You are Here
কেটি প্রাইসের পিটার আন্দ্রের ডাক্তার স্ত্রী এমিলি এক্সপোজডের সাথে ‘ধ্বংসাত্মক’ ঝগড়া: অসাধারণ রেন্ট এবং ‘দ্বি-মুখী’ স্লুর প্রকাশিত হিসাবে প্রকাশিত হয়েছে যখন অভ্যন্তরীণরা কেটিকে হিংসার সত্যিকারের উত্স বলে বলে … এবং এমিলির অসাধারণ প্রতিক্রিয়া
News

কেটি প্রাইসের পিটার আন্দ্রের ডাক্তার স্ত্রী এমিলি এক্সপোজডের সাথে ‘ধ্বংসাত্মক’ ঝগড়া: অসাধারণ রেন্ট এবং ‘দ্বি-মুখী’ স্লুর প্রকাশিত হিসাবে প্রকাশিত হয়েছে যখন অভ্যন্তরীণরা কেটিকে হিংসার সত্যিকারের উত্স বলে বলে … এবং এমিলির অসাধারণ প্রতিক্রিয়া

প্রিন্সেস আন্দ্রে-এর ফ্লাই-অন-ওয়াল ডকুমেন্টারিটির একটি দৃশ্য অবশ্যই সবচেয়ে কঠোর, সেলিব্রিটি-ক্লান্ত ছদ্মবেশী কিছুটা টিয়ার চোখ রেখে গেছে।

এটি এমন একটি দৃশ্য যা অবশ্যই তাদের ভালবাসার সত্যতা এবং গভীরতা সম্পর্কে দর্শকদের যে সন্দেহ থাকতে পারে তা অবশ্যই পরিষ্কার করে দিয়েছে।

এতে এমিলি ম্যাকডোনাগ-৩ 36 বছর বয়সী এনএইচএস ডাক্তার যিনি দশ বছর ধরে গায়ক পিটার আন্দ্রে (৫২) এর সাথে বিবাহিত হয়েছিলেন-তাদের সারে ম্যানশনে প্রিন্সেসের 18 তম পার্টির জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছেন।

তিনি যখন দেওয়ালে শৈশবের ছবিগুলি পিন করেন, এমিলি স্মরণ করিয়ে দিতে শুরু করেন: ‘এটি তাদের সকলের দিকে তাকিয়ে আসলে আবেগময়। আমার মাথায়, তিনি এভাবেই আছেন, ‘তিনি বলেন, সাত বছর বয়সী রাজকন্যার ছবি ধরে।

‘সে আমার কোলে তার থাম্বটি চুষতে চুষে ঘুমিয়ে পড়ত, তোমার কি মনে আছে, পিট? সে ঠিক ছিল…। আহহহ। ‘

আহহ প্রকৃতপক্ষে। এমিলির বয়স 23 বছর বয়সে যখন তিনি অত্যন্ত কৃতজ্ঞ এবং চাপযুক্ত ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন তখন এটি লক্ষ্য করা উচিত: প্রিন্সেসের পরে দু’জন এবং তার ভাই জুনিয়র, ফোর, পিটারের তাদের মা, ওয়েওয়ার্ড গ্ল্যামার মডেল কেটি দামের কাছ থেকে বিবাহবিচ্ছেদের পরে।

তবুও এটি এমন একটি ভূমিকা যা তিনি স্পষ্টভাবে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করেন এবং এতে দক্ষতা অর্জন করেছেন। পিটারের ঘনিষ্ঠ উত্স হিসাবে এবং এমিলি আমাকে বলেছেন: ‘এমিলি উত্কৃষ্ট, সুশিক্ষিত এবং কিছুটা পুরানো আত্মা। তিনি লাইমলাইট খুঁজছেন না, তিনি কেবল পিটার আন্দ্রে প্রেমে পড়েছিলেন।

‘তিনি সর্বদা জুনিয়র এবং প্রিন্সেসকে অবিশ্বাস্যভাবে গুরুত্ব সহকারে ধাপে মম হিসাবে তাঁর ভূমিকা নিয়েছেন।’

এমিলি ম্যাকডোনাগ (৩,) প্রিন্সেস এবং জুনিয়র আন্দ্রে'র ধাপে মম হয়েছিলেন যখন তিনি প্রেমে পড়েছিলেন এবং পরে বিবাহ করেছিলেন, পিটার আন্দ্রে

এমিলি ম্যাকডোনাগ (৩,) প্রিন্সেস এবং জুনিয়র আন্দ্রে’র ধাপে মম হয়েছিলেন যখন তিনি প্রেমে পড়েছিলেন এবং পরে বিবাহ করেছিলেন, পিটার আন্দ্রে

প্রিন্সেসের নতুন টিভি শোয়ের একটি সংবেদনশীল দৃশ্যে এমিলি স্মরণ করিয়ে দিয়ে শুরু করে: 'আমার মাথায়, তিনি এইভাবেই,' প্রিন্সেসের ছবি ধরে, সাত বছর বয়সী

প্রিন্সেসের নতুন টিভি শোয়ের একটি সংবেদনশীল দৃশ্যে এমিলি স্মরণ করিয়ে দিয়ে শুরু করে: ‘আমার মাথায়, তিনি এইভাবেই,’ প্রিন্সেসের ছবি ধরে, সাত বছর বয়সী

2019 সালে এমিলির তাদের লালন -পালনের অংশটি অনস্বীকার্য হয়ে ওঠে যখন পিটারকে পুরো হেফাজত দেওয়া হয়েছিল। এক বছর আগে, বাচ্চারাও তার সাথে পুরো সময়ের সাথে ছিল যেমন কেটি, যেমনটি তিনি বলেছিলেন, তৃতীয় বিবাহবিচ্ছেদের সময় ‘কিছুটা গণ্ডগোল’।

এর পর থেকেই কেটি – যিনি অসংখ্য কসমেটিক পদ্ধতি ছিলেন, তাকে তিনবার দেউলিয়া ঘোষণা করা হয়েছিল এবং আত্মহত্যার চেষ্টার পরে প্রাইরিতে সময় ব্যয় করেছিলেন – আসলে ‘বন্য আচরণের’ কারণে পিতামাতার কাছে অযোগ্য বলে মনে করা হয়েছিল, এবং একটি পারিবারিক আদালত তাদের বাবার সুরক্ষার জন্য পূর্ণ হেফাজত প্রদান করেছিলেন। পিটার গত সপ্তাহে একটি এক্সোরিয়েটিং সোশ্যাল মিডিয়া পোস্টে এই উদ্ঘাটন করেছিলেন।

47 বছর বয়সী কেটি পিটারকে শান্তির আলোচনায় অংশ নেওয়ার আহ্বান জানিয়েছিলেন, দাবি করেছেন যে রাজকন্যা তাদের কলহের মধ্যে ‘অন্যায়ভাবে’ টেনে নিয়েছে।

কয়েক ঘন্টা পরে পিটার ক্রুদ্ধভাবে গল্পটির দিকটি ভাগ করে নিলেন: ’16 বছর ধরে আমি আমার প্রাক্তন স্ত্রী এবং তার পরিবারের কাছ থেকে বারবার মিথ্যা কথা বলে আমার বাচ্চাদের এবং প্রিয়জনদের প্রতি শ্রদ্ধার বাইরে চুপ করে রেখেছি, তবে নীরব থাকা অবিশ্বাস্যভাবে হতাশাব্যঞ্জক হয়েছে। আজ শেষ।

‘আমার বাচ্চাদের কল্যাণ এবং থাকার ব্যবস্থা সম্পর্কে সর্বশেষ মন্তব্যগুলি আমাকে রেকর্ডটি সোজা করতে বাধ্য করে। ভাল-নথিভুক্ত কারণে এবং তাদের সুরক্ষার জন্য, জুনিয়র এবং প্রিন্সেস 2018 সালে আমার যত্নে এসেছিল।

‘2019 সালে, পরিবার আদালত এই ব্যবস্থাটি কার্যকর করার জন্য আইনত বাধ্যতামূলক আদেশ জারি করেছিল। আমার বাচ্চাদের প্রতি শ্রদ্ধার বাইরে আমি এর আগে কখনও প্রকাশ করি নি। ‘

তাদের ২০০৯ এর বিবাহবিচ্ছেদের আফটার শকগুলি আজও অনুভূত হচ্ছে বলে বিশ্বাস করা শক্ত।

গুঞ্জন শব্দ চেজ আন্দ্রে 'সীমানা' - পিটার এবং এমিলি তাদের সেট করেছেন এবং বাচ্চাদের তাদের সম্মান করবেন বলে আশা করছেন, কেটি হিন্দ লিখেছেন

গুঞ্জন শব্দ চেজ আন্দ্রে ‘সীমানা’ – পিটার এবং এমিলি তাদের সেট করেছেন এবং বাচ্চাদের তাদের সম্মান করবেন বলে আশা করছেন, কেটি হিন্দ লিখেছেন

এমিলি এবং রাজকন্যার মধ্যে ঘনিষ্ঠ বন্ধনটি ফ্লাই-অন-দ্য ওয়াল সিরিজে স্পষ্ট হয়, প্রিন্সেস ডায়রিস

এমিলি এবং রাজকন্যার মধ্যে ঘনিষ্ঠ বন্ধনটি ফ্লাই-অন-দ্য ওয়াল সিরিজে স্পষ্ট হয়, প্রিন্সেস ডায়রিস

তবে কেটি প্রাইস একবার এমিলিকে 'দ্বি-মুখী' এবং একটি 'জঘন্য ব্যক্তি' ব্র্যান্ড করেছিলেন একটি মর্মাহত অনলাইন রেন্টে

তবে কেটি প্রাইস একবার এমিলিকে ‘দ্বি-মুখী’ এবং একটি ‘জঘন্য ব্যক্তি’ ব্র্যান্ড করেছিলেন একটি মর্মাহত অনলাইন রেন্টে

এই দম্পতি আইটিভি রিয়েলিটি শো আই আই এ সেলিব্রিটি 2004 সালে সাক্ষাত করেছিলেন এবং পরের বছর বিয়ে করেছিলেন। ২০০৯ সালের মধ্যে, পিট প্রতারণার কেটিকে সন্দেহ করার পরে এটি পুরোপুরি শেষ হয়েছিল – এমন কিছু যা তিনি সর্বদা অস্বীকার করেছিলেন। কেটি আরও দু’বার বিয়ে করতে এবং বিবাহবিচ্ছেদ করতে গিয়েছিলেন এবং আরও দুটি সন্তান ছিলেন, জেট, 12, এবং বানি, 11।

২০১০ সালে পিটার এমিলির সাথে দেখা করেছিলেন তার সার্জন বাবা পিটার পরিবারের সাথে বন্ধুত্ব করেছিলেন এবং তারিখে তাকে জিজ্ঞাসা করার আগে এমিলির বাবার সাথে কথা বলেছিলেন। তারা ২০১২ সালে তাদের সম্পর্কের সাথে প্রকাশ্যে গিয়েছিল এবং তাদের মেয়ে আমেলিয়া জানুয়ারী 2014 সালে জন্মগ্রহণ করেছিল।

পরের বছর তিনি সোমারসেটে তার নিজের শহর টাউনটনের শহর ছেড়ে পিটারের সাথে যেতে এবং আনন্দের সাথে পদক্ষেপের মায়ের ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন, দ্রুত তার বাচ্চাদের প্রেমে পড়েছিলেন।

তারা একটি ছেলে থিও, আট এবং অন্য কন্যা আরবেলা, একটিতেও গিয়েছিল।

এমিলি কেটির সম্পূর্ণ বিপরীত ছিল এবং নিশ্চিত করেছিল যে বাচ্চাদের কঠোর কিন্তু প্রেমময় লালন -পালনের ব্যবস্থা রয়েছে। টেবিলে কোনও ফোন ছিল না এবং কোনও বয়ফ্রেন্ড বা গার্লফ্রেন্ডকে থাকতে দেওয়া হয়নি।

প্রকৃতপক্ষে, গুঞ্জন শব্দটি চেজ আন্দ্রে ‘সীমানা’ – পিটার এবং এমিলি তাদের স্থাপন করেছে এবং বাচ্চাদের তাদের সম্মান করবে বলে আশা করে।

একজন অন্তর্নিহিত বলেছেন, ‘তারা এই বাচ্চাদের এত ভালভাবে প্যারেন্ট করেছে।’ ‘তারা কোনও বাজে কথা নেয় না, এটি সমস্ত আচরণ এবং শ্রদ্ধার বিষয়ে।’

প্রিন্সেসের সাথে এমিলির বিশেষ সম্পর্কটি তার পুরো শো জুড়ে স্পষ্ট ছিল। উদাহরণস্বরূপ, পর্বে দুটি রাজকন্যা আইবিজার একটি ফ্যাশন শোতে মডেলটিতে আমন্ত্রিত হয়। তিনি এমিলির সুযোগটি নিয়ে আলোচনা করছেন যিনি তাকে আশ্বস্ত করেন যে তিনি দুর্দান্ত হবেন এবং কিছু মডেলিংয়ের পরামর্শ দিচ্ছেন।

তিনি বলেছেন: ‘আমার মনে আছে যে কেউ আমাকে একবার বলেছিল, আপনি ভাবতে পেরেছেন যে আপনি আপনার মাথায় একটি বই পেয়েছেন।’ রাজকন্যা তখন এমিলি এবং পিট ওয়াচ হিসাবে তার মাথায় ফোন দিয়ে একটি ক্যাটওয়াক করে।

এবং প্রিন্সেসের 18 তম জন্মদিনে দৌড়াতে আরও বেশি স্পর্শকাতর দৃশ্য রয়েছে যেমন এমিলি যখন প্রিন্সেসকে তার দলের জন্য প্রস্তুত হতে সহায়তা করে।

সূত্রটি আরও যোগ করেছে: ‘এমিলি প্রিন্সেস এবং জুনিয়রকে নিয়ে খুব গর্বিত। পিটের সাথে তিনি উভয়ের জন্য একটি দুর্দান্ত, সুখী এবং স্থিতিশীল হোম লাইফ তৈরি করতে তার ক্ষমতায় সমস্ত কিছু করেছেন। ‘

তবে এটি সবই মসৃণ নৌযান হয়নি। এমিলি প্রায়শই কেটির ক্রোধ সহ্য করেছেন এবং মনে করা হয় যে রাজকন্যার একটি খনন করা হচ্ছে একটি ‘মধ্যবিত্ত প্রভাবক’ তৈরি করা হয়েছিল তার দিকে। পরিবারের এক বন্ধুকে মুশকিল করে, ‘কেটি অবশ্যই এমিলিকে তার মেয়ের সাথে এত ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রাখার জন্য এতটা vious র্ষা করতে হবে।’

2022 সালে কেটি এমিলির বৈশিষ্ট্যযুক্ত একটি এনএইচএস ম্যাগাজিনের কভার পোস্ট করেছিলেন, তাকে ‘ঘৃণ্য ব্যক্তি’ ব্র্যান্ডিং করেছিলেন। এক বিস্ময়কর অভিলাষে কেটি বলেছিলেন: ‘এমিলি আপনি নন এবং কখনই আমার বাচ্চাদের পিতা-মাতা হবেন না তাই আপনার নিজের ব্যবসায় মনে রাখবেন না, আপনি এতটাই দ্বি-মুখী এবং অবশ্যই আপনি জনসাধারণের কাছে চিত্রিত ব্যক্তি নন।

‘আমি মনে করি আপনি একজন ঘৃণ্য ব্যক্তি তাই আমার জীবনে হস্তক্ষেপ করার চেষ্টা বন্ধ করুন’ ‘

পোস্টটি দ্রুত মুছে ফেলা হয়েছিল তবে শব্দগুলি অবশ্যই স্তব্ধ হয়ে গেছে।

আমার উত্স যোগ করেছে: ‘এমিলি সর্বদা একটি মর্যাদাপূর্ণ নীরবতা রেখেছে এবং এটি কখনই পরিবর্তন হতে পারে না।

‘তার প্রধান অগ্রাধিকার হ’ল পিট এবং শিশুরা। তিনি সর্বদা তাদের প্রথমে রাখবেন। গত সপ্তাহ বা তারও বেশি সময় ধরে যা ঘটেছিল তা ভয়াবহ। এটি এমন সময় হওয়া উচিত ছিল যে পুরো পরিবার রাজকন্যা উদযাপন করেছিল; পুরো পরিস্থিতি ধ্বংসাত্মক।

‘এবং সবচেয়ে বড় প্রভাব রাজকন্যা এবং জুনিয়রের উপর। পিট এবং এমিলি সর্বদা রাজকন্যা এবং জুনিয়র উভয়কে রক্ষা করতে পারে এমন সমস্ত কিছু করেছে এবং তারা সর্বদা করবে ”

Source link

Share
Facebook Twitter Pinterest Linkedin

Related Posts

মন্তব্য করুন

আপনার ই-মেইল এ্যাড্রেস প্রকাশিত হবে না। * চিহ্নিত বিষয়গুলো আবশ্যক।