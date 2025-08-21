কেন্দ্রীয় ইস্রায়েলে তার কক্ষে মৃত অবস্থায় পাওয়া গেছে

বুধবার তার কক্ষে একটি তেল আভিভ-অঞ্চল থানায় আটককৃত এক ব্যক্তিকে মৃত অবস্থায় পাওয়া গেছে।
হিব্রু মিডিয়ার প্রতিবেদনে ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে যে 50 বছর বয়সী রিশন লেজিয়ন বাসিন্দা হার্জলিয়ার গ্লিলট স্টেশনে নিজের জীবন নিয়েছিলেন।
তেল আভিভ জেলা পুলিশ প্রধান হাইম সরগারফ আটককৃতির মৃত্যুর পরিস্থিতি সম্পর্কে তদন্তের নির্দেশ দিয়েছেন বলে পুলিশ ঘোষণা করেছে।
তার দেহটি আরও পরীক্ষার জন্য আবু কবির ফরেনসিক ইনস্টিটিউটে স্থানান্তরিত হয়েছিল।
খবরে বলা হয়েছে, আটককৃতটি পুলিশের কাছে পরিচিত ছিল এবং বুধবার শুরুর দিকে হার্জলিয়ায় অ্যাপার্টমেন্টে প্রবেশের পরে তাকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল, তার দখলে চুরি হওয়া জিনিসপত্র পাওয়া গেছে।
একটি অ্যাপার্টমেন্টে, বাড়ির মালিক তাকে অবাক করে দিয়ে তাঁর সাথে লড়াই করেছিলেন। তিনি তাকে আহত করেছিলেন এবং অর্থ এবং অন্যান্য আইটেমযুক্ত একটি ড্রয়ার চুরি করেছিলেন, পুলিশরা কিছুক্ষণ পরে তাকে গ্রেপ্তার করে।
কয়েক ঘন্টা পরে, তাকে তার আটক কক্ষে ঝুলন্ত অবস্থায় পাওয়া গেছে বলে জানা গেছে।
এই মাসের শুরুর দিকে, ওফাকিম থানায় আত্মহত্যার কারণে হত্যার চেষ্টা করার এক সন্দেহভাজন মারা গিয়েছিল। সেক্ষেত্রে বন্দী একজন বিদেশী নাগরিক ছিলেন যিনি একজন ম্যাচিট দিয়ে অন্য ব্যক্তিকে আক্রমণ করেছিলেন, তাকে গুরুতর আহত করেছিলেন। পুলিশও এই ঘটনার তদন্ত করছিল।