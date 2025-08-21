You are Here
কেন্দ্রীয় ইস্রায়েলে তার কক্ষে মৃত অবস্থায় পাওয়া গেছে
News

কেন্দ্রীয় ইস্রায়েলে তার কক্ষে মৃত অবস্থায় পাওয়া গেছে

বুধবার তার কক্ষে একটি তেল আভিভ-অঞ্চল থানায় আটককৃত এক ব্যক্তিকে মৃত অবস্থায় পাওয়া গেছে।

হিব্রু মিডিয়ার প্রতিবেদনে ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে যে 50 বছর বয়সী রিশন লেজিয়ন বাসিন্দা হার্জলিয়ার গ্লিলট স্টেশনে নিজের জীবন নিয়েছিলেন।

তেল আভিভ জেলা পুলিশ প্রধান হাইম সরগারফ আটককৃতির মৃত্যুর পরিস্থিতি সম্পর্কে তদন্তের নির্দেশ দিয়েছেন বলে পুলিশ ঘোষণা করেছে।

তার দেহটি আরও পরীক্ষার জন্য আবু কবির ফরেনসিক ইনস্টিটিউটে স্থানান্তরিত হয়েছিল।

খবরে বলা হয়েছে, আটককৃতটি পুলিশের কাছে পরিচিত ছিল এবং বুধবার শুরুর দিকে হার্জলিয়ায় অ্যাপার্টমেন্টে প্রবেশের পরে তাকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল, তার দখলে চুরি হওয়া জিনিসপত্র পাওয়া গেছে।

একটি অ্যাপার্টমেন্টে, বাড়ির মালিক তাকে অবাক করে দিয়ে তাঁর সাথে লড়াই করেছিলেন। তিনি তাকে আহত করেছিলেন এবং অর্থ এবং অন্যান্য আইটেমযুক্ত একটি ড্রয়ার চুরি করেছিলেন, পুলিশরা কিছুক্ষণ পরে তাকে গ্রেপ্তার করে।

কয়েক ঘন্টা পরে, তাকে তার আটক কক্ষে ঝুলন্ত অবস্থায় পাওয়া গেছে বলে জানা গেছে।

এই মাসের শুরুর দিকে, ওফাকিম থানায় আত্মহত্যার কারণে হত্যার চেষ্টা করার এক সন্দেহভাজন মারা গিয়েছিল। সেক্ষেত্রে বন্দী একজন বিদেশী নাগরিক ছিলেন যিনি একজন ম্যাচিট দিয়ে অন্য ব্যক্তিকে আক্রমণ করেছিলেন, তাকে গুরুতর আহত করেছিলেন। পুলিশও এই ঘটনার তদন্ত করছিল।

ইস্রায়েলের সময় কি আপনার কাছে গুরুত্বপূর্ণ?

যদি তা হয় তবে আমাদের একটি অনুরোধ আছে।

প্রতিদিন, এমনকি যুদ্ধের সময়ও, আমাদের সাংবাদিকরা আপনাকে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উন্নয়নের বিষয়ে অবিচ্ছিন্ন রাখে যা আপনার মনোযোগের যোগ্যতা অর্জন করে। ইস্রায়েল এবং ইহুদি বিশ্বের দ্রুত, ন্যায্য এবং নিখরচায় কভারেজের জন্য কয়েক মিলিয়ন মানুষ টিওআইয়ের উপর নির্ভর করে।

আমরা ইস্রায়েল সম্পর্কে যত্নশীল – এবং আমরা জানি আপনিও করেন। সুতরাং আজ, আমাদের একটি জিজ্ঞাসা আছে: আমাদের কাজের জন্য আপনার প্রশংসা দেখান ইস্রায়েল সম্প্রদায়ের সময়গুলিতে যোগদান করাআপনার মতো পাঠকদের জন্য একটি এক্সক্লুসিভ গ্রুপ যারা আমাদের কাজের প্রশংসা করে এবং আর্থিকভাবে সমর্থন করে।

হ্যাঁ, আমি দেব

হ্যাঁ, আমি দেব

ইতিমধ্যে একটি সদস্য? এটি দেখা বন্ধ করতে সাইন ইন করুন

আপনি আমাদের সাংবাদিকতার প্রশংসা করেন

আপনি আমাদের সাবধানে প্রতিবেদনটি মূল্যবান বলে মনে করেন, এমন সময়ে যখন ঘটনাগুলি প্রায়শই বিকৃত হয় এবং নিউজ কভারেজের প্রায়শই প্রসঙ্গের অভাব থাকে।

আমাদের কাজ চালিয়ে যাওয়ার জন্য আপনার সমর্থন অপরিহার্য। আমাদের নিউজরুমের দাবিগুলি October ই অক্টোবর থেকে নাটকীয়ভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে তেমনি আমরা আপনার যে পেশাদার সাংবাদিকতার মূল্য সরবরাহ করা চালিয়ে যেতে চাই।

সুতরাং আজ, দয়া করে আমাদের পাঠক সমর্থন গ্রুপে যোগদানের কথা বিবেচনা করুন, ইস্রায়েল সম্প্রদায়ের টাইমস। ইস্রায়েলের সময় উপভোগ করার সময় আপনি আমাদের অংশীদার হয়ে উঠবেন প্রতি মাসে 6 ডলার হিসাবে বিজ্ঞাপন মুক্তপাশাপাশি কেবল ইস্রায়েল সম্প্রদায়ের সদস্যদের জন্য উপলব্ধ একচেটিয়া সামগ্রী অ্যাক্সেস করার পাশাপাশি।

আপনাকে ধন্যবাদ,
ডেভিড হরোভিটস, দ্য টাইমস অফ ইস্রায়েলের প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক

আমাদের সম্প্রদায়ের সাথে যোগ দিন

আমাদের সম্প্রদায়ের সাথে যোগ দিন

ইতিমধ্যে একটি সদস্য? এটি দেখা বন্ধ করতে সাইন ইন করুন



Source link

Share
Facebook Twitter Pinterest Linkedin

Related Posts