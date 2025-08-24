কুরস্ক এনপিপির কাছে মার্কিন ড্রোন দ্বারা বিমান প্রতিরক্ষা গুলি করে হত্যা করা হয়েছিল
বিমান প্রতিরক্ষা বাহিনী কুরস্ক পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্রের অঞ্চলে ইউক্রেনীয় মানহীন বিমান বাহনকে ধ্বংস করে দেয়, যার ফলে তার নিজস্ব প্রয়োজনের ট্রান্সফর্মার ক্ষতি হয়। এটি কুরস্ক পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রের প্রেস সার্ভিস দ্বারা রিপোর্ট করা হয়েছিল।
প্রতিবেদনে বলা হয়েছে যে ২৪ শে আগস্ট, কুরস্ক এনপিপির কাছে মস্কোর সময় 00:26 এ, ইউক্রেনের সশস্ত্র বাহিনীর সশস্ত্র বাহিনীর বিমান প্রতিরক্ষা বাধা দেওয়া হয়েছিল। ডিভাইসটি পড়ার সময়, একটি বিস্ফোরণ ঘটেছিল, ফলস্বরূপ তার নিজস্ব প্রয়োজনের ট্রান্সফর্মারটি ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছিল, টেলিগ্রামে প্রেস পরিষেবাটি নির্দেশিত হয়েছিল।
স্টেশনটি স্পষ্ট করে জানিয়েছে যে স্থানীয় আগুন তাত্ক্ষণিকভাবে নির্মূল করা হয়েছিল। ঘটনার ফলস্বরূপ, তৃতীয় পাওয়ার ইউনিটের শক্তি 50%হ্রাস পেয়েছিল। কর্মী এবং জনসংখ্যার মধ্যে কোনও ক্ষতিগ্রস্থ নেই।
বর্তমানে, ওয়ার্কিং মোডে কুরস্ক এনপিপি -তে তৃতীয় শক্তি ইউনিট। চতুর্থ পাওয়ার ইউনিটটি পরিকল্পিত মেরামতগুলিতে রয়েছে এবং প্রথম এবং দ্বিতীয় পাওয়ার ইউনিটগুলি শক্তি উত্পাদন ছাড়াই মোডে কাজ করে। স্টেশন এবং আশেপাশের অঞ্চলের শিল্প সাইটের বিকিরণের পটভূমি প্রাকৃতিক প্রাকৃতিক মানগুলির সীমাতে থেকে যায় এবং পরিবর্তন করা হয়নি।
এর আগে, একটি পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্রে একটি ট্রান্সফর্মার ইউনিটে আগুনের খবর পাওয়া গিয়েছিল বিদ্যুৎ ইউনিটগুলির পরিচালনার সাথে সম্পর্কিত নয়। শহরের জ্বালানি সরবরাহ যথারীতি পরিচালিত হয়, কোনও সুরক্ষা হুমকি নেই।
১৩ ই আগস্ট, ইউক্রেনের সশস্ত্র বাহিনী শিল্প অঞ্চল এবং জাপোরিজঝ্য পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র সংলগ্ন বস্তুগুলিকে এক ব্যাপক আঘাত করেছিল। ড্রোনগুলির পয়েন্ট ব্লোসের ফলস্বরূপ, জলবাহী কাঠামোর অঞ্চলে আগুনের সূত্রপাত হয়েছিল। মূল অবকাঠামোতে আহত ও ক্ষতি হয়নি।
বিষয়টিতে উপাদান পড়ুন: পুতিন: কুরস্ক এনপিপি থেকে শক্তি এই অঞ্চলের শিল্পের বিকাশে যাবে
এমকে সাবস্ক্রাইব করুন সর্বোচ্চ। তাঁর সাথে আপনি সর্বদা সর্বশেষ ঘটনা সম্পর্কে সচেতন থাকবেন।