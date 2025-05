কুবেটেল-অরগ/কুবেটেল: কুবারনেটেসের জন্য রিয়েল-টাইম লগিং ড্যাশবোর্ড (ব্রাউজার/টার্মিনাল)

কুবেটেল হ’ল কুবারনেটস (ব্রাউজার/টার্মিনাল) এর জন্য একটি রিয়েল-টাইম লগিং ড্যাশবোর্ড

ডেমো:

কুবটাইল রিয়েল-টাইমে মাল্টি-কন্টেইনার কাজের চাপ জুড়ে লগগুলি লগ করার জন্য অনুকূলিত কুবারনেটসের জন্য একটি সাধারণ উদ্দেশ্যমূলক লগিং ড্যাশবোর্ড। কুবটাইলের সাহায্যে আপনি কোনও কাজের চাপে সমস্ত পাত্রে লগগুলি দেখতে পারেন (যেমন স্থাপনা বা ডেমোনসেট) আপনার ব্রাউজার বা টার্মিনালে বিতরণ করা একক, কালানুক্রমিক টাইমলাইনে একীভূত হয়।

কুবতাইলের প্রাথমিক প্রবেশ পয়েন্টটি হ’ল kubetail সিএলআই সরঞ্জাম, যা আপনার ডেস্কটপে একটি স্থানীয় ওয়েব ড্যাশবোর্ড চালু করতে পারে বা সরাসরি আপনার টার্মিনালে কাঁচা লগগুলি স্ট্রিম করতে পারে। পর্দার আড়ালে, কুবটাইল আপনার ক্লাস্টার থেকে সরাসরি লগ আনতে আপনার ক্লাস্টারের কুবারনেটস এপিআই ব্যবহার করে, তাই এটি প্রথমে কোনও বাহ্যিক পরিষেবাতে আপনার লগগুলি ফরোয়ার্ড করার প্রয়োজন ছাড়াই বাক্সের বাইরে কাজ করে। পাত্রে শুরু হওয়ার সাথে সাথে আপনার লগ টাইমলাইনটি সিঙ্কে রাখার জন্য কনটেইনার লাইফসাইকেল ইভেন্টগুলি ট্র্যাক করতে আপনার কুবেরনেটস এপিআই ব্যবহার করে কুবটাইলও আপনার কুবারনেটস এপিআই ব্যবহার করে। এটি ব্যবহারকারীর অনুরোধগুলি একটি সাময়িক ধারক থেকে অন্য পরিষেবাগুলি জুড়ে অন্যটিতে স্থানান্তরিত হওয়ার সাথে সাথে লগগুলি নির্বিঘ্নে অনুসরণ করা সহজ করে তোলে।

আমাদের লক্ষ্য হ’ল কুবারনেটসের জন্য সবচেয়ে শক্তিশালী, ব্যবহারকারী-বান্ধব লগিং প্ল্যাটফর্ম তৈরি করা এবং আমরা আপনার ইনপুটটি পছন্দ করব। আপনি যদি কোনও বাগ লক্ষ্য করেন বা কোনও পরামর্শ থাকেন তবে দয়া করে একটি গিটহাব ইস্যু তৈরি করুন বা আমাদের একটি ইমেল প্রেরণ করুন (হ্যালো@kebetail.com)!

প্রথমে কুবটেল সিএলআই সরঞ্জামটি ইনস্টল করুন ( kubetail ) মাধ্যমে হোমব্রু::

এরপরে, ওয়েব ড্যাশবোর্ডটি ব্যবহার করে শুরু করুন serve সাবকম্যান্ড:

এই কমান্ডটি খুলবে আপনার ডিফল্ট ব্রাউজারে। রিয়েলটাইমে আপনার কুবারনেটস লগগুলি দেখতে মজা করুন!

প্রথমে ইনস্টল স্ক্রিপ্টটি ডাউনলোড করুন এবং চালান:

এরপরে, ওয়েব ড্যাশবোর্ডটি ব্যবহার করে শুরু করুন serve সাবকম্যান্ড:

এই কমান্ডটি খুলবে আপনার ডিফল্ট ব্রাউজারে।

আপনার ওএস/আর্চটির জন্য বাইনারিটি ডাউনলোড করুন (সর্বশেষ রিলিজ বাইনারিগুলি থেকে):

ফাইলটির নাম পরিবর্তন করুন এবং এটি কার্যকরযোগ্য করুন:

এরপরে, ওয়েব ড্যাশবোর্ডটি ব্যবহার করে শুরু করুন serve সাবকম্যান্ড:

এই কমান্ডটি খুলবে আপনার ডিফল্ট ব্রাউজারে।

প্রথমে কুবটেল org এর চার্ট রিপোজিটরি যুক্ত করুন, তারপরে “কুবেটেল” চার্টটি ইনস্টল করুন:

হেলম চার্টটি কীভাবে কনফিগার করতে হয় সে সম্পর্কে আরও তথ্যের জন্য, চার্টের মানগুলি দেখুন y আইএএমএল ফাইল।

ওয়েব ড্যাশবোর্ডে অ্যাক্সেস করতে আপনি এটি চার্ট ব্যবহার করে একটি প্রবেশ হিসাবে প্রকাশ করতে পারেন বা আপনি আপনার সাধারণ অ্যাক্সেস পদ্ধতি যেমন ব্যবহার করতে পারেন kubectl port-forward ::

দেখুন http: // লোকালহোস্ট: 8080। রিয়েলটাইমে আপনার কুবারনেটস লগগুলি দেখতে মজা করুন!

প্রথমে কুবটেল রিসোর্সগুলির জন্য একটি নেমস্পেস তৈরি করুন:

এরপরে, আপনার প্রমাণীকরণ মোডটি চয়ন করুন ( cluster বা token ) এবং সর্বশেষতম ম্যানিফেস্ট ফাইলটি প্রয়োগ করুন: