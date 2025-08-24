কেনেডি: সেরেনা উইলিয়ামসের লজ্জা! তিনি প্রেসক্রিপশন অ্যানোরেক্সিয়া ড্রাগে নিজেকে অনাহারে থাকতে পারেন। তবে এই পুট্রিড স্টান্ট প্রমাণ করে যে তিনি এখনও একটি লোভী জন্তু

সেরেনা উইলিয়ামস যুক্তিযুক্তভাবে সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ মহিলা অ্যাথলেট। তার দক্ষতা, শক্তি এবং বিপণনযোগ্যতা তাকে একটি সাংস্কৃতিক শক্তি তৈরি করেছে যারা টেনিসকে অতিক্রম করে।
এ কারণেই তার সর্বশেষ অংশীদারিত্ব, পিপল ম্যাগাজিনের জন্য একটি চকচকে ফটো শ্যুট দিয়ে চালু করা, এটি এতটাই ঘৃণ্য।
সেরেনা উপস্থিত হয়েছিলেন, তার টেনিস স্কার্টের এক ইঞ্চির মধ্যে এয়ার ব্রাশ করেছিলেন, তার পেটে এবং উরুতে একটি জিএলপি -১ ড্রাগ বন্দুক করেছিলেন, যখন তার দ্বিতীয় কন্যা সন্তানের জন্ম দেওয়ার পরে পাউন্ড ছড়িয়ে দেওয়ার সর্বজনীন অসুবিধাটি হতাশ করে।
“আমি যতই প্রশিক্ষণ দিয়েছি তা বিবেচনা না করেই আমি যে পরিমাণ ওজনের প্রয়োজন তা আমি কখনই পেতে সক্ষম হইনি,” সে ব্লাব করে বলেছিল। ‘আমি আমার কেরিয়ারে কখনও শর্টকাট নিলাম না এবং সর্বদা সত্যই কঠোর পরিশ্রম করি। আমি জানি এটি সেরা হতে কী লাগে। ‘
আমাকে নরম পরিবেশন করা সাক্ষাত্কারটি বাঁচান। আমি মোট বিএস কল করছি। লাইক, একটি বাষ্প, গরম গরু টারডের পুট্রিড গাদা।
তার চর্মসার রসের মূল অংশের ফিল্টারযুক্ত ছবিটি সত্যই সেরেনা তার ইতিমধ্যে উপচে পড়া ব্যাংক অ্যাকাউন্টে সরাসরি অর্থের শুটিং করছে।
যেহেতু তিনি কেবল একজন ব্যবহারকারী নন, তিনি এখন আরও-র একজন মুখপাত্র-একটি টেলিহেলথ সংস্থা যা ওজন হ্রাস ড্রাগ এবং তাদের ডিলারদের সাথে ‘সংযুক্ত’ রোগীদের, দুঃখিত, সরবরাহকারী। ‘এটি কোনও শর্টকাট নয়,’ রো এর লোগো জানিয়েছে। ‘এটি একটি জীবনধারা।’
সত্যিই? কারণ যখন আপনার কাছে পুষ্টিবিদ, প্রশিক্ষক, বেসরকারী শেফ, ধ্যান কোচ, চিকিত্সক এবং গুরুদের সেনাবাহিনী থাকে তখন একটি ইনজেকশনযোগ্য ওজন-হ্রাস ড্রাগের পক্ষে বেছে নেওয়া আমার কাছে শর্টকাটের মতো দেখায়।
এবং এটি কয়েক মিলিয়ন মহিলাকে যে বার্তাটি পাঠাচ্ছে তাদের কী বার্তাটি সম্ভবত ক্যালোরি হ্রাস, স্বাস্থ্যকর খাবারের পছন্দ এবং শারীরিক ক্রিয়াকলাপের মাধ্যমে তাদের ওজন হ্রাস লক্ষ্য অর্জন করতে পারে?
‘যদি সেরেনাকে স্কেলে বেঁধে দেওয়া হয় এবং সে ছেড়ে দেওয়া হয় তবে আমি কেন করব না?’ আপনি জিজ্ঞাসা। দুর্দান্ত প্রশ্ন!
আমাকে ভুল করবেন না, এই ওষুধগুলি ডায়াবেটিস রোগীদের জন্য লাইফসভার এবং রোগীদের টব্বির জন্য যাদের জন্য আগে কোনও আশা ছিল না।
‘বডি পজিটিভিটি’ নামে ঘৃণ্য রোটুন্ড লোকদের আলিঙ্গনের মারাত্মক প্রবণতাটি হাস্যকরভাবে নিষ্ঠুর ছিল এবং কেবল মর্গে 500+ পাউন্ডারের ট্রিপগুলি ত্বরান্বিত করেছিল।
তবে এখন সেরেনার বিপরীত দিকে আঁশগুলি টিপছে এবং আমার ভয় হ’ল আমরা একটি মারাত্মক প্রবণতায় বাণিজ্য করছি – মৃত্যুর দ্বারা গার্থ – অন্যটির জন্য: প্রেসক্রিপশন অ্যানোরেক্সিয়া।
এই ওষুধগুলির নেতিবাচক পার্শ্ব প্রতিক্রিয়াগুলির মধ্যে রয়েছে স্যাগি ‘ওজেম্পিক মুখ,’ বমি বমি ভাব, পেটের সমস্যা এবং থাইরয়েড ক্যান্সারের তীব্র ঝুঁকি।
আপনি যখন দেখতে পারেন তখন একটু ডায়রিয়া কী sooooo চর্মসার?
বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ আপনাকে ফার্মাসিউটিক্যালি নিজেকে অনাহারে রাখার অনুমতি দিয়েছে কারণ অবসর গ্রহণ তাকে একটি কঠোর পরিশ্রমী জন্তু থেকে একটি লোভী, নিরর্থক গৌরবময় প্রভাবশালীতে পরিণত করেছে, আপনি যখন শুকিয়ে যান তখন তার ব্যাংক অ্যাকাউন্টটি মোটাতাজাকরণ করতে পেরে খুশি।
যদি সেরেনা তার নতুন বক্ররেখাগুলি আলিঙ্গন করে এবং সেই অনুযায়ী তার ওয়ার্কআউটগুলি তৈরি করে থাকেন তবে সর্বত্রই মহিলারাই বোর্ডে থাকতেন না, তারা দীর্ঘ পথের জন্যও স্বাস্থ্যকরও হতে পারেন।
একটি দ্রুত-ফিক্স বিশ্বে যেখানে মহিলারা আক্ষরিক অর্থে একটি আকারের শূন্য হতে মারা যাচ্ছেন, আমি আশা করি আপনার পক্ষে সেরেনার পক্ষে এটি উচ্চতর মূল্যবান।
কারণ পুট্রিড বার্পসের মতো যা এতগুলি জিএলপি -১ ব্যবহারকারীদের জর্জরিত করে, আপনার সর্বশেষ অংশীদারিত্বের দুর্গন্ধ।
ফরাসি রোস্ট
ফ্রান্সের প্রথম দম্পতি ভিল মাগা প্রভাবশালী মামলা করছেন এবং ব্রিজিট ম্যাক্রন একটি ব্যাগুয়েট নিয়ে জন্মগ্রহণ করেছিলেন দাবি করার জন্য অ্যান্টি-সেমাইট ক্যান্ডেস ওভেনসকে অ্যাভিয়েড করেছেন। ক্যান্ডেসের চেয়ে কেবল একটি দুশ্চরিত্রা রয়েছে তা প্রমাণ করে এবং এটি কর্মফল।
প্যানড আউট
ম্যান-হ্যাটিং ক্লাবটি সবেমাত্র একটি গরম নতুন সদস্য অর্জন করেছে। জুলিয়া ফক্স বাইরে এবং গর্বিত। দু’বছরের ব্রহ্মচরণের পরে, তিনি একজন প্যানসেক্সুয়াল এবং নরকের মতো পাগল যে তিনি কেবল নিজের ছেলেকে খুশি করার জন্য তার শরীরকে বাড়িয়েছিলেন। নিউজফ্ল্যাশ: লেসবিয়ানরাও গরম মহিলাদের পছন্দ করে।
এটি ফোন করা
কার্ভি সাইরেনের কথা বলতে গেলে, কাইলি জেনার আজীবন জন্মদিনের উপহার পেয়েছিলেন যখন তার মৃত চোখের প্রেমিক একটি ফেসটাইম কল ‘সমন্বয়’ করে তার পথ থেকে বেরিয়ে যায়। কি হতাশ রোমান্টিক! সম্ভবত এই ব্রেকআপ গুজবগুলিতে ভাল করার এবং টিমিকে একটি ছোট্ট টিন থেকে দীর্ঘ হাঁটাচলা করতে বলার সময় এসেছে! (এটি পান?)
এটা বিলিং
চিন্তিত টেলর সুইফট তার 12 তম স্টুডিও অ্যালবাম থেকে কোনও অর্থ উপার্জন করবে না? আপনি স্বস্তির দীর্ঘশ্বাস ফেলতে পারেন। এখনও অবধি, তিনি তার আসন্ন অ্যালবাম দ্য লাইফ অফ এ শোগার্লের চারটি ভিনাইল ভেরিয়েন্ট প্রকাশের কথা রয়েছে। স্পষ্টতই, টে টে কেবল তখনই সন্তুষ্ট হবে যখন সেই জীবনটি সোনায় ডুবানো হয় এবং প্ল্যাটিনামে স্মুথ করা হয়।
ভেজা এবং বন্য
লেনা ডানহাম, আপনার প্রতিযোগিতা আছে! ‘দ্রুত, এই বিস্তৃত একটি পোশাক পান!’ বিভাগ, জেনিফার টিলি ‘তৃষ্ণার্ত ফাঁদ’ শীর্ষক একটি ইনস্টাগ্রাম পোস্টে একটি পুলে তৃষ্ণার্ত এবং নগ্ন। ঠিক আছে, সে স্পষ্টভাবে অনাহারে নেই! এটা আমাকে অবাক করে দিয়েছে, সমুদ্রের জগতটি কি এখনও খোলা আছে?
হাউট মামা
মিলি ববি ব্রাউন এবং জ্যাক বঙ্গিওভির বিবাহের শংসাপত্রে কালি সবেমাত্র শুকনো, তবে অভিনেত্রী এবং রক নেপো বাচ্চা ইতিমধ্যে বাবা -মা! তারা পরিবার হওয়ার জন্য একটি ছুটে একটি বাচ্চা মেয়েকে গ্রহণ করেছিল এবং তার $ 2850 লুই ভিটন ব্যাগের মতো তারা প্রমাণ করছে যে বাচ্চারা সেরা আনুষাঙ্গিক।