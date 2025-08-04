You are Here
কুরস্কের কাছে একটি দুর্ঘটনায় একটি 4 বছর বয়সী মেয়ে ভোগ করেছে

3 আগস্টের প্রাক্কালে, প্রায় 17:30 টায়, কুরস্ক-লেগ-রিলস্ক হাইওয়ের 36 তম কিলোমিটারে একটি দুর্ঘটনা ঘটেছিল। প্রাথমিক তথ্য অনুসারে, দুটি গাড়ি সংঘর্ষ করেছিল: “হুন্ডাই সোলারিস” একজন 51 বছর বয়সী মহিলা চালাচ্ছেন এবং “কিয়া সোরেন্টো”, যা 32 বছর বয়সী এক মহিলা দ্বারা শাসিত হয়েছিল।

দুর্ঘটনার ফলস্বরূপ, হুন্ডাইয়ের চালক, পাশাপাশি একটি 29 বছর বয়সী যাত্রী এবং হুন্ডাইয়ের একটি 4 বছর বয়সী কিশোরী আহত হয়েছেন। সমস্ত ক্ষতিগ্রস্থদের হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছিল।

পুলিশ ঘটনার সত্যতা নিয়ে একটি নিরীক্ষণ করে এবং দুর্ঘটনার সমস্ত পরিস্থিতি খুঁজে পায়। দুর্ঘটনার অংশগ্রহণকারীরা আইনী মূল্যায়ন দেবেন।

