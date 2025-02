কুপার ম্যানিং জোকস হাসপাতালের নাম তাঁর পরিবার তার পুত্র, টেক্সাসের তারকা কিউবি আর্চ ম্যানিংকে অনেক কিছু দেখেছেন

ম্যানিং পরিবার নিউ অরলিন্সের প্রধান প্রধান, যেহেতু পিতৃপুরুষ, আর্চিকে 54 বছর আগে সাধুরা তাদের কোয়ার্টারব্যাক হিসাবে খসড়া করেছিলেন।

মাঠে পরিবারের সাফল্যগুলি, যার মধ্যে তাদের তিন পুত্র – কুপার, পেটন এবং এলি অন্তর্ভুক্ত রয়েছে – তবে তারা সম্প্রদায়ের মধ্যেও সক্রিয়।

বুধবার রাতে লুইসিয়ানা লিগ্যাসি গালার সময়, ঘোষণা করা হয়েছিল যে শিশুদের হাসপাতালের নিউ অরলিন্সকে সম্প্রদায়ের শিশুদের সেবা করার জন্য পরিবারের দীর্ঘদিনের প্রতিশ্রুতির প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে পারিবারিক শিশুদের নামকরণ করা হবে।

হাসপাতালের অন্যতম প্রধান স্তম্ভ কখনই কোনও শিশুকে দূরে সরিয়ে দিচ্ছে না এবং এটি গত বছর 585,000 শিশুদের চিকিত্সা করেছিল। ঘোষণার পরে এক সংবাদ সম্মেলনের সময় কুপার ম্যানিং ব্যাখ্যা করেছিলেন যে হাসপাতালটি কতটা দুর্দান্ত কারণ তার ছেলে টেক্সাস লংহর্নস কোয়ার্টারব্যাক আর্চ ম্যানিংয়ের অতীতে কিছু চিকিত্সার প্রয়োজন ছিল।

“আমি আপনাকে বলতে পারি যে আর্চ চিলড্রেন হাসপাতালে প্রচুর সময় ব্যয় করেছিল, এবং আমি সেখানে সেলাই পেতে তাকে নিয়ে যাচ্ছিলাম। এবং আমরা এখানে অনেক সময় ব্যয় করেছি,” কুপার রসিকতা করে বলেছিলেন। “শিশুদের হাসপাতাল আমাদের কাছ থেকে রাস্তার ঠিক নীচে, এবং আর্চ দুঃখজনক যে তিনি আজ রাতে এখানে থাকতে পারেন নি।

“এটি একটি বিশেষ জায়গা, এবং আমার অন্য ছেলে হেইড, আমরা সেই মাঠে অনুশীলন করে বড় হয়েছি এবং হেলিকপ্টারটি আসতে দেখে এবং সমস্ত বাচ্চারা যখন হেলিকপ্টারটি অবতরণ করতে দেখে এবং তরুণ কারও সাথে বাইরে বেরিয়ে যায় তখন তারা হাঁটু নিয়ে যায়।

“এটি নিউ অরলিন্সে বেড়ে ওঠা আমাদের যুবকদের ফ্যাব্রিকের অংশ এবং এটি একটি অবিশ্বাস্য সুবিধা। আমরা কেবল এটির অংশ হতে চাটুকার।”

লুইসিয়ানা লিগ্যাসি ইভেন্টটি আর্চি এবং অলিভিয়া ম্যানিংকে উদ্বোধনী লুইসিয়ানা লিগ্যাসি অ্যাওয়ার্ডের সাথে উদযাপন করেছে এবং রাজ্য ও দেশ জুড়ে শিশুদের এবং তাদের পরিবারের সুস্থতার প্রতিশ্রুতিবদ্ধতার জন্য।

নিউ অরলিন্স-বংশোদ্ভূত এবং ব্যাটন রাউজ-উত্থিত টড গ্রাভস, রাইজিং বেতের প্রতিষ্ঠাতা, ওয়াকারের ইমেজিনারিয়ামকে million 1 মিলিয়ন অনুদান দিয়েছেন, যা হসপিটের মধ্যে প্রথম ধরণের ইন্টারেক্টিভ চিলড্রেন মিউজিয়াম হবে যা ওয়াকার বিয়েরের নামে নামকরণ করা হয়েছে, কে নামকরণ করা হয়েছে তার মৃত্যুর আগে টার্মিনাল মস্তিষ্কের ক্যান্সার।

কবরগুলি আর্চিকে তার প্রতিমাটি ম্যানিংকে ডেকেছিল এবং এমন কাউকে তিনি সর্বদা সম্প্রদায়ের মধ্যে অনুকরণ করতে এবং হাসপাতালের মিশন সম্পর্কে কথা বলেছিলেন।

“তারা এই বছর, 000০০,০০০ বাচ্চাদের জন্য দুর্দান্ত যত্ন দিয়েছে এবং তারা এটাকে থামায় না,” তিনি বলেছিলেন। “তারা প্রতি বছর বিল্ডিং চালিয়ে যায়, আপনি এটি সামর্থ্য করতে পারেন বা না করতে পারেন তা নির্বিশেষে আরও বেশি সংখ্যক শিশুদের যত্ন নেওয়া। আমাদের জন্য এবং আমার জন্য এখানে রাজ্যগুলিতে এবং একদিন, God শ্বর ইচ্ছুক, আমি নাতি -নাতনি এবং রাখব মহান-নাতি-নাতনি, আমাদের বাড়ির উঠোনে এই বিশ্বমানের যত্ন থাকা অমূল্য “”

Archie added, “I can speak on behalf of my entire family. It’s very hard to put into words. To have a hospital named after you, this is not like making second-team All-SEC or anything like that. We just have such এই হাসপাতাল এবং জনগণের জন্য এবং তাদের জন্য আমাদের পরিবারের জন্য এটি করার জন্য প্রশংসা।

আর্চি জানান, হাসপাতালের সম্মান সমস্ত ফুটবল সাফল্যকে পরাজিত করে।

“আমি মনে করি এটি ২০০ 2007 সালে ছিল, আমরা ইন্ডিয়ানাপলিসের পিটন ম্যানিং চিলড্রেন হাসপাতালকে উত্সর্গ করেছি। এবং ২০০৯ সালে, আমি মনে করি এটি ছিল, আমরা এই দুটি ঘটনার পরে মিস। আপনার সেরা ঘন্টা, এবং আমি পিটনের ক্ষেত্রে, তারা কেবল একটি সুপার বাটি জিততে চাইছিলাম, এবং আমি বলেছিলাম, ‘এখানে যা চলছে তা আপনার সেরা সময়।

“নিঃসন্দেহে, আমি আজ রাতে এটি ঘটতে বলতে পারি এবং এই হাসপাতালের নামকরণ করা আমাদের পরিবারের সেরা সময়, এবং আমরা খুব প্রশংসা করি।”

