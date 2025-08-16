কুয়েত খাইবার পাখতুনখওয়া বন্যার প্রতি আফসোস প্রকাশ করেছেন, সম্ভাব্য সমস্ত সহযোগিতার আশ্বাস

কুয়েত পাকিস্তানের বন্যার ধ্বংসযজ্ঞের জন্য আফসোস প্রকাশ করে সমস্ত সম্ভাব্য সহযোগিতার প্রস্তাব দিয়েছেন।
এক্সপ্রেস নিউজ অনুসারে, উপ -প্রধানমন্ত্রী ও পররাষ্ট্রমন্ত্রী সিনেটর মোহাম্মদ ইসহাক দার আজ কুয়েতির পররাষ্ট্রমন্ত্রী আবদুল্লাহ ইলিয়াসের কাছ থেকে একটি কল পেয়েছেন।
যার মধ্যে, সাম্প্রতিক বন্যার ক্ষতির জন্য আফসোস প্রকাশ করে, সমস্ত সম্ভাব্য সমর্থন সরবরাহ করে।
পররাষ্ট্র দফতরের মুখপাত্রের মতে, কুয়েতের পররাষ্ট্রমন্ত্রী উত্তর পাকিস্তানের সাম্প্রতিক বন্যার কারণে প্রাণ ও আর্থিক ক্ষতি সম্পর্কে গভীর সমবেদনা প্রকাশ করেছেন।
তিনি বলেছিলেন যে কুয়েতী সরকারকে উত্সর্গীকৃত জনগণ এবং ভ্রাতৃত্বের চেতনা পাকিস্তানের এই কঠিন সময়ে সমস্ত সম্ভাব্য সহযোগিতার জন্য প্রস্তুত।
উপ -প্রধানমন্ত্রী ও পররাষ্ট্রমন্ত্রী কুয়েতকে তাদের সংহতির জন্য ধন্যবাদ জানিয়েছেন। এই দুই নেতা এই মাসের শেষের দিকে জেদ্দায় ওআইসির পররাষ্ট্রমন্ত্রীদের একটি সভার জন্য অপেক্ষা করছেন।
এটি লক্ষ করা উচিত যে খাইবার পাখতুনখোয়ার বন্যার ফলে 308 জন নিহত হয়েছে, যখন কয়েক ডজন নিখোঁজ এবং কয়েকশো সম্পত্তি সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়ে গেছে।