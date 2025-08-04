কেউ এটি চালু করতে চায়নি, তবে নেটফ্লিক্স যখন এটি অর্জন করেছিল, তখন এটি একটি বিশ্বব্যাপী সাফল্য ছিল

এটি 2018 সালে চিত্রায়িত হয়েছিল এবং সর্বদা আত্মপ্রকাশ করতে সমস্যা খুঁজে পেয়েছিল, তবে প্ল্যাটফর্মটি উদ্ধার করতে এসেছিল।
2018 সালে, ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রি ছিল আরও একটি বিশ্ব। এই মুহুর্তে, জ্যাকি চ্যান ই সিলভেস্টার স্ট্যালোন সর্বাধিক শক্তি সহ একটি অ্যাকশন মুভি তৈরি করতে একত্রিত এসেছিলেন, প্রাক্তন ব্যাগদাদএই সমস্ত শারীরিক প্রচেষ্টা সার্থক করার জন্য একটি ব্লকবাস্টার যথেষ্ট বড় হওয়ার আশা করছি। তবে স্ট্যালোন একটি সমস্যা -ল্যাডেন উত্পাদন থেকে বাঁচানোর জন্য সময়মতো নৌকাটি ভালভাবে ত্যাগ করেছিলেন।
স্ট্যালনের প্রস্থান কেবল তাদের প্রথম ধাক্কা ছিল। তারপরে তিনি মহামারী ও কূটনৈতিক দ্বন্দ্বের জীবনযাপন করেছিলেন, যা এমন একটি উত্পাদনকে আরও বিলম্ব করেছিল যা কেউ চালু করতে রাজি হয়নি। সংক্ষিপ্ত গল্পটি হ’ল এটি 2018 সালে চিত্রায়িত হয়েছিল এবং এটি 2023 অবধি আলো দেখেনি, তবে এই মুহুর্তগুলির মধ্যে আরও অনেক কিছু রয়েছে।
জন সিনা জ্যাকি চ্যানের সাথে সিনেমায় স্ট্যালোনকে প্রতিস্থাপন করতে এসে পৌঁছেছেন – যিনি এই মুহুর্তে তাঁর নাম পরিবর্তন করেছিলেন এবং হিসাবে পরিচিত ছিলেন প্রকল্প এক্স। তারা এটিকে চীন এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে একটি সহ -উত্পাদন হিসাবে কল্পনা করেছিল এবং দুর্দান্ত চীনা হিট হিসাবে প্রতিলিপি করার কথা ভেবেছিল ওল্ফ ওয়ারিয়র 2। ধারণাটি সুন্দর ছিল: দুটি সুপারস্টারের মাধ্যমে দুটি খুব শক্তিশালী বাজারে যোগদান করা। “এটি খুব বিশেষ হবে। আমরা কেবল একটি ভাল সিনেমা করব না, আমি অনেক কিছু শিখব”ঘোষিত দৃশ্য। তারা ৮০ মিলিয়ন ডলার দিয়ে চিত্রগ্রহণ করতে সক্ষম হয়েছিল, তবে এটি প্রায় তাকযুক্ত ছিল।
2019 সালে তাকে চালু করার কোনও পরিকল্পনা ছিল না – সেই সময় তিনি আবার নিজের নাম পরিবর্তন করেছিলেন এবং শিরোনামটি পেয়েছিলেন স্নাফু – এবং তারপরে 2020 এসেছিল এবং মহামারীটি আমরা সবাই জানি। ফিল্মটির চীনা শ্রোতার প্রয়োজন ছিল, তবে দেশের থিয়েটারগুলি এন…
মূল নিবন্ধটি অ্যাডোরোসিনিমায় প্রকাশিত
