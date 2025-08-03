কেনসিংটনের বাজারে ছুরিকাঘাতে গুরুতর আহত ব্যক্তি

চল্লিশের দশকের এক ব্যক্তিকে কেনসিংটনের বাজারে ছুরিকাঘাতের পরে একটি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল।
টরন্টো পুলিশ জানিয়েছে, রবিবার সকাল 5 টার দিকে অফিসাররা বেলভ্যু অ্যাভে। ডেনিসন স্কয়ার এলাকায় নেমে এসেছিলেন যেখানে তারা আহত ছুরিকাঘাতের শিকারকে দেখতে পেলেন।
তারা তাঁর অবস্থাকে সমালোচনামূলক হিসাবে বর্ণনা করেছেন, জরুরি কর্মীরা তাকে চিকিত্সার জন্য একটি হাসপাতালে নিয়ে যান।
পুলিশ বলছে যে আক্রমণকারী “অসামান্য” ছিল বলে কোনও গ্রেপ্তার করা হয়নি।
ছুরিকাঘাত:
বেলভ্যু অ্যাভে এবং ডেনিসন এসকিউ
4:59 এএম
-ছুরিকাঘাত করা একজন ব্যক্তির প্রতিবেদন
-পোলিস ও/এস
গুরুতর ছুরিকাঘাতের ক্ষত সহ এক পুরুষ
-ভিকটিম ইমারভ রানের মাধ্যমে হাসপাতালে স্থানান্তরিত
-গুরুতর অবস্থায় ভিক্টিম
-অ্যাসপেক্ট এখনও অসামান্য
-এলাকায় পুলিশ উপস্থিতি
রাস্তা বন্ধ:
ওয়েলস…
– টরন্টো পুলিশ অপারেশনস (@টিপিএসোপারেশনস) আগস্ট 3, 2025