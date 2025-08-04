কৃষি: জালিসকো সরকার রাইসিলার গুণমান এবং উত্পাদন প্রচার করে

রাইসিলার গুণমান এবং উত্পাদন জোরদার করার লক্ষ্যে, ছয় বছরের জন্য উত্সের উপকরণের সাথে একটি traditional তিহ্যবাহী জালিসকো পানীয়, কৃষি ও পল্লী উন্নয়ন মন্ত্রক (পরিপূর্ণ জালিসকো) 2025 সালে এই পানীয়টির প্রযোজক এবং ট্যাভারসকে সমর্থন করার জন্য 3 মিলিয়ন পেসো বাজেটের একটি বাজেট।
এই সংস্থানটি আগাভ উদ্ভিদ এবং বিশেষ সরঞ্জাম সরবরাহের ক্ষেত্রে বিতরণ করা হয়েছিল, যা স্থানীয়, জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক পর্যায়ে পণ্যের গুণমান এবং তাদের বাণিজ্যিকীকরণের উন্নতি করবে।
মাসকোটাতে রাইসিলা এসির মেক্সিকান কাউন্সিলের প্রবর্তক একটি অনুষ্ঠানের সময়, সদর জালিস্কোর প্রধান এডুয়ার্ডো রন রামোস এই খাতকে বাড়ানোর জন্য রাজ্য সরকারের প্রতিশ্রুতি তুলে ধরেছিলেন, যা সত্তার ১ 16 টি পৌরসভায় অর্থনৈতিক প্রভাব তৈরি করে।
রন রামোস বলেছেন, “গত বছর ৩ মিলিয়ন পেসো বাস্তবায়িত হয়েছিল, যার মধ্যে ২ মিলিয়ন প্রোগ্রামে অংশ নেওয়া বিভিন্ন প্রযোজকদের জন্য আগাভ গাছ সরবরাহের জন্য বরাদ্দ করা হয়েছিল এবং ফেরেন্টারদের অধিগ্রহণের জন্য এক মিলিয়ন পেসো,” রন রামোস বলেছেন।
সচিব বিস্তৃত বাজারে মূল প্রচারের গুরুত্ব তুলে ধরেছিলেন এবং উল্লেখ করেছেন যে এটি কৃষি কাউন্সিলের সাথে একটি চুক্তিতে কাজ করে এবং শিল্প উন্নয়নের সাথে কাজ করে জালিসকোযার মাধ্যমে উভয় প্রতিষ্ঠান চারটি আন্তর্জাতিক মেলায় অংশ নেওয়ার লক্ষ্যে প্রত্যেকে একটি million মিলিয়ন শেয়ার বাজার গঠনে 3.5 মিলিয়ন পেসো অবদান রাখবে।
তার অংশ হিসাবে, লা রাইসিলার মেক্সিকান কাউন্সিলের প্রমোটার সভাপতি, এলভারো ফার্নান্দেজ লাবাস্টিদা প্রাপ্ত সমর্থনকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন, যা এটি ম্যাক্সিমিলিয়ানা ওয়েবার জাতের ১৩৯ হাজারেরও বেশি আগাভে গাছের সরবরাহের অনুমতি দেবে, সিয়েরার সাধারণ এবং অ্যাঙ্গুস্টিফোলিয়া হা, মূলত উপকূল থেকে, 64৪ জন প্রযোজককে উপকৃত করে।
তেমনি, উত্পাদন ও গাঁজন প্রক্রিয়া উন্নত করতে একই সংখ্যক ট্যাভার্নের মধ্যে বিতরণ করা হবে, যা প্রতিটি 500 লিটার ধারণক্ষমতা সহ 46 টি ফেরেন্টার অর্জিত হয়েছিল।
“সহায়তার মোট সমর্থন 3 মিলিয়ন পেসো, 46 টি ট্যাভার্নের জন্য 46 টি ফার্মার এবং 64৪ জন কৃষকের জন্য প্রায় ১৩৪ হাজার গাছ রয়েছে,” ফার্নান্দেজ লাবাস্টিদা বলেছেন।
জালিস্কোর কৃষি ও পল্লী উন্নয়ন মন্ত্রক প্রযুক্তি প্রোগ্রাম, জৈবিক উপাদান সরবরাহ এবং প্রযুক্তিগত সঙ্গীর মাধ্যমে এই উত্পাদন চেইনের জন্য তার স্থায়ী সমর্থন বজায় রাখে। এছাড়াও, এটি রাইসিলার উত্পাদন ও বিপণনকে নিয়ন্ত্রণ করে এমন অফিসিয়াল মেক্সিকান স্ট্যান্ডার্ড (NOM) এর প্রতিষ্ঠা ও সম্মতির জন্য প্রযোজকদের সাথে সহযোগিতা করে।
এই ক্রিয়াগুলির সাথে, রাজ্য সরকার চায় জালিসকো।
উত্সের উপাধি সহ পৌরসভা
রাইসিলার উত্সের উপাধি জালিস্কোর 16 টি পৌরসভা জুড়ে: আটেনগো, এটেগুইলো, আইয়ুটলা, ক্যাবো কোরিয়েন্টেস, কুওটলা, চিকিলিস্টলান, গুয়াচিনাঙ্গো, জুচিটলান, মাল্টা, মিক্সটলান, পুয়ের্তো ভাল্লার্টা, সান সেবাস্তিয়ান দেল ওবিএস। এছাড়াও, এতে বান্দেরাস বে এর নায়ারিটা পৌরসভা অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। এই অঞ্চলগুলি এর গুণমান এবং উত্স সুরক্ষার জন্য এই traditional তিহ্যবাহী, নিয়ন্ত্রিত পানীয়ের উত্পাদনকে কেন্দ্রীভূত করে এবং এই অঞ্চলের মূলের সাথে সম্পর্কিত অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক বিকাশের একটি মৌলিক অংশ।
