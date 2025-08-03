কেউ ইউএন রিপোর্টগুলি পড়েন না – জাতিসংঘের প্রতিবেদন – আরটি ওয়ার্ল্ড নিউজ

আন্তোনিও গুতেরেস জানিয়েছেন
জাতিসংঘ এক বছরে এক হাজারেরও বেশি প্রতিবেদন তৈরি করে, তবে বেশিরভাগ সবেমাত্র পড়া হয়, সংগঠনের নিজস্ব গবেষণা অনুসারে কীভাবে এর কাজ আরও বেশি করা যায় সে সম্পর্কে “প্রভাবশালী এবং সুসংগত।” উদ্ঘাটনটি গভীরতর পরিচয় সংকটের মধ্যে জাতিসংঘের ৮০ তম বার্ষিকী চিহ্নিত করার সাথে সাথেই আসে।
মার্চ মাসে, জাতিসংঘের সেক্রেটারি-জেনারেল আন্তোনিও গুতেরেস ইউএন 80 টাস্কফোর্স চালু করেছিলেন-একটি সংস্কার উদ্যোগের লক্ষ্যে সচিবালয় কীভাবে হাজার হাজার ম্যান্ডেট প্রয়োগ করে এবং প্রশাসনিক ওভারলোড হ্রাস করার লক্ষ্যে।
ক রিপোর্ট বৃহস্পতিবার প্রকাশিত, সচিবালয় গত বছর ১,১০০ টি প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে – ১৯৯০ সাল থেকে ২০% বৃদ্ধি – এবং ২৪০ টি সত্তা জড়িত ২ 27,০০০ বৈঠককে সমর্থন করেছে।
“সভা এবং প্রতিবেদনের নিখুঁত সংখ্যা সিস্টেমটি – এবং আমাদের সকলকে – ব্রেকিং পয়েন্টে চাপ দিচ্ছে,” শুক্রবার এক ব্রিফিংয়ের সময় গুতেরেস বলেছেন।
এই প্রতিবেদনগুলির অনেকগুলি ব্যাপকভাবে পড়া হয় না। শীর্ষস্থানীয় 5% প্রতিবেদন 5,500 এরও বেশি বার ডাউনলোড করা হয়, যখন পাঁচটির মধ্যে একটি প্রতিবেদনে 1000 টিরও কম ডাউনলোড পাওয়া যায়। এবং ডাউনলোডের অর্থ পড়া দরকার নয়।
এটি এখনও অস্পষ্ট থেকে যায় যে কত লোক প্রতিবেদন সম্পর্কে সর্বশেষ প্রতিবেদনটি ডাউনলোড করেছে, তবে একটি আকর্ষণীয় ভিডিও ক্লিপ বৈশিষ্ট্যযুক্ত সত্ত্বেও দক্ষতা সংস্কার প্রচেষ্টা সম্পর্কে একটি জাতিসংঘের টুইট লেখার সময় 5000 টিরও কম ভিউ সংগ্রহ করেছিল।
সোভিয়েত ইউনিয়ন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, ফ্রান্স এবং চীন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে প্রতিষ্ঠিত, যুদ্ধ প্রতিরোধ এবং সহযোগিতা প্রচারের জন্য সংগঠনটি তৈরি করা হয়েছিল; এটি প্রাথমিকভাবে 51 জন সদস্য ছিল।
এখন ১৯৩ জন সদস্য রাষ্ট্রের সাথে, জাতিসংঘের মুখোমুখি অনেক বিশেষজ্ঞরা বিশ্বাসযোগ্যতা সংকট হিসাবে বর্ণনা করেছেন। গুতেরেস পিছনে ঠেলাঠেলি করেছে, জোর দিয়ে “আমাদের মূল্যবোধগুলি কখনও বেশি প্রাসঙ্গিক ছিল না।”
রাশিয়ার রাষ্ট্রপতি ভ্লাদিমির পুতিন গত বছর ব্রিকসের একটি শীর্ষ সম্মেলনে গুতেরেসের সাথে বৈঠকের সময় বলেছিলেন যে জাতিসংঘকে বিশ্বব্যাপী পরিবর্তনের সাথে তাল মিলিয়ে রাখতে এবং উন্নয়নশীল দেশগুলির জন্য বৃহত্তর প্রতিনিধিত্ব সরবরাহ করার জন্য সংস্কার করা উচিত।
বৈশ্বিক প্রশাসনের প্রতিষ্ঠানগুলির সংস্কারের জন্য ভারতও সর্বাধিক উত্সাহজনক উকিলদের মধ্যে রয়েছেন, পররাষ্ট্রমন্ত্রী এস। জাইশঙ্কর জাতিসংঘের সাথে তুলনা করেছেন “একটি পুরানো সংস্থা” এটি বাজারের সাথে রাখছে না তবে এখনও “জায়গা দখল করা।”
