনটিতে পৌঁছেছে, যা তাদের তরুণ তারকাদের এবং প্রতিষ্ঠিত প্রবীণদের যেমন কোয়ার্টারব্যাক ম্যাথিউ স্টাফোর্ড এবং ওয়াইড রিসিভারের একটি দুর্দান্ত সংমিশ্রণ দিয়েছে কুপার কুপ।

তবে, কুপ সম্প্রতি প্রকাশ করেছেন যে র‌্যামস এখন তাকে বাণিজ্য করার চেষ্টা করছে।

“I was informed that the team will be seeking a trade immediately and will be working with me and my family to find the right place to continue competing for championships. আমি এই সিদ্ধান্তের সাথে একমত নই এবং সর্বদা বিশ্বাস করি যে এটি এলএ -তে শুরু হবে এবং শেষ হবে, “কুপ এক্সে লিখেছিলেন।