কেনিয়া এবং কলমের ওজন বিয়ে করার পরিকল্পনা আছে? এটি গায়ককে জবাব দেয়


যদিও এর মধ্যে রোম্যান্স কেনিয়া ওএস এবং কলমের ওজন এটি সামাজিক নেটওয়ার্কগুলিতে উদযাপন এবং মন্তব্যের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে, গায়ক এটি পরিষ্কার করে দিয়েছিলেন যে, আপাতত কোনও বিয়ের পরিকল্পনা নেই এবং তাদের সম্পর্কের প্রক্রিয়া এবং ছন্দের প্রতি শ্রদ্ধা চেয়েছিলেন।

এই দম্পতি ২০২৫ সালের ফেব্রুয়ারিতে তাঁর আদালতকে নিশ্চিত করেছেন এবং তার পর থেকে তিনি ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম, জনসাধারণের উপস্থিতি এবং আন্তর্জাতিক ভ্রমণে বিভিন্ন মুহুর্ত ভাগ করে নিয়েছেন।

জুনে, সম্ভাব্য বিবাহের প্রতিশ্রুতি সম্পর্কে গুজব ছড়িয়ে পড়েছিল যখন ভক্তরা লক্ষ্য করলেন যে দোভাষী “মিটার রিকা “তার বাম হাতে একটি সন্দেহজনক রিং লাগছিল। একটি গির্জার পরিদর্শন সহ তাদের একটি ভ্রমণের সময় তোলা ছবিগুলি আরও জল্পনা কল্পনা করেছিল।

যাইহোক, মেক্সিকো সিটির বিমানবন্দরে প্রেসের সাথে সাম্প্রতিক এক বৈঠকে, যখন তারা সত্যই বেদীর দিকে যাওয়ার পরিকল্পনা করছেন কিনা তা নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়েছিল, কেনিয়া হেসে সাড়া দিয়েছিল: “ওহ, আমাকে কেন চাপ? তারা আমাকে চাপ দেয় না, ছেলেরা।”

তারা বর্তমানে বাস করে এমন মঞ্চটি ব্যাখ্যা করার সময় গায়কটি পরিষ্কার ছিল: “আমি সত্যিই খুব প্রেমে আছি। আমি মনে করি এটি এমন একটি সম্পর্ক যেখানে আমরা দম্পতি হিসাবে খুব প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।”

তিনি বলেছিলেন যে তারা কেবল তাদের কোর্টশিপ উপভোগ করছেন এবং তিনি এবং হাসান এমিলিও কাবান্ডে লাইজা, ওজন ওজনের আসল নাম, সামান্যই কিছুটা অগ্রগতির বিষয়ে সচেতন। “সত্যটি হ’ল আমরা একে অপরকে অনেক ভালবাসি এবং আমরা প্রতিদিন এবং প্রতিটি মুহুর্ত উপভোগ করছি,” তিনি যোগ করেছেন।

একটি পরিবার গঠনের সম্ভাবনা সম্পর্কে, কেনিয়া হেসে প্রকাশ করেছিলেন: “God শ্বর, কী ছেলেরা” এবং যোগ করেছেন যে তিনি ভবিষ্যতে একজন মা হিসাবে দেখেন।

তিনি তার প্রেমিককে কতটা ভালবাসেন, যাকে তিনি তাকে “ব্লু প্রিন্স” বলে অভিহিত করেছেন তা প্রদর্শন করার জন্য এই গায়ক সাক্ষাত্কারে সুযোগটি মিস করেন না।

“লেডি গাগা” এর পিছনে কণ্ঠের আগের রোম্যান্সের বিপরীতে তিনি নিজেকে একটি স্থিতিশীল দম্পতি হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করেছেন বলে তার সম্পর্ক মনোযোগ আকর্ষণ করেছে।

জুনে, ওজন ওজনের 26 তম জন্মদিনের সময়, কেনিয়া তাঁর এবং তার পরিবারের সাথে উদযাপন করেছিলেন, এমন একটি মুহুর্ত যা অত্যন্ত উত্তেজনাপূর্ণ হিসাবে বর্ণনা করেছিল। তাঁর মা -ইন -লু, রুবি লাইজা দাজের কথা বলার সময় তিনি বলেছিলেন: “আমি তাকে ভালবাসি আমি তার সাথে অবিশ্বাস্য হয়ে উঠি, এটি আমার সাথে খুব সুন্দর। কিছুই না, আপনার পরিবারকে ধন্যবাদ যে তারা আমার সাথে খুব সুন্দর হয়েছে। “

তদুপরি, তিনি তাকে “সুদৃশ্য” মহিলা হিসাবে বর্ণনা করেছেন, তিনি তার সাথে অর্জন করেছেন এমন নৈকট্য দেখিয়েছেন।

