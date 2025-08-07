কেন আপনার নগদ রিজার্ভ সম্ভবত সাহায্য করার চেয়ে বেশি আঘাত করছে

উদ্যোক্তাদের দ্বারা প্রকাশিত মতামতগুলি তাদের নিজস্ব।
যদি আপনার কোনও কর্মচারীর স্পষ্ট ভূমিকা বা লক্ষ্য না থাকে তবে আপনি সম্ভবত এটি ঠিক করার জন্য তাত্ক্ষণিক পদক্ষেপ নিতে চান। আপনি সেই ব্যক্তির জন্য সাফল্যটি দেখতে কেমন তা সংজ্ঞায়িত করবেন এবং নিশ্চিত করুন যে তাদের কাজটি করার জন্য তাদের প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম রয়েছে। তাহলে কেন আপনার মূলধন একই মনোযোগ দিন না?
অনেক ব্যবসায়ী মালিকরা তাদের অর্থ কোনও সুস্পষ্ট উদ্দেশ্য ছাড়াই অলস বসতে দেয় এবং এটি তাদের উপলব্ধি করার চেয়ে বেশি ব্যয় করে। মূলধনকে কুশন হিসাবে ভাবা সাধারণ – পাতলা সময়ে পিছনে পড়ার মতো কিছু। তবে সর্বাধিক সফল সংস্থাগুলি সুরক্ষার জাল নয়, একটি সম্পদের মতো মূলধনকে চিকিত্সা করে। তারা প্রতিটি ডলারের একটি কাজ বরাদ্দ করে এবং ফলাফলের জন্য এটি দায়বদ্ধ করে।
নিষ্ক্রিয় মূলধন নিয়ে সমস্যা
নিষ্ক্রিয় মূলধনটি আপনার অ্যাকাউন্টে বসে থাকা অর্থকে বোঝায়, কোনও রিটার্ন থেকে সামান্য উপার্জন করে। হতে পারে এটি একটি ফুলে যাওয়া জরুরী তহবিল বা নগদ আপনি একটি পরিষ্কার পরিকল্পনা ছাড়াই উত্থাপিত। এটি নিরাপদ বোধ করতে পারে তবে এটি নিঃশব্দে আপনার ব্যবসায়ের পারফরম্যান্সকে টেনে আনতে পারে।
মুদ্রাস্ফীতি এখনও উচ্চতর চলছে, অর্থ যা এখনও বসে আছে তা মূল্য হারাচ্ছে, এবং প্রতিটি ডলারের পাশে বসে থাকা একটি ডলার যা আপনাকে বাড়তে সহায়তা করে না। উদাহরণস্বরূপ, আপনি বিপণন প্রচার চালাতে, নতুন দলের সদস্য নিয়োগ করতে বা আপনার সরঞ্জামগুলি আপগ্রেড করতে অতিরিক্ত রিজার্ভগুলিতে $ 100,000 ব্যবহার করতে পারেন। এই বিনিয়োগগুলির যে কোনও একটি সঞ্চয় অ্যাকাউন্টের চেয়ে অনেক ভাল রিটার্ন সরবরাহ করতে পারে।
Debt ণ একটি শক্তিশালী সরঞ্জাম হতে পারে – তবে কেবল তখনই যখন এটি আপনার ব্যবসায়ের লক্ষ্যগুলিকে সমর্থন করার জন্য কাঠামোগত হয়। অব্যবহৃত নগদে বসে বা যখন পরিশোধের সময়সূচী কোম্পানির নগদ প্রবাহের সাথে মেলে না তখন ব্যবসায়ীরা স্বল্পমেয়াদী প্রয়োজনের জন্য উচ্চ-সুদের loans ণ গ্রহণ করে তখন এটি একটি সমস্যা হয়ে উঠতে পারে। এই ক্ষেত্রে, orrow ণ নেওয়া কোনও সুবিধার চেয়ে বোঝা বেশি হতে পারে।
সুস্পষ্ট পরিকল্পনা ছাড়াই অতিরিক্ত মূলধন ধরে থাকা ব্যবসাগুলি প্রায়শই তাদের সংস্থানগুলি কাজ করার জন্য তাদের পিছনে পড়ে। যদিও কেবল ক্ষেত্রে নগদ হাত রাখা নিরাপদ বোধ করতে পারে, তবে সতর্কতা আপনার কোম্পানির বৃদ্ধি এবং কর্মক্ষমতা সময়ের সাথে সাথে চুপচাপ সীমাবদ্ধ করতে পারে।
কীভাবে আপনার মূলধনটি কাজে লাগানো যায়
ঠিক যেমন আপনি পরিষ্কার কাজের বিবরণ ছাড়াই কাউকে নিয়োগ করবেন না, আপনার ব্যবসায়ের প্রতিটি ডলারের একটি সংজ্ঞায়িত উদ্দেশ্য থাকা উচিত। শুরু করার জন্য আপনি যে পদক্ষেপগুলি গ্রহণ করবেন তা এখানে:
ভূমিকা সংজ্ঞায়িত করুন: মূলধনের প্রতিটি পুল কী করতে বোঝায়? উদাহরণস্বরূপ, বৃদ্ধির মূলধন সম্প্রসারণ, নতুন ভাড়া বা পণ্য বিকাশকে সমর্থন করতে পারে। অপারেটিং মূলধন নগদ প্রবাহকে মসৃণ করতে এবং অর্থায়নের প্রয়োজনীয়তা হ্রাস করতে সহায়তা করবে। আপনার জরুরী রিজার্ভ দরকার, তবে এটি যথাযথভাবে আকার দেওয়া উচিত – আপনি এটি এত বড় হতে চান না যে এটি আপনাকে ধীর করে দেয়।
প্রত্যাশা সেট করুন: প্রতিটি ডলারের একটি পরিমাপযোগ্য রিটার্ন হওয়া উচিত, এটি বিনিয়োগের জন্য প্রত্যাশিত রিটার্ন বা উত্পাদনশীলতা বাড়াতে ডিজাইন করা সরঞ্জামগুলির সাথে প্রত্যাশিত রিটার্ন সহ বিপণন প্রচার। যেভাবেই হোক না কেন, আপনাকে মূলধনটি তার উদ্দেশ্যে সরবরাহ করছে কিনা তা ট্র্যাক করতে হবে।
একটি পর্যালোচনা সিস্টেম তৈরি করুন: আপনার মূলধনকে বিভাগগুলিতে গ্রুপ করুন এবং এটি কীভাবে সম্পাদন করছে তা দেখার জন্য প্রতিটি গ্রুপকে নিয়মিত পুনর্বিবেচনা করুন। উদাহরণস্বরূপ, আপনার উত্পাদন সরঞ্জামগুলি আপগ্রেড করার জন্য অব্যবহৃত নগদ পুনরায় চালু করার কল্পনা করুন। এই বিনিয়োগটি কম অপারেটিং ব্যয় এবং উন্নত দক্ষতার দিকে পরিচালিত করতে পারে – অর্থকে অলসভাবে বসার চেয়ে অনেক ভাল রিটার্ন।
লক্ষ্যটি হ’ল আপনি আপনার নিয়োগের সিদ্ধান্তগুলি যে একই চিন্তাভাবনা দিয়ে আপনার মূলধনকে চিকিত্সা করা। এটিকে একটি উদ্দেশ্য দিন, এর আউটপুটটি ট্র্যাক করুন এবং প্রয়োজনে সামঞ্জস্য করুন।
আপনার ব্যবসায়ের কৌশল দিয়ে আপনার মূলধন সারিবদ্ধ করা
আপনি যেভাবে মূলধন বরাদ্দ করেন তা আপনার সংস্থার লক্ষ্যগুলি প্রতিফলিত করা উচিত। আপনি কোনও নতুন বাজারে প্রবেশের পরিকল্পনা করছেন বা আপনার মার্জিন উন্নত করার পরিকল্পনা করছেন না কেন, আপনার অর্থ আপনার ব্যবসায়ের পরিকল্পনার সাথে সারিবদ্ধভাবে কাজ করা উচিত।
যাইহোক, অনেক ব্যবসায় কৌশলগত দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণের চেয়ে ভয়ের জায়গা থেকে মূলধন পরিচালনা করে। তারা “কেবলমাত্র ক্ষেত্রে” বড় মজুদগুলিতে বসে, এমনকি যখন এই তহবিলগুলি প্রবৃদ্ধি বাড়িয়ে তুলতে পারে। হাস্যকরভাবে, সেই সাবধানতা ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে উঠতে পারে, বিশেষত যদি প্রতিযোগীরা বিনিয়োগ করে এবং ভিত্তি অর্জন করে।
মূলধন পরিকল্পনা বাজেটের মরসুমে বছরে একবার সীমাবদ্ধ করা উচিত নয়। এটি আপনার চলমান কৌশলগত কথোপকথনের অংশ হওয়া উচিত। যদি আপনার লক্ষ্যগুলি স্থানান্তরিত হয় তবে আপনার মূলধন পরিকল্পনাটিও স্থানান্তরিত হওয়া উচিত, তাই আপনার নিজেকে নিয়মিত জিজ্ঞাসা করা উচিত: আমাদের কৌশলটি যেখানে রয়েছে সেখানে আমরা কি আমাদের অর্থ রাখছি?
নীচের লাইন
নিষ্ক্রিয় কর্মচারীরা একটি সমস্যা, তবে অলস মূলধন ঠিক ততটাই ব্যয়বহুল হতে পারে। প্রতিটি ডলারের একটি চাকরি থাকা উচিত এবং ফলাফলের জন্য দায়বদ্ধ হওয়া উচিত। যদি আপনার মূলধনটি আপনার পক্ষে কাজ করে না তবে এটি আপনার বিরুদ্ধে কাজ করছে, সুতরাং আপনার মূল রাজধানীটিকে কোনও মূল দলের সদস্যের মতো আচরণ করা উচিত – একটি ভূমিকা, প্রত্যাশা এবং নিয়মিত পারফরম্যান্স পর্যালোচনা সহ।
একটি সাধারণ নিরীক্ষা দিয়ে শুরু করুন: আজ আপনার রাজধানী কোথায়? প্রতিটি ডলার কী অর্জন করার কথা? আপনি কি ফলাফল পরিমাপ করছেন? আপনি কি অভ্যাস বা ভয় থেকে নগদ ধরে রাখছেন? আপনার মূলধন বরাদ্দগুলি কি আপনার বর্তমান অগ্রাধিকারগুলির সাথে একত্রিত হয়?
যে ব্যবসাগুলি দীর্ঘমেয়াদে সফল হয় তারা নিয়মিতভাবে তাদের মূলধন মোতায়েন করে তা পুনরায় মূল্যায়ন করে। যখন কিছু কাজ করছে না তখন তারা পরিবর্তন করতে ভয় পায় না। এবং তারা তাদের মূলধনকে তাদের লোকদের জন্য যে একই উচ্চমানের জন্য সেট করে তা ধরে রাখে।