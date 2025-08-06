কেউ অবাক নয়, গ্রোকের চিত্র এবং ভিডিও জেনারেটরটিতে এখন একটি এনএসএফডাব্লু ‘মশলাদার’ মোড রয়েছে

এলন কস্তুরের চ্যাটবট খুব কমই খবরের বাইরে। যখন এটি আমন্ত্রণ ছাড়াই বমি বা ফিক্সিং না করে, তখন এটি আপনাকে এর এনিমে-অনুপ্রাণিত এআই সাহাবাদের কাছে আমন্ত্রণ জানায়। গ্রোকের এনএসএফডাব্লু শংসাপত্রগুলি এখন জাইয়ের নতুন চিত্র এবং ভিডিও জেনারেটর পর্যন্ত প্রসারিত। গ্রোক ইমেজিন সুপারগ্রোক এবং প্রিমিয়াম+ এক্স গ্রাহকদের অর্থ প্রদানের জন্য একচেটিয়া এবং এর দ্বারা প্রতিবেদন করা হয়েছে এর ফলাফলগুলি নির্দেশ করে এমন বেশ কয়েকটি মোড সহ একটি বেকড-ইন পাঠ্য-থেকে-চিত্র এবং ভিডিও বৈশিষ্ট্য রয়েছে।
যেমনটি আপনি আশা করতে পারেন, বিব্রতকরভাবে নামকরণ করা “মশলাদার” মোডে চিত্র বা শর্ট ক্লিপ আকারে যৌন সামগ্রী তৈরি করার সময় গ্রোক কল্পনা করার অনুরোধ জানায়। টেকক্রাঞ্চ ছিল বৈশিষ্ট্যটি এবং বলেছে যে এর কিছু অনুরোধগুলি ঝাপসা হয়ে গেছে বা সংযত হয়ে ফিরে এসেছিল, এটি চির-অবলম্বনকারী বট থেকে প্রতিরোধ ছাড়াই “আধা-নগ্ন চিত্র” তৈরি করতে সক্ষম হয়েছিল। আপনি ফলাফলগুলি স্ক্রোল করার সাথে সাথে চিত্রগুলি কেবল উত্পাদন করতে কয়েক সেকেন্ড সময় নেয় এবং আরও কিছু স্বয়ংক্রিয়ভাবে উত্পন্ন হয়।
গ্রোক কল্পনাও সেলিব্রিটিদের বৈশিষ্ট্যযুক্ত সামগ্রী তৈরি করতে পারে তবে এটির জন্য অতিরিক্ত বিধিনিষেধ রয়েছে বলে মনে হয়। টেকক্রাঞ্চ গর্ভবতী ডোনাল্ড ট্রাম্পের একটি চিত্র তৈরি করতে প্রম্পট করতে অক্ষম ছিলেন, উদাহরণস্বরূপ, চ্যাটবোটের পরিবর্তে ট্রাম্পের একটি গর্ভবতী মহিলার পাশে দাঁড়িয়ে থাকা বা একটি শিশু ধরে রাখার চিত্র তৈরি করে।
এলন কস্তুরী তাঁর সংস্থার সর্বশেষ খেলনা সম্পর্কে আশ্চর্যজনকভাবে খুব উত্সাহী, গ্রোক ইমেজিন ব্যবহার করে উত্পন্ন চিত্রগুলির সংখ্যা এক দিনের ব্যবধানে 14 মিলিয়ন থেকে 20 মিলিয়ন বেড়েছে। তিনি এর সম্ভাবনাও একটি হিসাবে কথা বলেছেন এবং প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল যে এর বিদ্যমান ক্ষমতাগুলি সময়ের সাথে সাথে “আমূল উন্নতি” করবে।