You are Here
কেট গোসেলিন গুজব অস্বীকার করেছেন যে তিনি তার বাচ্চাদের কলেজের অর্থ চুরি করেছেন
News

কেট গোসেলিন গুজব অস্বীকার করেছেন যে তিনি তার বাচ্চাদের কলেজের অর্থ চুরি করেছেন

নতুনআপনি এখন ফক্স নিউজ নিবন্ধ শুনতে পারেন!

ক্যামেরাগুলি ঘূর্ণায়মান বন্ধ হওয়ার পর থেকে কেট গোসেলিন সোজা রেকর্ডটি সেট করে এবং গুজবগুলিতে গুলি চালাচ্ছে যা তাকে অনুসরণ করেছে।

প্রাক্তন “জোন অ্যান্ড কেট প্লাস 8” তারকা একটি স্পষ্ট মুহুর্তের সময় খুলেছিলেন এবং তার সম্পর্কে ভুল ধারণাটি সম্বোধন করেছিলেন যা তিনি পরিষ্কার করতে চেয়েছিলেন।

শুক্রবার রাতে টিকটোক লাইভ চলাকালীন গোসেলিন বলেছিলেন, “আমি আমার বাচ্চাদের কলেজের অর্থ চুরি করেছি।

কেট গোসেলিন তার বাচ্চারা কলেজে যাওয়ার পরে অস্বাস্থ্যকর মোকাবিলার প্রক্রিয়াগুলিতে স্বীকার করেছেন

কেট গোসেলিন তার বাচ্চাদের কলেজের অর্থ চুরি করা এবং কন্যা হান্না থেকে একটি স্পষ্ট টিকটোক লাইভ চলাকালীন বিবৃত করার বিষয়ে গুজবকে সম্বোধন করেছেন। (নোয়েল ভাস্কেজ/গেটি চিত্র)

আটজনের 49 বছর বয়সী মাও আরও একটি অভিযোগ বন্ধ করে দিয়েছেন-যে তিনি সাম্প্রতিক বছরগুলিতে প্রাক্তন স্বামী জোন গোসেলিনের সাথে থাকতে বেছে নেওয়া সেক্সটুপলেটগুলির মধ্যে অন্যতম কন্যা হান্না থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছেন।

“হান্না আমাকে টেক্সট করছে,” গোসেলিন বলেছিলেন। “প্রথমত, হান্না এবং আমি কথা বলি না এমন ভুল ধারণাটি – আমাদের সর্বদা … হান্না এবং আমি সবসময় কথা বলেছি। তিনি এসে এসে দেখেন, তিনি সব সময় বাচ্চাদের সাথে যোগাযোগ করেন। সত্য নয়।”

তিনি স্বীকার করেছেন যে তিনি “ভুল ধারণা নিয়ে এগিয়ে যেতে পারেন, তবে এই দু’জনই মনে রেখেছিলেন।”

প্রাক্তন “জোন অ্যান্ড কেট প্লাস 8” তারকা কেট গোসেলিন বাচ্চাদের কলেজের তহবিল গ্রহণের বিষয়টি অস্বীকার করেছেন এবং নিশ্চিত করেছেন যে তিনি তার প্রাক্তন স্বামীর সাথে বসবাসকারী তার মেয়ে হান্নার সাথে যোগাযোগ বজায় রেখেছেন। (ডোনা সোভেনেভিক/ডিজনি সাধারণ বিনোদন সামগ্রী)

কেটের মন্তব্যগুলি তার বর্তমান প্রতিদিনের জীবনে এক ঝলক দেওয়ার পরে আসে, যার মধ্যে পেডিয়াট্রিক নার্স হিসাবে 12 ঘন্টা শিফট কাজ করা অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

কেট গোসেলিন রিয়েলিটি টিভি ভাগ্য অদৃশ্য হওয়ার পরে 12 ঘন্টা নার্সিং শিফটকে হতাশায় কাজ করে

“আজ একটি ব্যস্ত দিন ছিল, এটি ছিল আরও 12 ঘন্টা দিন,” কেট এই মাসের শুরুর দিকে টিকটকে তার অনুগামীদের বলেছিলেন।

“এবং তাই এখন আমি আগামীকাল সকালে আবার কাজ করি, তাই আমার খাবারগুলি ডিশ ওয়াশারে বোঝাই করে … যাতে আমি বিছানায় গিয়ে খুব তাড়াতাড়ি উঠে আবার এটি করতে পারি,” তিনি আরও বলেছিলেন।

“জোন অ্যান্ড কেট প্লাস 8” তারকা কন্যা হান্নার কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন দাবিও সম্বোধন করেছিলেন। (রবিন রোসলুন্ড / গেটি চিত্র)

বেশ কয়েকজন লোক মন্তব্যে তার কাজের নৈতিকতার প্রশংসা করার সময়, একজন অনুরাগী তাকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন যে তিনি এই শোতে কাজ করা সমস্ত আয়কে কী ঘটেছে।

“সত্যি কথা? 8 টি বাচ্চা, কলেজ তহবিল সরবরাহ করে যা আমি তাদের সমস্ত কলেজ এবং আরও বেশি এবং আইনজীবীদের covered েকে রেখে গর্বিত। “দু: খিত বিসি আমার বাচ্চারা আরও অনেক বেশি সঞ্চয় করতে পারে এবং যদি আইনজীবীদের জন্য না হয় তবে আমি অবসর গ্রহণ করতে পারি It’s এটি ঠিক আছে I’m

বিনোদন নিউজলেটারের জন্য সাইন আপ করতে এখানে ক্লিক করুন

প্রাক্তন রিয়েলিটি তারকা প্রথমে জাতীয় মনোযোগ অর্জন করেছিলেন যখন তিনি হিট টিএলসি শো, “জন অ্যান্ড কেট প্লাস 8” তে উপস্থিত হয়েছিলেন, যা তিনি এবং জোন তাদের আটটি সন্তানকে কীভাবে পরিচালনা করেছিলেন তা দীর্ঘস্থায়ী করেছিলেন, যার মধ্যে একটি সেট যমজ এবং সেক্সটুপ্লেটগুলির একটি সেট অন্তর্ভুক্ত ছিল।

২০০৯ সালে দম্পতির বিবাহবিচ্ছেদ এটিকে শেষ করার আগে ২০০ 2007 থেকে ২০০৯ সাল পর্যন্ত শোটি বাতাসে ছিল। কেট তখন শোয়ের স্পিন-অফ, “কেট প্লাস 8” তে অভিনয় করেছিলেন যা দেখিয়েছিল যে একক মা হিসাবে তার জীবন কেমন ছিল।

ফক্স নিউজ অ্যাপ্লিকেশন পেতে এখানে ক্লিক করুন

ফক্স নিউজ ডিজিটালের ব্রি সিটসন এবং লরি বাশিয়ান এই প্রতিবেদনে অবদান রেখেছেন।

স্টিফানি জিয়াং-পোনন ফক্স নিউজ ডিজিটালের একটি বিনোদন লেখক। গল্পের টিপস স্টেফানি.গিয়া @fox.com এবং টুইটারে প্রেরণ করা যেতে পারে: @এসজিআইএএনজিপাউনন।

Source link

Share
Facebook Twitter Pinterest Linkedin

Related Posts

মন্তব্য করুন

আপনার ই-মেইল এ্যাড্রেস প্রকাশিত হবে না। * চিহ্নিত বিষয়গুলো আবশ্যক।