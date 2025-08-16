‘কেউ 2’ চোখ $ 10 মিলিয়ন ডলার ‘অস্ত্র’ সপ্তাহের পিছনে শুরু করুন 2

বিকেলে আপডেট: বর্তমানে, নিউ লাইনের আসল হরর মুভি অস্ত্র দ্বিতীয় সপ্তাহান্তে -49% হ্রাস দেখছে $ 22m 3,450 সাইটে $ 6M এর দ্বিতীয় শুক্রবারের পরে। জ্যাচ ক্রেগারের উপর দশ দিনের নির্দেশিত, লিখিত এবং প্রযোজনা সিনেমা হিট হতে বাধ্য M 86m রবিবার দ্বারা।
ডিজনি ফ্রিকিয়ার শুক্রবার দেখছি ক $ 4.5m দ্বিতীয় শুক্রবার, ক $ 14M- $ 15m দ্বিতীয় ফ্রেম 3,975 এবং -48% এর দশ দিনের জন্য হ্রাস $ 55m। মূল 2003 মুভিটির দ্বিতীয় উইকএন্ড কিউমের শেষের পিছনে এই মোটটি -6% হবে যা তার রানটি 110.2 মিলিয়ন ডলারে শেষ করেছে।
ইউনিভার্সাল এর কেউ 2 এখনই দাঁড়িয়ে $ 9.25m প্রথম শুক্রবার প্লাস পূর্বরূপ পরে খোলার $ 3.8m 3,260 সাইটে।
ডিজনি/মার্ভেল স্টুডিওস ‘ কল্পনাপ্রসূত চার: প্রথম পদক্ষেপ 3,355 থিয়েটারগুলির চতুর্থ শুক্রবার রয়েছে $ 2.3mচতুর্থ সপ্তাহান্তে $ 8mরবিবারের মধ্যে চলমান কিউমের জন্য -49% $ 246.1 মি।
ইউনি/ড্রিম ওয়ার্কস অ্যানিমেশনের তৃতীয় সপ্তাহান্তে খারাপ ছেলেরা 2 হয় $ 5.7m-46%, চলমান মোট জন্য $ 55.4m 3,374 এ। এই মোটটি পিছনে -3% পিছনে থাকবে খারাপ ছেলেরা 17 দিনের মাধ্যমে। আজ $ 1.6m।
শুক্রবার সকাল: গ্রীষ্মটি নিচে নামছে এবং একমাত্র প্রধান স্টুডিও ওয়াইড এন্ট্রি এই বক্স অফিস ফ্রেমটি ইউনিভার্সালের বব ওডেনকির্ক অ্যাকশন মুভি কেউ 2যা করেছে $ 1.3 বৃহস্পতিবার পূর্বরূপ থেকে মিলিয়ন মিলিয়ন ২,৮০০ থিয়েটারে যা দুপুর ২ টায় শুরু হয়েছিল $ 25 এম 87 নর্থ ফিচার প্রযোজনা একটি মার্কেটপ্লেসে একটি 10 মিলিয়ন ডলার+ শুরু করার দিকে নজর দিচ্ছে যেখানে নতুন লাইনের অস্ত্র সাথে শাসন করা আশা করা হয় $ 20m+।
জ্যাচ ক্রেগার-নির্দেশিত অস্ত্র এর সাথে প্রথম সপ্তাহ শেষ হয় M 64mযা 17% পিছনে পাপী ‘ $ 77.5M এর প্রথম সপ্তাহ তবে 29% এগিয়ে বেরিয়ে যাওপ্রথম সপ্তাহে $ 49.8M এর। পাপী এটির রান শেষ হয়েছে $ 278.5m এবং বেরিয়ে যাও 176 মিলিয়ন ডলারে চূড়ান্ত হয়েছে। কিনা অস্ত্র একটি সামান্য ডিপ আলা আছে বেরিয়ে যাওএর দ্বিতীয় ফ্রেম (-15%) বা পাপী (-5%) আমরা শনিবারের ঘন হয়ে উঠলে আমরা জানব। পাপী এর দ্বিতীয় শনিবারে এটির প্রথমটি 14%দ্বারা একটি স্পাইক দেখেছি, যখন বেরিয়ে যাওদ্বিতীয় শনিবার 9%ডুবিয়ে। অস্ত্র‘বৃহস্পতিবার ছিল $ 4.06m, বুধবারের $ 4.4m থেকে 9% বন্ধ।
প্রথমটিতে কোনও পূর্বরূপ ছিল না কেউ নিউ ইয়র্ক সিটি এবং লস অ্যাঞ্জেলেসের সিনেমাগুলি কোভিড থেকে প্রায় দুই সপ্তাহ আগে পুনরায় খোলা হয়েছিল; সেই সিনেমাটি $ 6.8M এ খোলা এবং 27.5 মিলিয়ন ডলারে চূড়ান্ত হয়েছে। এখানে পূর্বরূপ কেউ 2 লায়ন্সগেটের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ চোরের ডেন: প্যান্টেরা, যা শুক্রবার $ 5.7M এবং 15 মিলিয়ন ডলার খোলার আগে বৃহস্পতিবার $ 1.35M পোস্ট করেছে। রাশিয়ার পরিচালক ইলিয়া নাইশুলার প্রথম পরিচালনা করেছিলেন কেউ কিস্তি, যখন টিমো তজাহজান্টো এখানে দ্বিতীয় খণ্ডে হেলমিং লাগাম নিয়েছে। ডেরেক কোলস্টাড এবং অ্যারন রবিন প্রাক্তন চরিত্রগুলির উপর ভিত্তি করে চিত্রনাট্য লিখেছিলেন।
দুর্দান্ত গ্রেড চালু কেউ 2: 82% প্রত্যয়িত তাজা সমালোচক এবং পচা টমেটোতে 92% শ্রোতা। এটি প্রথম কিস্তি থেকে খুব বেশি দূরে নয়, যা সমালোচক এবং শ্রোতাদের সাথে যথাক্রমে 84% এবং 94% করেছে।
সপ্তাহের জন্য শীর্ষ 5 বাকি নিম্নরূপ:
- অস্ত্র (এনএল/ডাব্লুবি) 3,202 থিয়েটার, থু $ 4.06 এম (-9%), ডব্লিউকে $ 64 এম, ডাব্লু কে/1
- ফ্রিকিয়ার শুক্রবার (ডিস) 3,975 থিয়েটার থু $ 2.1M (-13%), ডাব্লু কে $ 40.2m/ডাব্লু 1
- ফ্যান্টাস্টিক ফোর: প্রথম পদক্ষেপ (ডিস) 3,600 (-525) থিয়েটারগুলি, থু $ 1.45M (-12%) ডাব্লু $ 23.2m (-59%), মোট $ 238.2m/ডাব্লু কে 3
- খারাপ ছেলেরা 2 (ইউনি) 3,860 (+8) থিয়েটার, থু $ 1.1M (-17%) ডাব্লু $ 16.7 এম (-49%), মোট $ 49.7M/WK 2
- নগ্ন বন্দুক (PAR) 3,363 (+19) থিয়েটার, থু $ 867K (-12%), ডাব্লু কে $ 12.5M (-49%), মোট $ 37.1M/WK 2