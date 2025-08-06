কেনান থম্পসন এবং অ্যালিসন জ্যানি লাস কালচারিস্টাস সংস্কৃতি পুরষ্কারে সম্মানিত

ম্যাট রজার্স এবং বোয়েন ইয়াংয়ের লাস কালচারিস্টাস সংস্কৃতি পুরষ্কারগুলি ব্র্যাভোতে তাদের স্প্ল্যাশে আত্মপ্রকাশ করেছিল, কেনান থম্পসন এবং অ্যালিসন জ্যানিকে বিশেষ ট্রফি দিয়ে সম্মান করে।
পুরষ্কার শো যা উদযাপন সংস্কৃতি সম্মানিত Snl টাইটান অফ কালচার অ্যাওয়ার্ডের সাথে স্টার, যখন জ্যানিকে লাইফটাইম অফ কালচার অ্যাওয়ার্ড উপস্থাপন করা হয়েছিল।
প্রাক্তন Snl সহ-তারকা এইডি ব্রায়ান্ট থম্পসনকে প্রশংসার সাথে উপস্থাপনের জন্য অরফিয়াম থিয়েটারে মঞ্চ নিয়েছিলেন।
থম্পসন তার ট্রফির রঙ উল্লেখ করে মঞ্চটি গ্রহণের সময় কৌতুক করেছিলেন, “কালো মানুষটিকে কালো মানুষ দিন।”
থম্পসনের ক্লিপ প্যাকেজটিতে নিকেলোডিয়নে তাঁর দিনগুলি থেকে দৃশ্যগুলি অন্তর্ভুক্ত ছিল সব এবং কেনান ও কেলপাশাপাশি এনবিসি দেরী-রাতের স্কেচ শোতে তাঁর সময়।
“আপনাকে অনেক ধন্যবাদ, বাহ! এটি আশ্চর্যজনক! হ্যাঁ, এটি আমি, থিসিয়ান কেনান থম্পসন। আপনি আমার কাজ থেকে আমাকে জানেন, তবে ‘টুইডল-ডি-ডু,’ ‘কী?!’, ‘শাট আপ!’, ‘না! আমার গুচি জুতো!’, এবং” ওওহ-উই, “এর সাথে সীমাবদ্ধ নয়, ‘,’ না!” “
তিনি আরও বলেছিলেন, “লাস কালচারিস্টাস সংস্কৃতি পুরষ্কার জিততে আমার পক্ষে এটি সত্যই সত্য। Snl 10 বছর ধরে। এবং এটি আমার চেয়ে মাত্র 190 বছর কম। আমি চিরকাল তোমার টিভিতে ছিলাম। আমি আরও বেশি দিন আপনার হৃদয়ে থাকব, আমি আশা করি। “
জ্যানিকে তার পুরষ্কারের সাথে উপস্থাপন করার জন্য, ক্রিস্টেন উইগ নিজেই মঞ্চটি গ্রহণ করেছিলেন, বনাম এমন একটি চরিত্র যা তিনি শোতে আগে খেলতে পারেন বা নাও পারেন, যাকে বলা হয়েছিল যে তিনি রিডলারের সেক্রেটারি ছিলেন।
“আমি মনে করি না আমার জীবনে আরও ভাল কিছু ঘটবে। এটি অসাধারণ ছিল। আমি কি কেবল বলতে পারি যে ৩০ বছর পরে, আমি শেষ পর্যন্ত একটি পুরষ্কার পাওয়ার জন্য আগ্রহী… এটি কোনও প্যান্ট না পরেও গ্রহণ করার যোগ্য,” জ্যানি তার পুরষ্কার গ্রহণের সময় বলেছিলেন। “বোয়েন এবং ম্যাট, আজ রাতে আমাকে থাকার জন্য আপনাকে অনেক ধন্যবাদ। আপনি সংস্কৃতিতে আপনার প্রভাব সম্পর্কে ভাবতে ভাবতে সত্যিই বসে থাকেন না। তবে আপনাকে এবং এই খুব স্পার্কলি অ্যাওয়ার্ড – এটি চ ** কিং গর্জিয়াস! আমি এটি একটি টুপি হিসাবে পরতে পারি – আমি এখানে থাকার জন্য ক্রিস্টেনকে (ডাব্লুআইআইজি) ধন্যবাদ জানাতে চাই। তার সাথে কাজ করা। পাম রয়্যালআপনারা সবাই জানেন – তিনি যাদু এবং আমি আজ রাতে এখানে থাকার বিষয়ে তাকে খুব ভালবাসি ””
তিনি অব্যাহত রেখেছিলেন, “আমি একটি অবিশ্বাস্যভাবে ভাগ্যবান জীবন কাটিয়েছি এবং আমি অনেক আশ্চর্যজনক ব্যক্তি এবং একজন পরকীটের সাথে কাজ করার সুযোগ পেয়েছি – তবে গুরুত্ব সহকারে, আমি সর্বদা বলেছি যে অভিনয় একটি দল খেলা, এবং শিল্পীদের একটি সম্প্রদায়ের সাথে একটি দলে কাজ করে কাজ করা আমার কল্পনাও করতে পারে এমন কিছু লোকের চেয়ে বেশি আনন্দ নিয়ে আসে এবং আমার কাজকে স্বীকৃতি দেওয়া হয়”
এখন আসুন আমরা সবাই মনে রাখি যে জেমি লি কার্টিস কীভাবে নীচের ভিডিওতে পুরষ্কার শোয়ের রেড কার্পেটে অ্যালিসন জ্যানিকে স্বাগত জানিয়েছেন।