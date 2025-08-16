কেজেডএন উত্তর কোস্টে ভয়াবহ সংঘর্ষ চারটি জীবন দাবি করেছে

শনিবার কোয়াজুলু-নাটাল উত্তর উপকূলে ডোকোডওয়েনি এবং আমাটিগুলুর মধ্যে এন 2-তে সংঘর্ষে চারজন নিহত হয়েছেন।
পরিবহন ও মানব বন্দোবস্ত বিভাগের মুখপাত্র এনডাবেজিনহলে সিবিয়া বলেছেন, সকাল সাড়ে ৮ টার দিকে দুর্ঘটনায় একটি হালকা মোটর গাড়ি এবং একটি ট্রাক জড়িত।
পরিবহন ও মানব বসতি মেক সিবোনিসো ডুমা দুর্ঘটনায় রোড ট্র্যাফিক ইন্সপেক্টর (আরটিআই) এর কাছ থেকে আপডেট পাওয়ার প্রত্যাশা করছিলেন, যা তিনজন পুরুষ এবং একজন মহিলার প্রাণহানি দাবি করেছিল, এবং ক্ষতিগ্রস্থ পরিবারগুলির প্রতি সমবেদনা প্রেরণ করেছিলেন, তিনি বলেছিলেন।
সিবিয়া বলেছিলেন যে এমইসি একটি সফল বহু -বিভাগীয় বাহিনী রোডব্লক সম্পর্কে একটি বিবৃতি জারি করার পরপরই এই দুর্ঘটনা ঘটেছিল যা মাতাল গাড়ি চালানোর জন্য বেশ কয়েকজন গাড়িচালককে গ্রেপ্তার করেছিল, চুরি হওয়া যানবাহন, মাদক এবং অন্যান্য অপরাধের অধিকারী ছিল।
“এমইসি অনুরোধ করেছে যে আমরা প্রদেশের মধ্য দিয়ে জীবন বাঁচাতে এবং রোড ট্র্যাফিক ইন্সপেক্টরটির দৃশ্যমানতা নিশ্চিত করার জন্য এবং বছরের শেষের দিকে এবং তার বাইরেও রাস্তা সুরক্ষা অভিযান বজায় রাখার জন্য প্রদেশের মাধ্যমে নন-বাজে আলুফাকওয়া এবং শূন্য সহনশীলতা পদ্ধতির তীব্রতর করেছি।”
