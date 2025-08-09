কেইন এমারডালে মাইরা থেকে একটি বড় গোপনীয়তা লুকায় যা বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করবে সাবান

মাইরা ডিংলের (নাটালি জে রব) তার সবচেয়ে বড় গ্রাহক এবং জরিমানার বিরুদ্ধে আপিল হারাতে পেরে এমারডালে খামারের সাথে রাস্তার শেষে আঘাত হানে।
তিনি যা করতে পারেন তা হ’ল তার স্বামীর নিঃশর্ত সমর্থন, তবে কেইন ডিংল (জেফ হার্ডলি) একটি বিশাল রহস্য লুকিয়ে রেখেছেন যা তিনি বাটলারদের বাঁচাতে সহায়তা করতে পারতেন।
সম্ভবত এটি কারণ কারণ কেইন নিজেকে হারানো নেট (জুরেল কার্টার) এর বেদনা আটকে রাখতে নিজেকে সারোগেসি কাহিনীতে ফেলে দিয়েছেন, তবে এটি যা করেছে তা হ’ল তাকে তার নিজের আশেপাশের পরিবারকে ভুলে যায়।
চ্যারিটি (এমা অ্যাটকিনস) নাতনী সারার (কেটি হিল) শিশুর সাথে গর্ভবতী হওয়ার চেষ্টা করে – সারোগেসির সাথে জিনিসগুলি সুচারুভাবে যায়নি। চ্যারিটির স্বামী ম্যাক (লরেন্স রব) সবেমাত্র বোর্ডে উঠেছে, তবে ভ্রূণের রোপনের পরে জঙ্গলে পড়েছিল যখন দেখেছিল যে স্বপ্নটি সবার আঙ্গুলের মধ্য দিয়ে পিছলে যেতে শুরু করেছে যখন দাতব্য প্রতিষ্ঠানের পরে তিনি রক্তপাত করছেন।
আবার চেষ্টা করার জন্য তাদের আরও একটি ভ্রূণ স্থানান্তর প্রয়োজন, তবে ব্যয়টি জ্যোতির্বিদ্যার। তবে নগদ অর্থের গোপন স্ট্যাশ নিয়ে সারার পক্ষে কে আসা উচিত? কেইন অবশ্যই।
তার কাছে প্রচুর অর্থ রয়েছে যা মাইরা সম্পর্কে অবগত নয় এবং সারাহকে তার পরবর্তী প্রয়াসের জন্য এটি থাকতে চায়।
সুতরাং, যখন মাইরা তার পরিবারের মাথার উপরে ছাদ রাখতে লড়াই করে যাচ্ছিল, কেইন নগদ অর্থের পাত্রে বসে ছিল যা তাদের বাঁচাতে পারত। সাম্প্রতিক বছরগুলিতে তিনি মাইরাকে বলেছিলেন সমস্ত মিথ্যাচারের সাথে, এটি ভালভাবে নেমে যাবে না।
ঠিক আছে, তবে নৈতিকভাবে ভুল, কেইনের বেবি মেকিং প্রজেক্টে আর্থিক ইনজেকশনটি কৌশলটি করে – দাতব্য সংস্থা সারার শিশুর সাথে গর্ভবতী নিশ্চিত হয়েছে।
তিনি এবং জ্যাকব (জো-ওয়ারেন প্ল্যান্ট) চাঁদের উপরে আছেন এবং উলপ্যাকটিতে এটি ঘোষণা করে বিশ্বকে বলতে চান না। তবে দাতব্য সংস্থা এতটা উত্তেজিত বোধ করছে না, তিনি কেবল চাপ অনুভব করছেন।
কেইনও চাপ অনুভব করা উচিত।
একজন মিস-প্লেসড ‘অর্থের জন্য ধন্যবাদ’ কীভাবে সে এটিকে গোপন রাখবে?
