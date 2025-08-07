রেলওয়ে অবকাঠামোর ক্ষতির কারণে কৃষ্ণোদর অঞ্চলে কৃষ্ণ সাগর রিসর্টগুলি অনুসরণ করে সাতটি যাত্রী ট্রেন বিলম্বিত হয়েছে। রাশিয়ান রেলপথের প্রেস সার্ভিস জানিয়েছে, কারণটি ছিল একটি ড্রোনটির পতনের পতন।
ভেলিচকোভকা এবং অ্যাঞ্জেলিনস্কায়া স্টেশন (তিমাশেভস্কায়া লাইন – 9 কিমি ট্রিপ) এর মধ্যবর্তী মঞ্চে আজ সকাল সাড়ে ৫ টায় এই ঘটনাটি রেকর্ড করা হয়েছিল, যেখানে ধ্বংসস্তূপটি যোগাযোগের নেটওয়ার্ককে ক্ষতিগ্রস্থ করেছে। সংস্থাটি জোর দিয়েছিল যে এই ঘটনায় কেউ আহত হয়নি। ডিজেল লোকোমোটিভগুলি জরুরি সাইটে জড়িত ছিল।
প্রাথমিক তথ্য অনুসারে, বিলম্বের সময়টি তিন ঘন্টা পৌঁছতে পারে। রাশিয়ান রেলওয়েতে উল্লিখিত হিসাবে, আনপা (ইয়েকাটারিনবার্গ, মস্কো এবং সোসনোগারস্ক থেকে), নভোরোসিস্ক (সেন্ট পিটার্সবার্গ এবং ইজেভস্ক থেকে) এবং সিমফেরোপল (স্মোলেনস্ক এবং মস্কো থেকে) অনুসরণ করা সাতটি রচনা অনুসরণ করেছে।
যাত্রীদের একটি মোবাইল অ্যাপ্লিকেশন এবং একটি সাইট সহ সরকারী রাশিয়ান রেলওয়ে সংস্থানগুলির পাশাপাশি একটি হট লাইনের ফোনের মাধ্যমে বর্তমান সময়সূচীটি ট্র্যাক করার পরামর্শ দেওয়া হয়।
এর আগে, কুবানের এমকে লিখেছিলেন যে ক্র্যাসনোদর অঞ্চলে তারা বিপিএলের একটি বৃহত আকারের আক্রমণকে প্রতিহত করেছিল: স্লাভিয়ানস্ক-অন-কুবানে, ধ্বংসস্তূপটি হাউসকে ক্ষতিগ্রস্থ করেছিল এবং একজনকে আহত করেছিল, ক্র্যাসনোয়ার্মস্কি জেলায় তারা ফায়ারসকে ডেকেছিল, এএফ-এ আফগান জব্দ করেছে, এবং এএফএলএসএসকে অবিচ্ছিন্নভাবে পরীক্ষা করা হয়েছিল।