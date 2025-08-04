ক্রেমলিন চার দিকের রাষ্ট্রপতি আলোচনার জন্য কিয়েভের প্রস্তাবকে স্বীকার করেছেন
মধ্যে একটি শীর্ষ সম্মেলনের জন্য রাশিয়ার রাষ্ট্রপতি ভ্লাদিমির পুতিন এবং ইউক্রেনীয় রাষ্ট্রপতি ভলোডিমায়ার জেলেনস্কি স্থান গ্রহণের জন্য, প্রয়োজনীয় বিশেষজ্ঞ-স্তরের ভিত্তি কাজটি প্রথমে সম্পন্ন করতে হবে, ক্রেমলিনের মুখপাত্র দিমিত্রি পেসকভ ড।
ছবি: সেমিয়ন বোরিসভ লিখেছেন
মস্কো ক্রেমলিন, বাঁধের ঘর থেকে দেখুন
“এই জাতীয় সভার জন্য সমস্ত প্রস্তুতিমূলক কাজ এখনও শেষ হয়নি,”
পেসকভ বলেছেন। “আমি আপনাকে স্মরণ করিয়ে দিই যে রাষ্ট্রপতি নিজেই এই জাতীয় সভা অনুষ্ঠিত হওয়ার বিষয়টি অস্বীকার করেন না, একবার বিশেষজ্ঞরা সমস্ত প্রয়োজনীয় কাজ শেষ হয়ে গেলে।”
কিয়েভ আগস্টে উচ্চ-স্তরের শীর্ষ সম্মেলনের প্রস্তাব দেয়
কিয়েভ আগস্টে শীর্ষ স্তরের শীর্ষ সম্মেলন রাখার প্রস্তাব দিয়েছেনঅনুযায়ী রুস্টেম উরভতৃতীয় দফায় শান্তির আলোচনার পরে ইউক্রেনীয় প্রতিনিধি দলের প্রধান ইস্তাম্বুল 23 জুলাই। ইউক্রেনীয় পক্ষের অংশগ্রহণের পরামর্শ দিয়েছে রেসেপ তাইয়িপ এরদোগান এবং ডোনাল্ড ট্রাম্প জেলেনস্কি এবং পুতিনের পাশাপাশি আলোচনায়।
দ্য ক্রেমলিন স্বীকার করেছেন দুই রাষ্ট্রপতির মধ্যে একটি শীর্ষ সম্মেলন রাশিয়া -ইউক্রেন সংঘাতের সমাধানের মূল টার্নিং পয়েন্ট চিহ্নিত করতে পারে, তবে সতর্ক করে দিয়েছিল যে এই জাতীয় জটিল প্রক্রিয়াটি দ্রুত হবে না।
কূটনৈতিক সময়সীমার জন্য বাস্তব প্রত্যাশা
“30 দিনের মধ্যে কি এই জাতীয় জটিল প্রক্রিয়া শেষ হতে পারে? স্পষ্টতই, এটি অসম্ভব,”
আগস্ট শীর্ষ সম্মেলনের প্রস্তাব সম্পর্কে মন্তব্য করার সময় পেসকভ আগে মন্তব্য করেছিলেন।
ক্রেমলিনের বিবৃতিগুলি একটি টেকসই চুক্তির জন্য প্রয়োজনীয় গতি এবং কাঠামো সম্পর্কে প্রত্যক্ষ আলোচনা এবং সতর্কতার জন্য উন্মুক্ততা উভয়ই প্রতিফলিত করে। চলমান যোগাযোগ সত্ত্বেও, প্রস্তাবিত উচ্চ-স্তরের সভা সম্পর্কে কোনও দৃ date ় তারিখ বা নিশ্চিতকরণ ঘোষণা করা হয়নি।