‘কেউ জানে না’: ট্রাম্প বলবেন না যে তিনি ইরানের উপর আমাদের ধর্মঘট নিয়ে এগিয়ে যাবেন কিনা

“এটি বিশ্বের অন্যতম প্রাচীন সভ্যতা, ঠিক আছে?” ব্যানন খ্রিস্টান বিজ্ঞান মনিটরের স্পনসর করা একটি ইভেন্টে সাংবাদিকদের বলেছিলেন। “৯২ মিলিয়ন লোকের সাথে। এটি আপনি চারপাশে খেলেন এমন কিছু নয় You আপনাকে এটি দিয়ে ভাবতে হবে And এবং আমেরিকান জনগণকে বোর্ডে থাকতে হবে You আপনি কেবল এটি তাদের উপর ফেলে দিতে পারবেন না।”