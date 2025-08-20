কুমাইল নানজিয়ানি স্মরণ করিয়ে দেয় ইলন কস্তুরী “‘সিলিকন ভ্যালি’ পছন্দ করেন না”

ছয় বছর পরে সিলিকন ভ্যালি এর এইচবিও রান শেষ হয়েছে, কমপক্ষে একটি প্রযুক্তি বিলিয়নেয়ার সম্ভবত এটি চলে গেছে খুশি।
কমেডি সিরিজের প্রযুক্তি শিল্পকে প্যারোডি করে প্রোগ্রামার দীনেশ চুগতাই চরিত্রে অভিনয় করা কুমাইল নানজিয়ানি ইলন মাস্কের সাথে দেখা করে এবং মাইকের বিচারক জন আল্টসুলার এবং ডেভ ক্রিনস্কির কাছ থেকে সিরিজের সমালোচনা শুনে স্মরণ করেছিলেন।
“তিনি শোটি পছন্দ করেন নি,” নানজিয়ানি বলেছেন মাইক বীরবিগলিয়া এটি কাজ করে পডকাস্ট “তিনি ছিলেন, আমি যে সমস্ত পার্টিতে যাই তারা এই দলগুলির তুলনায় অনেক শীতল I
2014 থেকে 2019 পর্যন্ত ছয়টি মরসুমে চলমান, সিলিকন ভ্যালি প্রোগ্রামার রিচার্ড হেন্ড্রিক্সের চরিত্রে থমাস মিডলডিচ তার অভিনয় করেছেন, ’80 এর দশকের প্রযুক্তি শিল্পে কাজ করার বিচারকের অভিজ্ঞতায় অনুপ্রাণিত হয়ে। রিচার্ডের টেক স্টার্টআপ পাইড পাইপারের কর্মচারী হিসাবে টিজে মিলার, জোশ ব্রেনার, মার্টিন স্টার, জ্যাচ উডস এবং নানজিয়ানি অভিনীত বর্তমান সিলিকন ভ্যালিতে এই সিরিজটি অনুষ্ঠিত হয়েছিল।
২০২০ সালে একটি সময়সীমা প্যানেলে নানজিয়ানি বলেছিলেন, “আমাদের শোটি নিখুঁত সময়ে প্রকাশিত হয়েছিল … যখন আমরা পাইলটটি করেছি, তখন লোকেরা সিলিকন ভ্যালি ব্যক্তিত্বের প্রতি তেমন মুগ্ধ ছিল না। আমরা তখন অনেক নামই জানতাম না। শোটি সম্প্রচারিত হওয়ার সময় লোকেরা খুব সচেতন হয়ে উঠেছে, যারা সিলিকন ভ্যালি চালাচ্ছেন এবং কীভাবে প্রযুক্তি আমাদের জীবনকে প্রভাবিত করছে।”
অন্যান্য প্রযুক্তিগত উদ্যোগের মধ্যে টেসলা, স্পেসএক্স এবং এক্স -এর দাগযুক্ত সিলিকন ভ্যালির কস্তুরী দীর্ঘদিন ধরে একটি প্রধান ব্যক্তিত্ব। তিনি সাম্প্রতিক বছরগুলিতে একজন স্পষ্টবাদী কৌতুক সমালোচকও ছিলেন।