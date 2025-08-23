কুমাইল নানজিয়ানী তাঁর ‘চিরন্তন’ ভবিষ্যত প্রকাশ করেছেন যা হতে পারে

এটি কোনও গোপন বিষয় নয় যে এমসিইউ 2020 এর দশকে কিছু ক্রমবর্ধমান ব্যথা নিয়ে প্রবেশ করেছে। একটি মহামারী আপনার সাথে এটি করবে, একটি স্পটিয়ার আউটপুট ডিট্টো এবং আরও বিভাজক প্রকল্পগুলির মধ্যে একটি ছিল ইথারনালস। সেই সময় দেখে মনে হয়েছিল মার্ভেলের অমর প্রাণীদের জন্য কিছু পরিকল্পনা ছিল এবং কুমাইল নানজিয়ানিকে ধন্যবাদ, আমরা এখন জানি যে এটি কেমন হবে।
মাইক বীরবিগলিয়ার একটি সাম্প্রতিক পর্বে এটি কাজ করে পডকাস্ট, দ্য ওয়ান-টাইম কিংো প্রকাশ করেছে যে তিনি এই ভেবে স্বাক্ষর করেছেন যে তিনি দীর্ঘমেয়াদী এমসিইউ প্লেয়ার হবেন এবং সেই এবং অ-ব্লকবাস্টার কাজের মধ্যে বিকল্প হতে পারেন। তাঁর মতে, মার্ভেল স্টুডিওগুলি তাকে “এই সমস্ত জিনিসের জন্য সাইন আপ করেছিল I সব এমসিইউ অভিনেতা), চিরন্তন থেকেই পড়ে গেছে বলে মনে হয় প্রায় চার বছর ধরে এমআইএ হয়েছে এবং মার্ভেল তাদের সম্পর্কে খুব বেশি কিছু বলেননি। এবং কেবল অন্য সময় তাদের উত্থাপিত হয়েছিল একটি মরসুমের তিনটি পর্ব যদি…? এতে নানজিয়ানি কণ্ঠকে কিংয়ের একটি বিকল্প সংস্করণ দেখেছিল।
https://www.youtube.com/watch?v=y8zwaj3sypc
নানজিয়ানির বক্তব্যের বিভিন্ন অংশ ভেঙে ফেলা, তাঁর ছয়টি চলচ্চিত্রের উল্লেখ সম্ভবত কমপক্ষে দু’জনের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য ইথারনালস সিক্যুয়াল এবং অন্যান্য চরিত্রের সিনেমাতে তিনটি অতিথি উপস্থিতি। থিম পার্কের যাত্রাটি সম্ভবত তার অনুরূপতার সাথে সম্পর্কিত এবং ভিডিও গেমটি নির্ধারণের জন্য কিছুটা কৌশলযুক্ত। ভিডিও গেমগুলির জন্য নানজিয়ানির সম্পন্ন ভয়েস কাজ, সুতরাং এটি হতে পারে যে তিনি মার্ভেলের মোবাইল শিরোনামগুলির মতো কিংো খেলতেন স্ট্রাইক ফোর্স, বা এমনকি ফোর্টনাইট, যেহেতু দুজনেই দেখেছেন রায়ান রেনল্ডস ডেডপুলের ভূমিকায় তাঁর ভূমিকাকে পুনরায় প্রকাশ করেছেন। (জাহান্নাম, যদি আপনি চান সত্যিই সেখান থেকে বেরিয়ে আসুন, সম্ভবত তারা ভেবেছিলেন যে তিনি কোনও জায়গা অবতরণ করার মতো অনুরাগী-প্রিয় হবেন মার্ভেল প্রতিদ্বন্দ্বী।)
নির্বিশেষে, নানজিয়ানির এখনও গর্ব রয়েছে এর্নেলস, এমনকি এর “সত্যই খারাপ পর্যালোচনাগুলি” স্বীকৃতি দেওয়ার পরেও তাকে এতটা প্রভাবিত করেছিল তিনি থেরাপিতে গিয়েছিলেন, যেখানে তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে “আমার আত্মমর্যাদার অনেক বেশি আমার কাজের প্রতি অন্য লোকের প্রতিক্রিয়াতে আবদ্ধ ছিল।” গত এক বছরে মার্ভেলের সাম্প্রতিক পদক্ষেপগুলি দেওয়া হলেও, সম্ভবত স্টুডিওটি কিংো এবং তার সহকর্মী চিরন্তনকে আগামী কয়েক বছরে কোনও কিছুর জন্য ফিরিয়ে আনবে।
