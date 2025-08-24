কুমাল নানজিয়ানির 6-মুভি এমসিইউ চুক্তি এখনও চিরন্তন আত্মপ্রকাশের পরেও বাস্তবায়িত হয়নি

মার্ভেল স্টার কুমাইল নানজিয়ানি তাঁর এমসিইউ মাল্টি-মুভি চুক্তিটি প্রকাশ করে কিংয়ের আত্মপ্রকাশের চার বছর পরে এখনও বাস্তবায়িত হয়নি ইথারনালস। কুমার নানজিয়ানী এবং দশটি ক্লো ঝাও -তে মার্ভেল সিনেমাটিক ইউনিভার্সকে অভিনীত করেছিলেন ইথারনালসযেখানে দশটি শিরোনামের নায়ক এবং ডেন হুইটম্যান ডিভিয়েন্টস এবং সেলেস্টিয়ালদের ফিরে আসার সাক্ষী ছিলেন। তবুও, তাদের কেউই ফিরে আসেনি।
মাইক বীরবিগলিয়ার সাথে একটি সাক্ষাত্কারে এটি কাজ করে পডকাস্ট, কুমাইল নানজিয়ানি প্রকাশ করেছেন যে তিনি কিংগো চরিত্রে অভিনয় করতে স্বাক্ষর করেছেন “ছয়টি চলচ্চিত্রের জন্য,” “একটি ভিডিও গেম,” এমনকি এমনকি “একটি থিম পার্ক রাইড।” এক দশকেরও বেশি সময় ধরে নিজের এমসিইউর ভূমিকাটি পুনরায় প্রকাশের জন্য নিজেকে প্রস্তুত করা সত্ত্বেও, নানজিয়ানি স্বীকার করেছেন “এর কিছুই ঘটেনি।” নীচে নানজিয়ানির সম্পূর্ণ উদ্ধৃতিটি পড়ুন:
“আমার বাড়িতে দেড় বছর ছিল ঠিক যেমন হতে, ‘ওহ, যখন এই জিনিসটি বেরিয়ে আসে …” এবং এটি বেরিয়ে এসেছিল এবং এটি সত্যিই খারাপ পর্যালোচনা পেয়েছে এবং এটি ভাল করে না। এটি আমাকে খুব বেশি ছিন্নভিন্ন করে দিয়েছিল এবং আমি যখন ছিলাম তখনই, ‘ওহ, এটি বের করার জন্য আমাকে থেরাপিতে যেতে পছন্দ করা দরকার’ ‘
এটি ইটার্নালস নামে একটি সিনেমা, আপনি জানেন, বিগ মার্ভেল মুভি। আমি ছিলাম, ‘ওহ, এটি পরবর্তী 10 বছরের জন্য আমার কাজ হতে চলেছে।’ আমি ছয়টি সিনেমার জন্য সাইন ইন করেছি। আমি একটি ভিডিও গেমের জন্য সাইন ইন করেছি। আমি একটি থিম পার্ক রাইডের জন্য সাইন ইন করেছি। তারা আপনাকে এই সমস্ত জিনিসের জন্য সাইন আপ করে তোলে। এবং তাই আপনি পছন্দ করেছেন, ‘ওহ, এটি আমার জীবনের পরবর্তী 10 বছর, তাই আমি প্রতি বছর মার্ভেল মুভিগুলি করব, এবং তারপরে আমি আমার নিজের ছোট ছোট জিনিসগুলির মতো করব, আমি যা কিছু করতে চাই’ ‘ এবং তারপরে এর কিছুই ঘটেনি। ”
কুমিলিয়া নানিজির কিংো অন্যতম ইথারনালস‘এমসিইউর হিরো রোস্টারকে সবচেয়ে স্মরণীয় সংযোজন। কিংয়ের সমৃদ্ধ সাংস্কৃতিক পটভূমি, শতাব্দী দীর্ঘ বলিউড ক্যারিয়ার এবং অতি-বর্ণবাদী পরাশক্তিগুলি তাকে একাধিক এমসিইউ উপস্থিতির জন্য যথেষ্ট সম্ভাবনা দিয়েছে। দুর্ভাগ্যক্রমে, কিংো এমনকি ফিরে আসেনি ইথারনালস‘চূড়ান্ত যুদ্ধ। শুধুমাত্র গ্যালাক্সি ছুটির অভিভাবক বিশেষ এবং মিসেস মার্ভেল এখন পর্যন্ত কিংোকে উল্লেখ করেছেন।
চিরন্তনগুলি উত্স উপাদানগুলিতে এমনকি বেশিরভাগ অন্যান্য নায়কদের দ্বন্দ্ব থেকে নিজেকে দূরে রাখে। তবে, সার্সি, কিংো এবং মাক্কারির মতো চরিত্রগুলি কমপক্ষে এখনই একটি ক্যামিও তৈরি করা উচিত ছিল। সবচেয়ে খারাপ, ইরোসের আত্মপ্রকাশ ইথারনালস‘মিড-ক্রেডিট দৃশ্য এবং ব্লেডের ভয়েস ক্যামিও ইন ইথারনালস‘পোস্ট-ক্রেডিট দৃশ্যগুলি চার বছরে কোথাও নেতৃত্ব দিয়েছে।
এটি কোনও গোপন বিষয় নয় যে মার্ভেল স্টুডিওগুলি চলে গেছে ইথারনালস পিছনে চিরন্তন কোনওটিই অন্তর্ভুক্ত ছিল না অ্যাভেঞ্জার্স: ডুমসডেএর কাস্ট ঘোষণা, এবং এগুলির কোনওটিই ক্রসওভার বা টিম-আপগুলিতে সহায়ক চরিত্র হিসাবে প্রদর্শিত হয়নি বজ্রপাত* এবং স্পাইডার ম্যান: ব্র্যান্ড নিউ ডে। চিরন্তন একটিতে ফিরে আসা একটি ছোট সুযোগ আছে অ্যাভেঞ্জার্স: সিক্রেট ওয়ার্সতবে এটি এখনও একক উপস্থিতি বা ক্যামিও ছাড়াই ছয় বছর চিহ্নিত করবে।
এমসিইউর মূল ধারাবাহিকতার বাইরে, যদি…? মরসুম 3 পর্ব 2 এ একটি আলাদা কিংো বৈকল্পিক বৈশিষ্ট্যযুক্ত। নানজিয়ানী এই বিকল্প-মহাবিশ্ব কিংগোকে কণ্ঠ দিয়েছেন, যিনি আগাথা হার্কনেসকে স্বর্গীয় স্তরের পাওয়ার হাউসে পরিণত করেছিলেন। যদি…?তার মূল-মহাবিশ্বের সমকক্ষের চেয়ে আরও গভীর ফোকাস পেয়েছিল কিংো। যাইহোক, এই সংস্করণটি সম্ভবত খুব শীঘ্রই যে কোনও সময় পুনর্বিবেচনা করা হবে না।
এখনও একটি সুযোগ আছে কুমাইল নানজিয়ানির মূল কিংো একটি পুনরাবৃত্ত চরিত্রে পরিণত হয়েছে, সম্ভবত এমসিইউর পরবর্তী কাহিনীতে। এমসিইউ কতটা ভিড় করেছে তা প্রদত্ত, প্রতিটি অভিনেতাকে তাদের চরিত্রের চাপটি সম্পূর্ণ করতে অনেক বেশি সময় লাগতে পারে। উজ্জ্বল দিকে, চিরন্তন থেকে কিংয়ের বিভাজন তৈরি করে কুমাইল নানজিয়ানিতার চরিত্রটি তার মূল দলের বাকি অংশের চেয়ে বেশি ফিরে আসার সম্ভাবনা বেশি।
ইথারনালস
- প্রকাশের তারিখ
-
নভেম্বর 5, 2021
- রানটাইম
-
156 মিনিট
- পরিচালক
-
Cloé ঝাও