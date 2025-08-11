কুবানে পিবাই লিটল এভিয়েশন বিমানবন্দর দ্বারা নির্মিত হবে

ছোট বিমানের জন্য অবকাঠামো পূর্বে বর্তমান বিমানবন্দরের ভিত্তিতে তৈরি করা হবে। বিনিয়োগ প্রকল্পের অংশ হিসাবে, রানওয়েটি এখানে পুনর্গঠন করা হবে, একটি চেকপয়েন্ট এবং কমান্ড-প্রেরণকারী পয়েন্ট, বিমান সরঞ্জামের জন্য হ্যাঙ্গার, একটি টার্মিনাল কমপ্লেক্স এবং ক্রুদের জন্য একটি বিনোদন ভবন নির্মিত হবে। প্রকল্পটির বাস্তবায়ন 2027 অবধি ডিজাইন করা হয়েছে। বিনিয়োগকারী ইতিমধ্যে একটি ভূমি ইজারা চুক্তি শেষ করেছেন, নকশার অনুমান বিকাশ করছেন এবং বিদ্যুৎ সরবরাহ নেটওয়ার্কগুলিতে সংযোগের জন্য একটি আবেদন প্রস্তুত করছেন।
বিমানবন্দরটি মোস্তভস্কি জেলার একই নামের গ্রামের নামে “সিসবাই” নামটি গ্রহণ করবে। এই অঞ্চলটি ককেশীয় বায়োস্ফিয়ার রিজার্ভ এবং পিবাই রিজার্ভের সীমান্তে – এটি পাহাড় এবং পাদদেশে পর্যটন রুট এবং পথের বৃহত (50 এরও বেশি) সংখ্যা। এখানে ছোট বাম্বাকির রুটগুলি শুরু হয়, থ্যাচ, ক্যানিয়ন উরুশটেন, স্কিরদা রেঞ্জ এবং ইয়াতির্গভার্টের তুষার শিখর এবং উত্তর ককেশাসের আরও অনেক প্রজাতির আকর্ষণ।