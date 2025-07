কুশালপান্ড্যা/পেটরিচোর: একটি অফলাইন ম্যাকোস সংগীত প্লেয়ার

erDiagram folders INTEGER id PK "AUTO_INCREMENT" TEXT name "NOT NULL" TEXT path "NOT NULL UNIQUE" INTEGER track_count "NOT NULL DEFAULT 0" DATETIME date_added "NOT NULL" DATETIME date_updated "NOT NULL" BLOB bookmark_data "Security-scoped bookmark" artists INTEGER id PK "AUTO_INCREMENT" TEXT name "NOT NULL" TEXT normalized_name "NOT NULL UNIQUE" TEXT sort_name BLOB artwork_data TEXT bio TEXT bio_source DATETIME bio_updated_at TEXT image_url TEXT image_source DATETIME image_updated_at TEXT discogs_id TEXT musicbrainz_id TEXT spotify_id TEXT apple_music_id TEXT country INTEGER formed_year INTEGER disbanded_year TEXT genres "JSON array" TEXT websites "JSON array" TEXT members "JSON array" INTEGER total_tracks "NOT NULL DEFAULT 0 CHECK >= 0" INTEGER total_albums "NOT NULL DEFAULT 0 CHECK >= 0" DATETIME created_at "NOT NULL" DATETIME updated_at "NOT NULL" albums INTEGER id PK "AUTO_INCREMENT" TEXT title "NOT NULL" TEXT normalized_title "NOT NULL" TEXT sort_title BLOB artwork_data TEXT release_date INTEGER release_year "CHECK 1900-2100" TEXT album_type INTEGER total_tracks "CHECK >= 0" INTEGER total_discs "CHECK >= 0" TEXT description TEXT review TEXT review_source TEXT cover_art_url TEXT thumbnail_url TEXT discogs_id TEXT musicbrainz_id TEXT spotify_id TEXT apple_music_id TEXT label TEXT catalog_number TEXT barcode TEXT genres "JSON array" DATETIME created_at "NOT NULL" DATETIME updated_at "NOT NULL" album_artists INTEGER album_id FK "NOT NULL" INTEGER artist_id FK "NOT NULL" TEXT role "NOT NULL DEFAULT 'primary'" INTEGER position "NOT NULL DEFAULT 0" genres INTEGER id PK "AUTO_INCREMENT" TEXT name "NOT NULL UNIQUE" tracks INTEGER id PK "AUTO_INCREMENT" INTEGER folder_id FK "NOT NULL" INTEGER album_id FK TEXT path "NOT NULL UNIQUE" TEXT filename "NOT NULL" TEXT title TEXT artist TEXT album TEXT composer TEXT genre TEXT year REAL duration "CHECK >= 0" TEXT format INTEGER file_size DATETIME date_added "NOT NULL" DATETIME date_modified BLOB track_artwork_data BOOLEAN is_favorite "NOT NULL DEFAULT false" INTEGER play_count "NOT NULL DEFAULT 0" DATETIME last_played_date BOOLEAN is_duplicate "NOT NULL DEFAULT false" INTEGER primary_track_id FK TEXT duplicate_group_id TEXT album_artist INTEGER track_number "CHECK > 0" INTEGER total_tracks INTEGER disc_number "CHECK > 0" INTEGER total_discs INTEGER rating "CHECK 0-5" BOOLEAN compilation "DEFAULT false" TEXT release_date TEXT original_release_date INTEGER bpm TEXT media_type "Music/Audiobook/Podcast" INTEGER bitrate "CHECK > 0" INTEGER sample_rate INTEGER channels "1=mono, 2=stereo" TEXT codec INTEGER bit_depth TEXT sort_title TEXT sort_artist TEXT sort_album TEXT sort_album_artist TEXT extended_metadata "JSON" playlists TEXT id PK "UUID" TEXT name "NOT NULL" TEXT type "NOT NULL (regular/smart)" BOOLEAN is_user_editable "NOT NULL" BOOLEAN is_content_editable "NOT NULL" DATETIME date_created "NOT NULL" DATETIME date_modified "NOT NULL" BLOB cover_artwork_data TEXT smart_criteria "JSON" INTEGER sort_order "NOT NULL DEFAULT 0" playlist_tracks TEXT playlist_id FK "NOT NULL" INTEGER track_id FK "NOT NULL" INTEGER position "NOT NULL" DATETIME date_added "NOT NULL" track_artists INTEGER track_id FK "NOT NULL" INTEGER artist_id FK "NOT NULL" TEXT role "NOT NULL DEFAULT 'artist'" INTEGER position "NOT NULL DEFAULT 0" track_genres INTEGER track_id FK "NOT NULL" INTEGER genre_id FK "NOT NULL" pinned_items INTEGER id PK "AUTO_INCREMENT" TEXT item_type "NOT NULL (library/playlist)" TEXT filter_type "For library items" TEXT filter_value "Artist/album name" TEXT entity_id "UUID for entities" INTEGER artist_id "Database ID" INTEGER album_id "Database ID" TEXT playlist_id "For playlist items" TEXT display_name "NOT NULL" TEXT subtitle "For albums" TEXT icon_name "NOT NULL" INTEGER sort_order "NOT NULL DEFAULT 0" DATETIME date_added "NOT NULL" tracks_fts INTEGER track_id "NOT INDEXED" TEXT title TEXT artist TEXT album TEXT album_artist TEXT composer TEXT genre TEXT year folders ||--o{ tracks : contains albums ||--o{ album_artists : "has artists" artists ||--o{ album_artists : "appears on" albums ||--o{ tracks : contains artists ||--o{ track_artists : "appears in" tracks ||--o{ track_artists : "has artists" tracks ||--o| tracks : "duplicate of" genres ||--o{ track_genres : "categorizes" tracks ||--o{ track_genres : "has genres" playlists ||--o{ playlist_tracks : contains tracks ||--o{ playlist_tracks : "appears in" tracks ||--|| tracks_fts : "searchable in"