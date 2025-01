কুয়ালা এরিগাল সিয়ারানকে হারিয়ে অল আয়ারল্যান্ড চ্যাম্পিয়ন হয়েছে

কুয়ালা প্রথমবারের মতো অল-আয়ারল্যান্ড ফুটবল চ্যাম্পিয়ন হয়েছে, এমন একটি খেলায় যা আমরা শেষ পর্যন্ত দেখেছি।

তবে এটি যদি আগের মতোই গ্যালিক ফুটবল হয়, তবে এটি গতকাল ক্রোক পার্কে দেওয়া উজ্জ্বল প্রশংসার জন্য কৃতজ্ঞ।

বর্তমান নিয়মের অধীনে অনুষ্ঠিত হওয়া শেষ অল-আয়ারল্যান্ড সিনিয়র ফাইনালে, কুয়ালা এবং এরিগাল সিয়ারান সময়-সম্মানিত শিষ্টাচারের প্রতি মনোযোগ দিয়েছিলেন যা আপনাকে মৃতদের সম্পর্কে কখনই খারাপ কথা না বলে দাবি করে।

তারা এক ধাপ এগিয়ে যাওয়া ছাড়া, তারা বলের শ্বাস-প্রশ্বাসহীন খেলার মাধ্যমে এর পাসিংকে মহিমান্বিত করেছে যা জিম গ্যাভিন এবং তার ফুটবলের নতুন উপায়ের স্থপতিদের অনুপ্রাণিত করেছে এবং আবার শুরু করতে।

প্রতিটি দল এইভাবে যোগাযোগ করলে তাদের প্রয়োজন হত না, তবে পরিস্থিতি ততটা উত্সর্গীকৃত।

এটি সম্পর্কে অদ্ভুত বিষয় হল যে একটি চূড়ান্তভাবে এই ধরনের দুটি একতরফা অর্ধেক প্রত্যক্ষ করার পর অনেক দিন হয়ে গেছে।

কুয়ালার জ্বলন্ত সূচনা তাদের হাফ টাইমে 13 পয়েন্টে ভাল করে দেয়, অন্যদিকে এরিগাল সিয়ারানের দ্বিতীয়ার্ধে প্রত্যাবর্তন বীরত্বের বাইরে চলে যায় কারণ তারা মৃত্যুতে তিন পয়েন্টের খেলাটি কমিয়ে দেয়।

শেষ পর্যন্ত, কন ও’ক্যালাঘান, যিনি দ্বৈত অল-আয়ারল্যান্ড বিজয়ীদের একচেটিয়া ক্লাবে যোগদান করেছিলেন, মাঠের এক প্রান্তে একটি ব্লক তৈরি করতে তার সুপারম্যান কেপ দান করেছিলেন কারণ এরিগাল সিয়ারান একটি সমান গোলে উচ্চ শতাংশ শট করেছিলেন। ইনস্যুরেন্স স্কোর ঠেকাতে কনর গ্রোকের বিকল্প ছেড়ে অন্য প্রান্তে লাইন ভেঙ্গে।

ডাবলিন চ্যাম্পিয়নদের এই জাতীয় নীতির প্রয়োজন ছিল তা ব্যবধানে হাস্যকর ছিল, যে পর্যায়ে তারা 3-9 থেকে 0-5 ব্যবধানে এগিয়ে থেকে অবসর নিয়েছিল।

একটা সময় ছিল যখন ক্রোক পার্কে বড় খেলায় টাইরন দলগুলোর মাথা গলিয়ে দেওয়ার ক্ষমতা তাদের সবার সামনেই আতঙ্কিত হয়ে পড়েছিল, কিন্তু শুরুর অর্ধে তারাই ভয়ের মুখোমুখি হয়ে ফ্যাকাশে হয়ে পড়েছিল কী ভয়ঙ্কর উচ্চ তীব্রতা, উচ্চ পর্যায়ের ফুটবল। দলে ভিজিট করতে পারেন।

অবশ্যই, এটি যুক্তি দেওয়া যেতে পারে যে জিম গ্যাভিনের নীল জোয়ারের তরঙ্গ প্রথম উদাহরণে সেই গতিশীল পরিবর্তন করেছিল, কিন্তু সত্য হল যে কুয়ালা এখানে 30 মিনিটের জন্য তাদের সাথে এমন নির্মমভাবে কোনো টাইরোন দলকে নির্মমভাবে হত্যা করা হয়নি।

তারা খেলার প্রতিটি পর্বে, ট্যাকলিং, টার্ন-ওভার, প্রাথমিক দখল এবং ডিগ্রীতে ফিনিশিং-এ কেবল তাদের অভিভূত করেছিল – এবং এটি আশ্চর্যজনক শোনাতে পারে – যে এরিগাল সিয়ারান প্রায় 13-পয়েন্ট ঘাটতি দ্বারা চাটুকার ছিল।

কুয়ালার সমস্ত বড় বন্দুকগুলিও গানের উপর ছিল, মাইকেল ফিটজসিমন্স, যিনি এখন পকেটে 10 তম অল-আয়ারল্যান্ড পদক পেয়েছেন, ক্যাল ডোরানকে দ্রুততম হাত দিয়ে মুক্ত করেছেন, 5 তম মিনিটে প্রথম রক্ত ​​আঁকতে।

এবং এটি যদি ব্রায়ান ফেন্টনের বুটগুলি পূরণ করার জন্য পেডার ও’কোফাই বাইর্নের অডিশন হয়, তবে এটি খুব কমই ভাল হতে পারত।

তিনি ছিলেন মাঝখানে একটি বল চুম্বক, এবং তার সময় ফেন্টনের মতো বিধ্বংসী প্রভাবের সাথে সামনের দিকে কাটিয়েছেন, প্রথমে ডেভিড ও’ডাউডকে কুয়ালার দ্বিতীয় গোলের জন্য ছেড়ে দেন এবং তারপরে নিজের একটি সকার স্টাইল ফিনিশ করে কুয়ালাকে 3-এ এগিয়ে রেখেছিলেন। 25 মিনিটের পরে 6 থেকে 0-1।

সেই শেষোক্ত স্কোরটি তৈরি হয়েছিল আরেকটি কিং কন গ্রাউন্ডে গিলে রানের মাধ্যমে, যখন তিনি 0-5 দিয়ে শেষ করবেন।

এবং ঠিক যখন এরিগাল সিয়ারান ভেবেছিলেন যে জিনিসগুলি আরও খারাপ হতে পারে না, তখন তারা করেছিল যখন তারা 22 মিনিটের মধ্যে তাদের অধিনায়ক দারাগ ক্যানাভানকে আঘাত করেছিল।

যাইহোক, যদি কুয়ালার ঐতিহাসিক অভিযানে একটি ধ্রুবক থেকে থাকে, তবে ম্যাচ জেতার লিডগুলিকে স্নুজ করার একটি বিরক্তিকর প্রবণতা ছিল, যা তাদের কাউন্টি ফাইনালে কিলমাকুডের বিরুদ্ধে জয়, আরডির বিরুদ্ধে লেইনস্টার ফাইনালে এবং শেষবার কুলেরা স্ট্র্যান্ডহিলকে আউট করার ক্ষেত্রে একটি বৈশিষ্ট্য স্পষ্ট। .

কিন্তু এখানে তাদের মার্জিন এমনই ছিল, মনে হচ্ছিল যে তারা কোমায় চলে গেলেও এটি মারাত্মক হবে না, তবে এটি প্রায় ছিল।

একভাবে, কুয়ালার খারাপ অভ্যাস ইরিগাল সিয়ারানের লড়াইকে অনুপ্রাণিত করেছে এমন পরামর্শ দেওয়া অন্যায্য কিন্তু যা ঘটেছিল তা হল ফলাফল পাওয়ার টেনশন থেকে মুক্ত এবং মর্যাদা সুরক্ষিত করার জন্য মরিয়া, টাইরন চ্যাম্পিয়নরা কেবল এর নরকের জন্য খেলতে শুরু করেছিল।

তাদের অভিজ্ঞ কাউন্টি তারকা পিটার হার্ট, যিনি কেবলমাত্র দ্বিতীয়ার্ধে দৌড়েছিলেন, পুনরায় শুরু হওয়ার নয় মিনিটের মধ্যে এমন একটি আপত্তিজনকভাবে শেষ গোল দিয়ে তার দলের অধীনে আগুন জ্বালিয়েছিলেন যে সম্ভবত ক্রোক পার্ক বাকি 11 মাসে এর চেয়ে ভাল আর দেখতে পাবে না। এই বছর

খুব অন্তত, তিনি একটি সোজা লাল কার্ডের পিছনের পরিবর্তে তার ঢালের উপর বহন করার যোগ্য ছিলেন, যদিও একটি যোগ্য একজন, ইনজুরির সময় গভীর।

চূড়ান্ত কোয়ার্টারে কুয়ালার রক্ত ​​ঝরিয়েছিল এরিগাল – যার জন্য কম সেলিব্রেটেড ক্যানাভান, টমিও দুর্দান্ত ছিলেন – তাদের পিন করার জন্য রায়ান স্কোলার্ডের রিস্টার্টে খাওয়া দাওয়া করেছিলেন, এমনভাবে যে অসম্ভবকে সম্ভব বলে মনে হয়েছিল।

রাজা কন অন্যথায় শাসন না করা পর্যন্ত এটি ছিল।

কুয়ালার জন্য স্কোরার: C. O’Callaghan (0-5, 1 বিনামূল্যে, 1 45); P. Ó Cofaigh-Byrne, D. O’Dowd (1-1 প্রতিটি); C. Doran (1-0); L. Keating (0-3, 1 বিনামূল্যে); N. O’Callaghan (0-2); P. Duffy, C. Groarke (0-1 প্রতিটি)।

এরিগালের জন্য স্কোরার: সিয়ারান: টি. ক্যানাভান (0-6, 4টি বিনামূল্যে); পি. হার্তে (১৯০৮-১৯৯৯); আর. ক্যানাভান (0-3, 2 বিনামূল্যে); J. Oguz, O. Robinson, C. McGinley, M. Kavanagh, P. McGirr (0-1 প্রতিটি)।

শুনেছি: আর স্কলার্ড; D Conroy (C. Gillan, 54), M Fitzsimons, E Kennedy; E O’Callaghan. D O’Dowd, C McMorrow; P Ó Cofaigh Byrne, P Duffy; C Dunne (M Conroy, 49), N O’Callaghan, C O’Callaghan, C O’Brien (C Groake, 42), L Keating.

এরিগাল সিয়ারান: D. McAnenly; Ciaran Quinn, A McCrory, Cormac Quinn; P. McCartan, T. Colhoun, N Kelly; বি ম্যাকডোনেল, জে ওগুজ; জে ম্যাকগিনলে (ই কেলি, 48), টি ক্যানাভান, পি হার্ট; ও রবিনসন (পি ম্যাকগির, 52), ডি. ক্যানাভান (এম কাভানাঘ, 22), আর ক্যানাভান

রেফারি: পি নেলান (রসকমন)

এরিগাল সিয়ারান 1-16, 3-14 কুয়ালা

*এই নিবন্ধটি মূলত Extra.ie এ প্রকাশিত হয়েছিল।